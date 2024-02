Fiala nám ukazuje, že Babiš používá estébácké metody

Premiér Fiala (ODS) v dlouhém tweetu na síti X popsal, jak expremiér Babiš (ANO) poslal novináře Mafry, aby na něj hledali špínu.

V pondělí jel ministr vnitra Vít Rakušan debatovat do Mostu do restaurace Severka v podivné fialovorůžové kšiltovce s nápisem "dycky bez cenzury". Nebyla to jediná "vládní" mediální událost. Na síti X v ten den zveřejnil premiér Fiala svůj osobní příběh. Sdělil ho v mimořádně rozsáhlém tweetu obsahujícím 1137 slov. Je to příběh dlouhý, má však velkou vypovídací schopnost. Popisuje českou politiku.

Petr Fiala v tweetu vypráví, jak na něj předseda Andrej Babiš, pokud parafrázujeme název jedné dětské hry, "vysílá své vojsko". Přesněji Babiš, případně jeho lidé, vysílá novináře z mediálního domu Mafra, jehož prodej skupině miliardáře Karla Pražáka byl teprve nedávno dokončen. Letos v lednu antimonopolní úřad prodej Mafry a Synthesie schválil.

Premiér popisuje, jak ve čtvrtek na mimořádné schůzi sněmovny reagoval na dotazy ANO a expremiér na něj poté znovu zaútočil: "Tak, pane premiére, tak zveřejněte veškeré vaše majetky, veškeré. Vy mluvíte, máte dva byty, ukažte všechno, co máte. Například v obci Trpín máte obrovskou nemovitost. Ne? Údajně. Údajně, no tak, ať pan premiér k tomu vystoupí, ať nám řekne, jaké jsou ty majetky. Ne? Ať vyvrátí různé drby. Vy jste postavil kampus Masarykovy univerzity, tam byly nějaké stavební firmy, potom se údajně motaly kolem vás ty stavební firmy."

Fiala dál popisuje, jak se o deset dní dříve redaktoři "z mediálního domu, který nemá jistě nic společného s Andrejem Babišem", vyptávali sousedů na jeho dům, na pozemky, na to, kdo nemovitosti Fialovým opravoval atd. Den poté, co Babiš "neudržel v PS v rozčilení jazyk za zuby a prozradil, co za útok na mě Mafra na jeho pokyn chystá", dostal otázky od redaktorky MF Dnes Pospíšilové, jež se týkaly chalupy manželů Fialových a její renovace. Kolik stála, jaké firmy ji prováděly a jestli na ní pracovala některá z firem OHL ŽS atd.

Dál premiér vypráví, jak na něj před dvanácti lety, v době, kdy byl rektorem Masarykovy univerzity, přišlo udání, že mu firmy, které stavěly univerzitní kampus, zadarmo opravily chalupu. Ukázal tehdy policii faktury, výpisy z účtů, věc rychle skončila. Pokračuje: "Ale jak je vidět, ne navždycky. Otázka je, jak se dostala po celém desetiletí k Andreji Babišovi. Že by stejný pomlouvač jako tenkrát? Nebo je fakt pravda, že má Babiš na každého složku?"

Fiala pak vysvětlí, jak si koupil chalupu s kusem louky a lesa. "Průhonice to rozhodně nejsou," poznamenává v narážce na Babišovo vlastnictví. Dodává, že ve firmě OHL ŽS (Železniční stavitelství) pracoval 30 let jeho otec, který se s "obavou díval, jak se zase bývalí komunisté dostávají k moci".

Babiš může, my nesmíme

O čem ten příběh vypovídá? Zcela jistě o metodách, které Andrej Babiš a jeho lidé používají. Pro určitý typ politiků je asi normální hledat na soupeře svinstvo a to, co považují za svinstvo, pak zveřejnit. Dalo by se to možná pochopit, kdyby skutečně šlo o nějakou nelegální aktivitu, o něco nezákonného, nemravného, hnusného.

Ale tady je Babišův postup, který nedokáže utajit a prozradí ve sněmovně, posílen tím, že pod holding Agrofert až dosud spadala vlivná česká média. A část novinářů, zdá se, dělala, co po nich majitelé chtěli. Jak to probíhalo, nevíme, jestli prostě "odněkud dostali tipy", nebo jestli šlo o přímé direktivy. Babiš každopádně udělal chybu, že se neudržel a při schůzi sněmovny svůj postup de facto prozradil.

Pozoruhodné je i to, že tento miliardář, kterému prudce rostl osobní majetek i v době, kdy u nás lidé museli drsně šetřit a přicházeli o peníze, hledá majetkové nesrovnalosti u svého politického soupeře. Majetek Babiše za rok 2022 činil podle časopisu Forbes 107,8 miliardy korun. Vývoj oproti roku 2021 činil plus 32,9 miliardy korun. A ještě dodejme, že v březnu 2010, před vstupem do politiky, Forbes jeho majetek odhadoval na 18,1 miliardy korun.

Nejen to. Babiš je stále dál souzen kvůli padesátimilionové dotaci na farmu Čapí hnízdo. Za jeho působení ve vládě finančáci "zaklekávali" na jiné než agrofertí firmy. A takto můžeme pokračovat.

Babiš ví, že se jeho majetek, ať už jakkoli nabytý, stal samozřejmostí. Takovou samozřejmostí, že nějakých 50 milionů vlastně nic neznamená. A klidně půjde po Fialovi, bude hledat, jestli někde nesedí nějaká faktura na pár tisíc. Proč? Protože Fiala není Babiš. Fiala je v tomhle "jako my", on nesmí.

Fiala v tweetu zmiňuje, že jde o "taktiku psychologického boje, který tak dobře zvládali mj. estébáci". A skutečně to estébácké metody evokuje. Hledání kompromitujících materiálů za každou cenu, prošťourávání osobních financí. Ano, tohle mají dělat novináři, to je v pořádku, ale ne na zakázku politika, který vlastní nebo vlastnil jejich médium.

Babišovi nejsou cizí metody, jež připomínají práci StB. Zároveň se už roky marně snaží dokázat, že nebyl spolupracovníkem komunistické tajné policie, v jejíchž archivech je veden jako agent s krycím jménem Bureš. Nedávno neuspěl na Slovensku s ústavní stížností vůči rozhodnutím bratislavského krajského soudu a Nejvyššího soudu, které dříve zamítly jeho žalobu, že je neoprávněně veden v archivních svazcích StB jako agent.

Tweet premiéra Fialy nemá takový mediální zásah jako Rakušanovy Debaty bez cenzury. Mimo jiné proto, že ten příběh Fiala zveřejnil jen na síti X. Bylo by lepší, kdyby to lidem řekl svými slovy. Ale ten příběh je pro voliče důležitý, ukazuje, kdo je Babiš, jaké metody používá. Jak nebezpečné je, když politici vlastní média. Na závěr dodám, že považuji za skvělé, co loni 3. října 2023 odsouhlasil Evropský parlament, tedy zákaz vlastnictví médií pro vysoce postavené politiky v celé Evropské unii.

