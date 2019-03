Falešný policajt byl pravý policajt. Tajných aut s majáčky je moc, tohle je důsledek

Už je jasnější, proč jsme 7. nejbezpečnější zemí světa (zatím teprve).

Poslední dobou se hodně mluví o umělé inteligenci. Přesto se daleko častěji setkáváme s pravým opakem. Tak jako na videu z palubní kamery, která zachytila nedělní incident na silnici číslo 9 na Mělnicku.

Kdosi tu s čímsi jako modrými majáčky za zadním sklem své fabie nebezpečně předjel, vybrzdil a pokusil se pokutovat řidiče osobního automobilu. Když chlápek-polda z fabie druhé generace vystoupil, ukázalo se, že má na sobě tepláky. Po krátké konfrontaci face to face - na placení nedošlo - prásknul dveřmi a odjel.

Zasloužený rozruch, který video vyvolalo, policie odpoledne korunovala oznámením: Řidiče vozidla z videa jsme ztotožnili. Jelikož jde o policistu zařazeného ve struktuře Ředitelství služby cizinecké policie, který se jednání dopustil ve svém volnu, služební funkcionář s ním okamžitě zahájil kázeňské řízení.

Takže to nebyl falešný, ale pravý policajt, jenom ne dopravní, nýbrž cizinecký. A nepokoušel se šikanovat řidiče (na sociálních sítích kolují informace, že nešlo o tenhle jediný případ) v pracovní době, ale zodpovědně až po ní, místo toho, aby odpočíval po výkonu služby. A v teple domova dokoukal Kobru 11. Díky.

Už je jasnější, proč jsme 7. nejbezpečnější zemí světa (zatím teprve).

Pošuk z fabie kompromituje nejen policii jako takovou, ale taky její metodu zastavování účastníků silničního provozu policejními auty, co se tváří jako civilní. Až se před řidičem příště rozblikají majáčky a nápis Stop, pomyslí si - to zas bude nějaký fór, loupežné přepadení, nebo to jsou opravdoví policajti? V tom je docela slušná "společenská nebezpečnost" takového počínání.

No ale: Proč vlastně dopravní policie musí řidiče šmírovat, honit a zastavovat i v civilních, neoznačených autech? Dělá to tak roky, takže se to bere jako přirozená a nezbytná součást policejních aktivit. Ve skutečnosti není k takovému počínání dostatečně pádný důvod.

Zaprvé, smyslem je šoféry vůbec odradit od toho, aby jezdili nebezpečně a porušovali dopravní předpisy. Zadruhé, když se to policii nezdaří, má zasáhnout - ale i k tomu přece stačí auto Pomáhat a chránit, ne? Tajná auta patří Raplovi, kriminálce.

Kdyby se nasazování "tajných" nebo "na první pohled soukromých" vozidel dávno nestalo běžným silničním provozem, nejspíš by do akce nevyrazil ani ten teplákový policajt a nedovolil si, co si dovolil. A kdyby už, neměl by šanci, protože perlustrovaní řidiči by si akorát tak zaťukali na čelo. Jenže jsme si zvykli, že na nás každou chvíli zabliká nějaký majáček - a reflex je poslušně se postavit do pozoru, neodmlouvat, spolupracovat.