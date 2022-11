Vláda pomáhá Čechům třicetkrát víc než Ukrajincům

Proč velká část lidí neví, že stát jim zatím poslal na 590 miliard korun, zatímco na Ukrajince jich neposkytl ani celých 20? Odpověď je banální – kabinet neumí s veřejností komunikovat. Nebrání se aktivně dezinformacím.

Na Ukrajině mrzne, Rusové tam ničí infrastrukturu, energetické zdroje, lidé ve městech se často ocitají bez elektřiny i bez vody… Pro nás těžko představitelná situace. K tomu po celé Ukrajině dennodenní hrozba, že v podstatě kamkoliv může spadnout raketa a zabíjet, ničit. Plus tři čtvrtě roku trvající nesmírně krutá válka, kterou Vladimir Putin úmyslně cílí proti civilistům. Nechává je vraždit, unášet, znásilňovat, mučit a mrzačit. Aby je vyděsil, vyhnal z domovů.

Zopakujme si, že Ukrajina válku nevyvolala, byla bezdůvodně napadena, Putin ji chce vymazat z mapy světa, ukrajinský národ vygumovat. A znovu si připomeňme, že pokud Rusko toto tažení vyhraje, nezastaví se na Ukrajině, vyhlásilo válku našemu způsobu života. Další fakt: ani ti, kteří v té hrůze Putina podporují, neodcházejí "za lepším" do Ruska. K Putinovi se neutíká, utíká se z Ruska.

Málo si tato fakta opakujeme, málo na ně myslíme. Svědčí o tom mimo jiné průzkumy: v půlce října odpovědělo 59 procent dotázaných Čechů agentuře STEM/MARK, že vláda pomáhá uprchlíkům na úkor vlastních občanů. Myslí si to nejčastěji ženy, lidé bez maturity a s nižší životní úrovní, voliči ANO, SPD či neparlamentních stran.

Hned zopakujme, že to není pravda, neodpovídá to realitě. Na ukrajinské uprchlíky vláda od března do října vyčlenila přes 19 miliard korun. Českým domácnostem ale vyplatila řádově víc. Na důchody dala 486, na podporu v nezaměstnanosti 8, na ostatní sociální dávky 95 miliard korun. Na "naše lidi", jak říká Andrej Babiš (ANO), tedy vláda dává 30krát víc (přesně 31 x víc) než na uprchlíky z Ukrajiny.

Peníze na humanitární dávku pro Ukrajince činily kupříkladu v září jen pět procent nákladů na všechny státem vyplácené dávky. Významně se také rozšířil okruh příjemců mezi Čechy. A další moment - počet Ukrajinců závislých na našem státu klesá. V srpnu dostalo humanitární dávku 173 tisíc lidí, nyní o 80 tisíc uprchlíků méně.

S nastupující zimou a kvůli Putinově devastační taktice počet uprchlíků asi zase stoupne. V srpnu jich u nás žilo odhadem 300 tisíc - z nich mnoho dětí. Oficiální zaměstnání si našlo skoro 100 tisíc Ukrajinců. Jak ví každý, kdo se s nimi stýká, množství dalších Češi zaměstnávají na černo. To už je tady taková tradice.

Na "naše lidi" vláda kašle? Lež jako věž

Tvrzení, že vláda na domácí kašle a pomáhá hlavně cizím, je lež. Pojďme si na ni trochu posvítit, je důležité znát její původce. Najdeme několik odlišných zdrojů. První jsou opoziční politici. Babiš dlouho vykřikoval, že vláda proti vysokým cenám energií a inflaci nedělá nic. Pak maličko ubral, dělá prý strašně málo. Babiš využívá termín "naši lidi", který je jednoznačně namířený proti jiným lidem.

Stejnou taktiku pěstuje Tomio Okamura a jeho SPD i další neparlamentní opoziční politici, třeba komunisté. Jen připomenu, že podle dat neziskové organizace Evropské hodnoty Babiš, jeho bývalý předseda dolní parlamentní komory Radek Vondráček (ANO) a Okamura patří mezi hlavní šiřitele ruského vlivu u nás. Takže důležitým zdrojem té lži je politická opozice, lidé, kteří čísla a data zcela jistě znají, ale manipulují občany, zamlčují pravdu.

Pak jsou tu postavy jako Ladislav Vrabel a další, kteří svými aktivitami podporují Rusko, Putina, snaží se svrhnout vládu, pokoušejí se vyvolat lidové bouře, vyhrožují masivním pouličním odporem. Když to nejde legálně, ve volbách, zkoušejí to jinak. Uprchlíci jsou pro ně snadný cíl, jsou vidět a slyšet, dá se na ně ukázat.

A za třetí jde o součást hybridní války. Tato její část má jednoduchý vzorec vyzkoušený už při uprchlické vlně 2015: z domova jsou vyháněny obří masy uprchlíků, kteří pak jdou do bohatých zemí Evropské unie, kde se proti nim postaví část obyvatel. Tak Putin vyháněl miliony lidí ze Sýrie. Tak je vyhání z Ukrajiny. Proto bombarduje civilní objekty, ničí elektrárny, znemožňuje zásobování vodou. A samozřejmě že Rusové na Západě podporují každého, kdo vyvolává nespokojenost, odpor k vládě, kdo vytváří chaos. Jako měl marxismus tři zdroje a tři součásti, tak je má i putinismus.

Proč velká část českých občanů neví, že vláda dává třicetkrát víc na jejich podporu než na podporu ukrajinských uprchlíků? Že na ně dala zatím zhruba 590 miliard, zatímco na Ukrajince ani ne 20? To jsou přece jasná čísla. Odpověď je banální - kabinet to neumí, nebrání se aktivně dezinformacím, premiér je akademik, kterému v tomto nebezpečně ujíždí vlak. Vláda toho pro lidi nedělá málo - ano, je otázka, jestli to dělá správně, ale koná, jenom to málokdo ví. A tak statisíce lidí papouškují lži proruských aktivistů a de facto jim v tom nikdo nebrání.

Premiér Petr Fiala (ODS) by měl z pudu politické sebezáchovy co nejdřív spustit poctivou informační kampaň, aby ten pohled změnil. Experti se obávají, že velké množství tuzemců už vláda nepřesvědčí, fakta je nezajímají, Fiala to nechal zajít moc daleko. Ale jde o to, aby se situace ještě nezhoršila, aby zmanipulovaných lidí nepřibývalo. Hrajeme o hodně.

