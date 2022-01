Fiala byl otevřený jako Havel v roce 1990. Vystrčil nabízí sebevědomou slušnost

Premiér pronesl silný, velmi otevřený projev. Z babišovských vylhaných oblak jsme dopadli tvrdě na zem. Ale díky tomu snad máme šanci věci změnit k lepšímu.

Slyšeli jsme dva odlišné projevy, jeden předsedy Senátu, druhý předsedy vlády. Oba cenné. Už loni na Nový rok hovořil šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) nikoli jako klausovec, nikoli jako člověk, který vnímá svět pouze ekonomicky, přes peníze a čísla, ale havlovsky. Jako člověk, který nemá místo srdce kalkulačku, jako člověk s duší, jako člověk vnímající občanskou společnost. Letos v tom pokračoval. Začal loňským tornádem na jižní Moravě, utrpením, které způsobilo, ale i vlnou solidarity, kterou vyvolalo.

Řekl, že "bylo by velmi dobré a přál bych si to moc, kdybychom i do našeho běžného života v roce 2022 trochu té slušnosti a solidarity a nezištnosti přenesli, protože se nám všem bude žít mnohem spokojeněji a lépe". Vlastně je to apel, abychom neulpívali v bezduché každodennosti, ale dokázali i bez katastrof vnímat své okolí, nejen sebe.

Vystrčil ocenil, jak slušně, bez napadání předal Andrej Babiš moc, a řekl: "Výsledek voleb bylo nakročení ke změně politické kultury. Nyní je ale důležité, abychom si zachovali sebevědomou slušnost."

Vnímejme spojení "sebevědomí" a "slušnosti". Sebevědomý člověk nemusí být gauner, manipulátor, macho. V tomto duchu Vystrčil pochválil premiéra Petra Fialu, svého spolustraníka a předsedu ODS: "Jsem přesvědčený a věřím tomu, že právě jeho slušnost, korektnost, vystupování a neústupnost přispěly k tomu, že nakonec prezident České republiky Miloš Zeman akceptoval v plné podobě návrh na složení vlády tak, jak jej premiér Petr Fiala navrhl." Ocenil i Zemana, který tím podle něj "naplnil ústavu a přispěl k důstojnému jmenování nové vlády".

Oproti prezidentovi Vystrčil neútočil na Evropskou unii, jíž bude Česko vbrzku předsedat. Zdůraznil, že se k unii upínají naše velké naděje, slibujeme si od ní prosperitu, úsilí zachránit planetu, podporu demokracie a svobody. A toto všechno bude Česko řídit. Vystrčil je špičkový český politik, který na EU nenadává, ale vidí v ní naději, což je výjimečné nejen v české politice, ale i v ODS.

Nevynechal Václava Havla, který "ač je vnímán jako slušný člověk", přesto "nikdy neuhnul, a pokud bojoval za svobodu, tak byl ochoten obětovat i tu svobodu vlastní. Rovněž tak naši hrdinové, členové paravýsadku Anthropoid byli ochotni riskovat svůj život za svobodu." - Jak to chápat? Nežijeme ani v totalitě, kdy se Havel nechal zavřít, ani za nacismu, kdy padli členové skupiny Anthropoid. Vystrčil ukazuje, že "slušnost" není jen starat se o sebe a dopustit, aby věci veřejné ovládli mocní, slušnost je i riskovat pro svobodu.

Dva politici ODS "havlují"

Změnu můžeme vidět i v tom, že dva hlavní politické projevy pronesli politici ODS. Večer vystoupil premiér Petr Fiala. Ale vlastně ani jedna ta řeč nebyla postaru "odeesácká". A v obou bylo cosi silně havlovského.

Fiala začal podobně jako Havel na prvního ledna 1990, kdy řekl: "Čtyřicet let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž… Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá." Fiala letos řekl: "Budu k vám mluvit zcela otevřeně, protože věřím, že to je jediná cesta, jak můžeme začít řešit naprostou většinu problémů, které nás trápí. Politiky si určitě nevolíte proto, aby vám, jak se říká, lakovali věci na růžovo, ale proto, aby vaše problémy správně pochopili, pojmenovali a dokázali je vyřešit."

Otevřenost je cenná. Babiš otevřený nebyl, lakoval realitu, kterou považoval za "svoji", ne na růžovo, on ji přímo zlatil. Neustále jsme byli my Češi "nej nej", i když jsme věděli, že opak je pravdou.

Fiala mluvil drsně: "… já pro vás bohužel nemám mnoho dobrých zpráv. Tento rok bude pravděpodobně jedním z nejsložitějších a nejtěžších od vzniku samostatné České republiky. Budou nás trápit problémy, které přicházejí z venku, ale i problémy, které jsme si zavinili sami. Hlavně tím, že předchozí vláda jen málo dbala na naši budoucnost a doslova žila ze dne na den." Ostře označil viníka.

Mluvil o neustálém zadlužování naší země, "jež jako by nemohlo nikdy způsobit inflaci, inflaci, která dnes bohužel začíná vážně ohrožovat naše úspory, v krátkém čase může ohrozit i pracovní místa a hlavně zastavit tolik potřebný ekonomický růst. Ceny energií, inflace neboli zjednodušeně řečeno drahota a covid. To jsou tři vážná nebezpečí, kterým bude Česká republika čelit v tomto roce".

Ta řeč se neposlouchala snadno. Změna je tvrdá jak rána pěstí. V čele země dnes stojí člověk, který k nám mluví - podobně jako Havel před dvaatřiceti lety - skoro otevřeně. A stejně jako tehdy platí, že jsme si to zavinili sami. Lidé za totality otrocky volili komunisty, v netotalitních, svobodných rocích, zas populisty. Proč? Protože je demokratické strany podváděly a zklamaly. Fiala to dobře ví.

Jednu věc ale vynechává, v jedné věci otevřený není. Ono "my jsme si to zavinili sami" platí i na ODS. V listopadu 2020 hlasy ANO, ODS a SPD podpořily premiéra Babiše při zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmu z hrubé mzdy 15 a 23 procent. Taky Fiala a jeho poslanci zaťali sekeru 100 miliard ročně do rozpočtu, zvýšili dluh a mlčí o tom. Neslyšíme ani slovo, že by to chtěli napravit, měnit.

Rusko Evropu vydírá

Premiér mluvil o tom, že "vlády mohou hodně věcí rychle pokazit, ale náprava trvá zpravidla mnohonásobně déle. Odsouvat problémy na další volební období, to je totiž vždycky jednodušší než kousnout do kyselého jablka a začít je řešit. Ale naší zemi nic jiného nezbývá, protože každý den se naše problémy budou už jenom zvětšovat". - Slyšeli jsme řeč politika, který chtěl vyhrát volby, i když věděl, že ho nic dobrého nečeká. A zřejmě taky věděl, že tým, který bude mít, není zrovna hvězdný. Ale ta upřímnost, s níž mluví, je cenná a nese naději, že se věci mohou měnit k lepšímu.

Slíbil "hledat úspory zejména tam, kde to přímo nepocítí naši občané. Máme totiž zbytnělý a těžkopádný stát a tomu rozumná redukce jenom prospěje". Slibovali to i ti předchozí, ale Fialovi nic jiného v podstatě nezbývá.

Nová vláda už není závislá na Miloši Zemanovi obrácenému tváří k Východu. Fiala mluvil o vysokých cenách energií a o tom, že toto téma vyžaduje i mezinárodní řešení. "Na jedné straně je zde Rusko, které se snaží Evropu vydírat, a dokonce dává najevo, že je připraveno i na ozbrojený konflikt, a na druhé straně tu máme významné evropské státy, které se rozhodly investovat do nezávislosti na fosilních palivech, a to takřka za každou cenu." Reálný popis, premiér jen nedodal, že ona "nezávislosti na fosilních palivech" souvisí se stavem naší planety, jíž zbývá jen málo času na zlepšení.

Fiala: "Chtěl bych ale se vší vážností varovat. Varovat před různými politickými spasiteli a populisty, kteří budou chtít této situace zneužít a budou vám tvrdit, že řešení je jednoduché. Že stačí něco odmítnout nebo odněkud vystoupit. Není to pravda. Složité problémy přece nikdy nemají jednoduchá řešení. Naše vláda bude muset trpělivě a tvrdě pracovat. Hledat v Evropě spojence. Přesvědčovat partnery, ale také konečně pohnout s výstavbou jaderných bloků a taky podpořit investice do dalších rozumných obnovitelných zdrojů. To je cesta, jak z energetické krize ven. A její alternativou je zaostalost a chudoba. A to přece nikdo nechce."

Nemohl vynechat covid. Vyzval občany k sounáležitosti a ohleduplnosti, jež místy chybí: "Chovejme se, prosím, i po celý letošní rok všichni k sobě navzájem, jako se chováme k rodině a k přátelům. Jako se chováme k těm, na kterých nám záleží a vůči komu občas neváháme udělat i ústupek na úkor vlastního pohodlí."

Byl to silný, dobrý a s jednou výjimkou nečekaně otevřený projev. Z babišovských vylhaných oblak jsme si kecli tvrdě na zem. Ale díky tomu snad máme šanci věci změnit k lepšímu.

