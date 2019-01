Nejhorší faux pas Vojtěcha Filipa na oslavách čínského nového roku Vepře

Když z politického hlediska vyhodnotím posledních 10 let Vepře za uplynulých 120 let…

Předseda KSČM Vojtěch Filip minulý týden zavítal na oficiální oslavy čínského nového roku v pražském Paláci kultury, krycím jménem Kongresovém centru. Ve slavnostním projevu, který teď Mediální úsek ÚV strany zavěsil na její stránky, se podle záznamu pustil na tenký led.

Posuďte sami, z textu vybíráme:

Nadcházející rok, který začne podle čínského kalendáře 5. února, bude patřit Vepřovi, respektive Praseti, která (sic!) se v čínském jazyce nazývá Zhu.

Když z politického hlediska vyhodnotím posledních 10 let Vepře za uplynulých 120 let, tak mohu pozitivně konstatovat, že roky Vepře 1911, 1923, 1935, 1947 znamenaly vždy skutečnost, že tyto roky nebyly nikdy zataženy do světových válek. Z tohoto pohledu je radostné, že letošní rok Vepře 2019 taktéž nebude ohrožovat naši civilizaci světovou válkou.

Kdyby se býval pokusil o hodnocení Vepře z politického hlediska v Rudém právu nebo v Žen-min ž'-pao, rudá tužka cenzora by na stole poskočila: Jak jsi to vlastně myslel, soudruhu?! Ale to je pořád teprve začátek problémů, pojďme dál:

Lidé, kteří jsou narození v roce Vepře, jsou čestní a velkorysí. Tito jedinci mají dobré vychování, vkus a vynikající kulturní a hudební kvalifikaci. Tuto skutečnost mohu dokumentovat fakty, že jak významní světoví herci Alain Delon a Arnold Schwarzenegger, tak i českoslovenští herci Jiří Bartoška a Juraj Kukura se narodili v roce Vepře.

Očekávatelnou polemiku o dobrém vychování Delona a vynikající kulturní kvalifikaci Schwarzeneggera nechme na potom; ostatně, slušně rozjetý řečník pokračuje: Navíc vám v této souvislosti mohu sdělit, že jeden z nejvýznamnějších světových zpěváků Elton John a taktéž nejvýznamnější česká zpěvačka Helena Vondráčková se narodili v roce Vepře. Nejvýznamnější česká zpěvačka! (Tento text prosím utajte před Janem Rejžkem, je-li vám jeho a vlastně i váš život milý.)

Samozřejmě velkorysost, vědomost a inteligence pramenící z porodu v roce Vepře se dotýká i politiků, pokračuje Filip v genealogickém průzkumu minového pole a dokumentuje to na Georgi Washingtonovi (praotci zakladateli tažení proti Huawei, howgh!), svém "stranickém předsedajícím předchůdci" (míněn, ale nejmenován Miroslav Grebeníček, také on je vepří ročník 1947) a Jaroslavu Kuberovi.

To největší faux pas přesto spočívalo v něčem jiném. Ani to Filip nemusel říkat - a kdo by taky nechtěl z Pakulu vyváznout se zdravou kůží. V roce Vepře 1935 se totiž narodil i čestný a velkorysý, vynikajícně kulturně kvalifikovaný, inteligentní a dobře vychovaný Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho, známější jako 14. tibetský dalajlama.

Zde hodnocení z politického hlediska zahučelo pod led. To je na vrácení legitimace: KSČ, KSČ i KSČM.