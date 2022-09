Důvěra ve Fialovu vládu slábne. Babiš by ale Česko zničil

Ekonomická krize dolehne na celou Evropskou unii a mnoho dalších zemí. Dospěli jsme do stadia, kdy se svět velmi radikálně mění. Češi prošli velkou změnou v roce 1989, ale západní politici čím dál častěji říkají, že pro ně je to největší změna od roku 1945.

Stále méně lidí věří kabinetu Petra Fialy (ODS). Podle průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, který se uskutečnil 6. a 7. září a zúčastnilo se ho více než tisíc lidí, vládě nedůvěřuje 55 procent Čechů. Více než dvě třetiny lidí pak nejsou spokojeny s tím, co premiérův tým dělá proti růstu cen energií. Třetina dotázaných uvedla, že vládě "určitě" nedůvěřuje, 22 procent jí pak "spíše" nedůvěřuje. Opačný postoj cítí už jen 36 procent občanů, především ti, kteří loni volili jednu ze dvou vládních koalic.

Přirozeně se to dalo očekávat. Ještě před začátkem Putinovy války proti Ukrajině bylo jasné, že jde o vládu "národní oběti". Andrej Babiš stát brutálně zadlužil - mimochodem za vydatné pomoci ODS, která s ANO, ČSSD, KSČM a SPD v roce 2020 hlasovala pro zrušení superhrubé mzdy. Premiér Fiala po volbách logicky oznámil, že bude třeba šetřit. Jenomže vypukla válka, utekly k nám stovky tisíc uprchlíků, prudce vyletěla inflace a z řetězu se urvaly ceny energií.

Bohužel nelze nevidět, že složitá situace vládu zaskočila nepřipravenou, nepohotovou, neschopnou reagovat rychle a účinně. Mnoho lidí se děsí, že na podzim a v zimě nebudou mít peníze na elektřinu a plyn, na jídlo. Vládní pomoc přichází pozdě, nemá razanci, vláda o ní jen mlhavě informuje, slibuje. Nedokázala občany vtáhnout do procesu šetření energiemi. Odtud plyne, že pokles důvěry přijít musel. Nedělejme si však iluze, potkal by každou vládu.

Výsledkem dobře využitého strachu byla nedávná demonstrace 70 tisíc lidí na pražském Václavském náměstí. Svolaly ji sice proruské síly a podle toho vypadaly i projevy řečníků, ale to nic nemění na faktu, že mnoho občanů přišlo, protože cítí existenční obavy. Organizátoři požadovali "zřízení dočasné vlády odborníků a vypsání předčasných voleb. Pokud kabinet nepodá demisi do 25. září, na celorepublikové demonstraci vyhlásíme právo na odpor podle Ústavy ČR a vyhlásíme nátlakové akce". Tvrdé výhrůžky.

Jaká jiná vláda by padala v úvahu, pokud by vše proběhlo podle ústavy? Kromě stávají pětikoalice, s níž jsou občané většinově nespokojeni, někteří zklamáni, přicházejí v úvahu jen dvě většinové vlády - a v současné době má smysl výhradně většinová vláda. První složená z ANO, které má 72 poslanců, a ODS, která má 34 poslanců, tedy celkem 106 křesel ve sněmovně. Druhá by byla složená z ANO plus STAN, které má 33 poslanců, tedy celkem by měli 105 křesel, opět většinu.

Druhá varianta je nesmyslná, Babiš si před volbami udělal terč z Pirátů, po volbách ze sebe sami udělali terč Starostové a nezávislí kvůli mnoha hrubým chybám, kauze Dozimetr a kauze Mlejnek. Teoreticky možná je tedy jedině koalice ANO a ODS.

Babiš je krizový antimanažer

Zdá se to nemožné? Stačí si všimnout, jak blízko má ministr Pavel Blažek (ODS) k Miloši Zemanovi a Zeman k Babišovi, stačí si vzpomenout na superhrubou mzdu nebo na to, jak se část ODS snažila nacpat Petra Fialu do prezidentské volby, aby se ho zbavila. Stačí si všimnout práce europoslance Jana Zahradila a dalších. Část ODS je nespokojena se stávající situací. Poučné je sledovat kampaň v pražských komunálních volbách, kde lídr koalice Spolu Bohuslav Svoboda říká, že si neumí představit koalici s Hřibem, ale Patrik Nacher z ANO je prý velmi schopný… námluvy Svobodovy.

Podstatné ovšem je, že Fiala nekývl na možnost kandidovat na Hrad, nechce koalici s ANO a pro podobný experiment by zcela jistě hlasovala jen část modrých poslanců. Pak však žádná regulérní "vláda odborníků" obdařená sněmovní důvěrou vzniknout nemůže. Mimochodem, představme si, že by dnes Česku vládl Babiš. Našel by recept, jak sehnat plyn a snížit ceny energií a inflaci? Za covidu předvedl, že je jen mluvka a jestli něco neumí řešit, jsou to krize. Předvedl se jako krizový antimanažer.

Nejde však jen o to. Babiše denně vidíme a slyšíme, víme, co by dělal. Přestal by posílat zbraně na Ukrajinu, štval by proti uprchlíkům z války a začal by nás strkat do maďarské, orbánovské polohy, ven z Evropské unie, někam na periferii západního světa, kam už skoro 33 let patříme. Zřejmě by vyhazoval obří sumy ze státního rozpočtu a vedl zemi ke krachu. Babiš není řešení, stejně jako není řešením Zeman a jeho na ruskou ambasádu navázaná parta.

Co tedy potom ale tím řešením vlastně je? Co může vládě Petra Fialy pomoci? Nedávno dala Aktuálně.cz rozhovor ekonomka a bývalá zástupkyně Česka u Světové banky Jana Matesová. Podle této expertky rozhodne o délce ekonomické krize v Česku jednak vývoj na Ukrajině, jednak další postup vlády. Vláda nemůže kompenzovat dopady inflace komukoliv jinému než nejohroženějším lidem.

Jinými slovy nebude fungovat populismus, rozhazování, jinak se v tom budeme plácat dalších pět až deset let. Fialova vláda musí pomoc poskytnout pouze tam, kde je opravdu nutná, potřebná a musí ji umět přesně popsat a vysvětlit, jinak totálně propadne. Zároveň je nutné, aby nepřestala podporovat Ukrajinu, válčí se tam o naši a evropskou budoucnost. A samozřejmě i uprchlíky.

Matesová říká: "Ekonomická krize evidentně dolehne na celou Evropskou unii a mnoho dalších zemí. Dospěli jsme do stadia, kdy se svět velmi radikálně mění. Češi prošli velkou změnou v roce 1989, ale západní politici čím dál častěji říkají, že pro ně je to největší změna od roku 1945."

Pokračuje: "Jestli krize bude dlouhá, nebo krátká, záleží na tom, jak dlouho a jak násilně bude Rusko likvidovat Ukrajinu a poté případně další země. Roli bude hrát také to, jak moc bude mít vláda tendence lít do ekonomiky víc a víc peněz. Ono to sice vypadá, že vláda takovým krokem lidem uleví od zdražování, ale opak je pravdou. Jen tím výrazně prodlouží krizi, klidně na deset let, mnohem více lidí přijde o práci a o své úspory."

Jak ukočírovat inflaci a energie

A poslední citace: "Klíčové a zásadní pro celou ekonomiku je ukočírovat ceny energií. Vláda tohle určitě mohla řešit dřív. Pro českou ekonomiku ovšem neexistuje dobré řešení jiné než celoevropské… Také je třeba, aby vláda nekompenzovala dopady inflace komukoliv jinému než nejohroženějším skupinám. Je totiž nutné, aby klesla poptávka. Je to smutné, ale jinak se inflace nedá ukočírovat." - Pokud to dokáže, má ještě šanci uspět, nezklamat. A nejde teď o to, jestli bude znovu zvolena, na to je moc brzy.

Fiala musí lidi přesvědčit, že - jak to ODS předváděla mnohokrát v minulosti - nenahrává jen velkým hráčům, třeba těm, kteří se pohybují na trhu s energiemi. Že mu jde o ohrožené obyvatele.

Nevím, jak tomu napomůže nový tým expertů, který vede bývalý náměstek ministra vnitra Ivana Langera (ODS) Zdeněk Zajíček. Ten řekl Seznamu Zprávy, že do týmu "byli přizváni všichni, kteří jakkoliv mohou pomoci najít řešení. Jde o zástupce všech dotčených úřadů a ministerstev, přizváni byli i zástupci soukromých společností, které působí na trhu s energiemi, zejména výrobců elektřiny, ale také zástupci podnikatelů - Hospodářská komora a Svaz průmyslu".

Související Snad kabinet poslechne své poradce a místo chaosu konečně nabídne plán pomoci

Rozjíždí se tu zřetelná dvoukolejnost, na jedné straně ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN), na druhé pak Zajíčkova skupina. Mimochodem, Zajíček kandiduje v pražských volbách a vypadá jako úspěšný sběratel funkcí. V současné době je poradcem premiéra Petra Fialy pro digitalizaci a digitální transformaci a poradcem ministra dopravy pro totéž.

Zároveň je viceprezidentem Hospodářské komory ČR, prezidentem ICT Unie a místopředsedou Rady vlády pro informační společnost. Je zastupitelem hlavního města Prahy, kde stojí v čele klubu zastupitelů za ODS. V dubnu 2022 byl zvolen místopředsedou ODS. Teď tedy ještě navíc skládá expertní, mimosíkelovský tým. Zřejmě člověk, jehož den má 96 hodin a on sám čtyřlidskou kapacitu. - Nabízí se otázka: na co má Fiala k dispozici experty v NERVu, Národní ekonomické radě vlády? Proč jim nenaslouchá?

Fialovu vládu dnes není kým nahradit, proto také organizátoři sedmdesátitisícové demonstrace mluvili o předčasných volbách. Je prakticky jisté, že Babiš poštvává občany po celé republice, aby vládu svrhli. Fiala musí strašně moc přidat, vláda musí strašně moc přidat. A zároveň premiér musí zpacifikovat tu část ODS, která by uvítala návrat ke starým časům a metodám. Klidně s ANO. Tím, že dává prostor Zajíčkovi, jim Fiala ovšem nahrává.

Sestřih nejpozoruhodnějších výroků z mimořádné schůze Poslanecké sněmovny (video z 2. září 2022)