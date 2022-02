Dohoda Turów je česká ekoprohra. Polsko ale důl zavřít nemůže a je ohroženo Ruskem

Snad Poláci ocení přístup české strany a skutečně budou něco dělat, skutečně se na oplátku pokusí úbytek vody zastavit. A pokud ne? Žádné páky na ně bez unie nemáme.

V pondělí byla zveřejněna dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci při nápravě škod, jež působí těžba v dolu Turów. Tak sláva, konečně víme, co čeští vyjednavači dohodli a co premiér Petr Fiala (ODS) podepsal, známe celé znění zbytečně tajeného dokumentu.

Je dobře, že dohoda byla zveřejněna. Jde o pragmatické, realistické dílo. Zklame ty, kdo chtěli důl zavřít. A chválu na ni pěli lidé, kteří podporují Petra Fialu a jeho "tichou sílu". V daném případě spíš tichou slabost. Hned na začátku bychom měli jasně říct: důl Turów je něco obludného, strašná, zející rána na těle krajiny. Jestli se dolů dívá Bůh, musí trpět, jak jeho stvoření przníme.

Stejně jako zem, do které je ten strašný důl zahlouben, i turówská dohoda má několik vrstev. Vrstvu environmentální, krajinnou, vrstvu energetickou, vrstvu státně sousedskou, vrstvu geopolitickou a samozřejmě i vrstvu české domácí politiky. Všechny mají rovnocenný význam, na žádnou by se nemělo zapomínat. A hned řekněme, že najít mezi nimi zdravou rovnováhu zřejmě nelze.

Začněme starostí o krajinu a o lidi, kteří v ní žijí. Je to prosté, Petr Fiala by asi takovou dohodu nikdy nepodepsal, kdyby žil v Uhelné, kousek od dolu. Kdyby mu ve studni vyschla voda, kdyby čelil hluku, prachu, nočnímu světlu, celé té katastrofě, jež překračuje hranici nad zemí i pod zemí.

V této oblasti je dohoda nejslabší. Nemá smysl ji rozebírat, každý si ji může přečíst. Ocituji jen článek 3, odstavec 9: "V případě poklesu hladiny podzemní vody v monitorovacích vrtech HPp - 29/49,5, HPp - 27/51, HS - 350, HPp - 23/56 o více než osm metrů během šesti měsíců zajistí polská strana, že stávající rozsah aktuálních těžebních prací v dole Turów bude okamžitě zastaven ve směru ke státním hranicím s Českou republikou a že se těžba neprohloubí více než třicet metrů pod hladinu moře."

Zřejmě se upřímně ani nepočítá s tím, že by voda na české straně přestala klesat. Únosných je 8 metrů za 6 měsíců? A za dalších 6 měsíců zase 8 metrů? To je apokalypsa. Zkrácení lhůty kontrol z devíti na pět let je taky špatně.

Na druhou stranu mají Poláci zajistit a povolit sledování stavu podzemní vody, mají vystavět funkční podzemní bariéru, bránící úniku vody, dále postavit ochranný nadzemní val, mají zajistit, aby v noci nepanoval za hranicemi umělý den atd. To je pokrok. Pokud to budou dělat, protože až dosud na nás, na české obyvatele za hranicí naprosto kašlali.

Do environmentální vrstvy patří i další momenty. Vojvodský administrativní soud ve Varšavě před týdnem rozhodl, že polské úřady nesprávně vyhodnotily studii dopadu na životní prostředí, když v uplynulých letech rozhodovaly o prodloužení licence na těžbu v dolu Turów. Podle názoru ekologů tím byla zablokována licence na těžbu, kterou úřady hnědouhelnému dolu udělily loni na jaře a jež trvá až do roku 2044. Nedělejme si však iluze, těžit se bude dál.

Polsko nemá volbu

Druhý moment, s Turówem nemá problémy jen Česko, ale i Německo. Za polskou hranicí jim praskají domy, klesá zem, mizí voda. I oni se mohou bránit - a Německo je těžší váha než my.

Je ta dohoda prohrou? Rozhodně není výhrou. Europoslanec za ODS Alexandr Vondra ji předjednal s velvyslancem Mirosławem Jasińskim, ještě než byl za kritický přístup k dolu z Prahy odvolán. Vondra říká, že česká strana dosáhla maxima, víc se získat nedalo. Zřejmě ví, o čem mluví. Předtím nebylo nic, teď alespoň existují jisté záruky, peníze na vodovody a naděje, že se ta hrůza přece jen trochu zmírní. Doufejme.

Vrstva energetická. Polská energetika je z 80 procent závislá na uhlí, dvakrát víc než naše. Tady by se dalo klidně skončit, odtud je polský postoj naprosto jasný. Polsko v podstatě musí pokračovat v těžbě, nemá jinou volbu. Neprovozuje žádnou jadernou elektrárnu jako my, nemá žádný "záložní" zdroj. Zřejmě ani není nikdo, kdo by mu energii poskytl, kdyby Turów zavřel a neměl čím krmit sousední uhelnou elektrárnu. Německo má potíže, celá Evropa má potíže, octli jsme se v energetické nouzi. Nelze Polákům říct: Tak nesviťte, netopte, nevyrábějte. Ani my, ani EU jim momentálně nemůže pomoct.

Vrstva sousedská, vrstva vztahu dvou sousedních států, jednoho malého a jednoho velkého. Nedohoda s Polskem by znamenala dál a dál prohlubovat spor mezi zeměmi. Rostlo by napětí, které už bylo tak dost velké. Panovala obava, že by přerostlo v nenávist, případně dokonce v konflikt. Nejde mimochodem jen o energie, ale taky o pracovní místa. A jistě Poláci měli dost času a neudělali nic. Otázkou je, co udělat mohli, to si netroufám posuzovat.

Pak je zde vrstva mezinárodně politická. Ocitli jsme se v situaci, jež je mimořádně vypjatá. Poláci řeší problém na hranici s Běloruskem, Polsko sousedí s Ukrajinou. Hrozí útok Rusů na Ukrajinu jak z Ruska, tak z Běloruska. Do Polska dorazili první američtí výsadkáři, kteří mají posílit východní křídlo NATO v době napětí mezi Západem a Ruskem. Umístění amerických jednotek je součástí reakce na shromažďování desetitisíců ruských vojáků poblíž ukrajinských hranic.

Starec: Bušíme tady hlavou o zeď

Poláci se musí cítit mimořádně silně ohroženi. V této době si nemohou dovolit zavřít důl a nekrmit uhlím elektrárnu. To je prostě fakt. - Některé evropské státy navíc údajně apelovaly na Česko, aby se s Poláky za této vysoce napjaté situace co nejrychleji dohodlo.

Roli jistě hrála i vrstva domácí politiky. Bylo pozoruhodné, že Petr Fiala podepsal dohodu s Mateuszem Morawieckim v den, kdy advokát Soudního dvora EU jasně řekl, že Polsko v případě Turówa porušilo unijní právo. Soud bychom skoro jistě byli vyhráli. Ten spěch působil doslova podezřele. Proti tomu podezření, tedy že jsme Polákům ustoupili až příliš, byl nabídnut protiargument, že pokuty našim lidem nic nepřinesou, navíc je jejich výše omezená a musí dodržet "zásadu přiměřenosti". Takhle Česko dostane aspoň něco.

Dost možná hrál roli i rezervovaný postoj ODS k unii. Politici téhle strany mají často blízko k Polsku, ale i k Maďarsku, tedy k zemím, které silně zdůrazňují národní stát proti společenství, a s Bruselem válčí. Dost možná bylo Fialovi a jeho poradcům proti srsti, že by se měli spojit s unií proti Polsku, proti státu V4… nevím.

Když všecky ty zmíněné vrstvy problému Turów - a jistě se jich najde víc - projdete, vidíte, jak komplikované pro Fialu muselo být dohodu podepsat. Nejspíš z toho neměl velkou radost. Ve vztahu k prostředí, kde lidé za hranicí s Turówem žijí, není dobrá. Milan Starec ze Sousedského spolku Uhelná, tedy obce, která se nachází na dohled od dolu, to vyjádřil jasně: "Máme velký vztek a bušíme tady hlavou o zeď. Prodali nás. Ta dohoda je blbá, protože nás neochrání před činností dolu a před úbytkem spodní vody."

Naprosto zásadní jsou ale i další roviny, energetická a geopolitická. Prohlubovat spor se sousedy, kteří čelí obrovskému tlaku z východu, kteří jsou na ráně, zatímco my ještě ne, by nebylo dobré. Fiala dosáhl minima z pohledu ochrany krajiny, turówský vřed poroste dál, dolování se nezastaví. Zároveň ale věděl, že Polsko dnes nemá jinou volbu, důl prostě zavřít nemůže. A zavření dolu je jediná opravdu dobrá cesta.

Snad tedy i Polsko ocení přístup české strany a skutečně bude něco dělat, skutečně se na oplátku pokusí úbytek vody zastavit. A pokud ne? Možnosti dál se soudit jsme se už vzdali.

