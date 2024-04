Fiala potvrdil pevnou českou vazbu na USA. Babiš před pěti roky udělal to samé

Andrej Babiš se v roce 2019 coby český premiér musel vzepřít svému tehdejšímu spojenci Miloši Zemanovi, setkal se tehdy s Donaldem Trumpem. Premiér Petr Fiala nyní s Joem Bidenem. Podstatná je naše stálá západní orientace.

My Češi jsme tradičně až příliš soustředěni na domácí dění. Možná nám proto občas uniká, jak úzce souvisí domácí situace se zahraničním ukotvením země. S jejím pobytem v EU a NATO. Zvlášť v posledních dvou letech by nám to ovšem unikat nemělo. Petr Fiala (ODS) s dalšími lidmi navštívili Spojené státy, premiér se setkal s prezidentem Joem Bidenem a se šéfy tří českých tajných služeb navštívil Ústřední zpravodajskou službu USA (CIA) v Langley ve Virginii.

Před pěti lety, na začátku března roku 2019, navštívil CIA a Bílý dům i tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO). Byla to u nás doma, ale i v zahraničí, o dost jiná doba, ta dnešní se ale již tiše chystala. Babiš se tehdy setkal s Donaldem Trumpem, který se možná znovu stane americkým prezidentem.

Jen malá poznámka, jež ilustruje odlišnost těch dvou návštěv, odlišnost doby, v níž se odehrály. Trump dal Babišovi jasně najevo nespokojenost, že EU dováží plyn z Ruska (38 procent své tehdejší spotřeby). Babiš mu oponoval, že nic nehrozí, neboť by podle něj Rusko zkrachovalo, kdyby Evropě zavřelo kohouty. Co následovalo v roce 2022, všichni víme. Teď v pondělí po schůzce s Bidenem sdělil Fiala toto: "Bavili jsme se také o potřebě dalších dodávek LNG (zkapalněného zemního plynu, pozn. red.), které Evropě a České republice pomohly zbavit se závislosti na ruském plynu."

Babiš jel v roce 2019 se šéfem BIS Michalem Koudelkou do centrály CIA v Langley. Návštěva měla úplně jiný charakter než ta Fialova. Tehdy mělo Česko putinovského a siťinpchingovského prezidenta Zemana, který se snažil změnit naši základní, západní orientaci, natočit nás na Východ.

Návštěvu CIA, ale i Trumpa, si Babiš vysloužil. Souhlasil, aby tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán vydal hackera Jevgenije Nikulina do USA, nikoli do Ruska. To byl velmi důležitý okamžik pro věci příští. Babiš vyslyšel naléhání expertů i tajných služeb a vzepřel se Zemanovi, který tlačil na vydání hackera do Ruska.

Tehdejší český premiér si s Trumpem údajně padl do oka, oba jsou do jisté míry podobné typy. To se však jeví jako vedlejší, podstatné bylo, že Babiš potvrdil naše vazby na Spojené státy a že prozíravá americká administrativa stála o to, aby tyto vazby byly prohlubovány. Babiš Zemanovi nekývl na východní orientaci. Až dnes chápeme, jak velký význam to mělo.

Fialova návštěva se odehrává v naprosto odlišných kulisách: válka na Ukrajině, předvolební Spojené státy silně rozdělené. Podstatné však je, že i v této situaci důležitou roli sehrává americká administrativa a tajné služby. Před pěti lety jsem psal, že Babiš z USA odletěl s cejchem CIA na čele a že ten cejch uvidí jak Moskva, tak čeští voliči.

Fiala nic takového nepotřebuje dávat najevo, je zřetelně prozápadní, americky orientovaný. Rozdíl tkví i v tom, že dnes americké tajné služby vědí, jak se Česko angažuje ve válce na Ukrajině, v bitvách Ukrajinců za svobodu a lidská práva. Že dnes nejsme ten stát, jehož prezident šilhá po Kremlu a spoléhá na Moskvu. Dnes už zřejmě většina tuzemců chápe, jak chybná byla energetická závislost na Rusku.

Fiala: Nechci znovu vidět ruské tanky v ulicích

Premiér Fiala je ve Washingtonu vnímán nejen jako solidní spojenec, ale taky jako představitel země, která má naprosto jasno jak ve vztahu k Ukrajině, tak i ve vztahu k Číně, Tchaj-wanu a Izraeli. Fungujeme jako velmi výrazný spojenec USA. Diplomaté mluví dokonce o českém leadershipu mezi ostatními spojenci.

Pokud by někdo poukazoval na to, že se v Americe blíží volby a Joe Biden už nemusí být zvolen, je dobré připomenout, že se u něj za návštěvu Fialy zasazovala i vlivná republikánská kongresmanka Lisa McClainová, jež zasedá v důležitém výboru pro ozbrojené složky. Spolu s dalšími zákonodárci napsala Bidenovi dopis, kde ho vyzývá, ať Fialu přijme. Česko považuje za velké spojence a přátele. Zároveň je McClainová zastánkyní Donalda Trumpa, v jehož prospěch šířila i konspirační teorie a lži typu, že Trump zlikvidoval bin Ládina. Fiala a jeho lidé tak dostali šanci přesvědčovat spojence o tom, jak nezbytná je dnes podpora Ukrajiny, i republikány.

Fiala byl přijat v Bílém domě a roli zřejmě nehrálo ani vyřazení Westinghousu z tendru na Dukovany, ani nákup stíhaček. Vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, který ve finále termín návštěvy dojednal s americkým poradcem pro národní bezpečnost Jakem Sullivanem, k tomu řekl: "Americká strana ví, že není dobré stavět vztahy dvou zemí na jednom konkrétním příkladu spolupráce, ať už je to F-35, nebo zapojení Westinghousu do budování velkých jaderných reaktorů."

Není jasné, jestli pomohla česká iniciativa na dodávky chybějící munice pro Ukrajinu. Pojar k tomu v Deníku N řekl: "Na začátku roku jsem z diskusí s Jakem Sullivanem porozuměl, že návštěva bude, což bylo předtím, než se ta iniciativa dostala do další fáze." Český muniční tah ovšem dobře ilustruje postoj naší vlády a prezidenta a to je podstatné. Biden za iniciativu poděkoval. Ví, že Spojené státy tady mají velký dluh, který stál Ukrajinu mnoho životů.

Po návštěvě v Langley Pojar řekl, že "nám leckteré jiné evropské země mohou závidět, protože ne všichni mají takový přístup k informacím jako my". Pokračoval, že důvěru amerických tajných služeb si vysloužila předvídatelnost a profesionalita našich služeb i dlouhodobá spolupráce. "Ty nejdůvěrnější informace totiž získáváte jen ve chvíli, kdy máte důvěru nebo když je důvěra oboustranná. Ta nejsilnější nakonec může být mezi dvěma partnery, ne kolektivně mezi pěti, deseti nebo sedmadvaceti."

Biden před jednáním s Fialou řekl větu, kterou by měl vnímat každý, kdo volá po míru a po zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu: "Rusko se na Ukrajině nezastaví, a proto je důležitá role NATO. Víme, jaká jsou rizika."

Fiala uvažuje stejně: "V roce 1968 jsem byl malý chlapec, viděl jsem ruské tanky v ulicích mého města a už je vidět nechci. Musíme podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak to bude možné." Drtivá většina českých obyvatel nechce vidět znovu ruské tanky v českých ulicích. Zcela jistě je tu nechce vidět ani Andrej Babiš. Hraje doma různé politické kousky, podporuje Orbána i Fica, ale zároveň má na čele cejch CIA a USA. Ať už tam bude vládnout Biden, nebo Trump.

