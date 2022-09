Fialův prkenný projev měl smysl. Jsme ve válce a on supluje prezidenta, jehož nemáme

Premiér občany požádal, aby šetřili. Nejde jen o to, co dělá vláda, nýbrž i o to, co děláme my. Potřebujeme to slyšet.

Předseda vlády promluvil k občanům prostřednictvím České televize, Novy, Primy a Českého rozhlasu. Opozice, a nejen ona, jej kritizovala za to, že takto vystoupil necelý týden před komunálními volbami a prvním kolem těch senátních. Petr Fiala (ODS) se bránil, že v týdnu, který projevu předcházel, kabinet a sněmovna schválily klíčová opatření v energetice a chtěl je proto lidem vysvětlit.

Bývalý šéf sněmovny Radek Vondráček (ANO) však mluvil o "hrubém zneužití funkce premiéra", protože taková řeč je prý "v rozporu se zákonem, v rozporu s férovou kampaní a v rozporu s principem rovného přístupu k veřejnoprávním médiím". Žádal, aby Fiala s projevem počkal až na dobu po uzavření volebních místností.

Kdo projev slyšel, mohl se přesvědčit, že jsou to nesmysly. Fiala - jako vždy strojený a s poněkud robotickou dikcí i gesty - byl věcný. Použil obsahově správné, přesně cílené věty, jež měly jasný cíl: uklidnit silně rozjitřenou, zneklidněnou veřejnost.

Nesmíme zapomenout, že mnoho lidí v Česku stále "věří" na ty nejvýše postavené. Je něco jiného, když se hádá ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) v televizní debatě se svým předchůdcem Karlem Havlíčkem (ANO), a něco jiného, když má předseda vlády svých sedm osm minut, aby mluvil k občanům, jež sužují vážné starosti. A mluvil právě o nich.

Zásadní momenty projevu: "Bezprostředním důvodem byl raketový nárůst cen elektřiny na konci srpna, který šokoval prakticky celou Evropu. Jde o přímý důsledek Putinovy ekonomické války proti Západu. Zatímco na Ukrajině útočí Rusko zbraněmi, proti zbytku Evropy používá manipulaci s cenami energií. Jeho cílem je ohrozit sociální jistoty obyvatel evropských zemí, rozvrátit jejich ekonomiku, podkopat důvěru občanů ve stát a v demokracii jako takovou a postavit jednotlivé evropské země proti sobě." - Pravda.

Fiala připomněl, že vláda zastropuje ceny energií. (Neřekl však, jak se Česko vyrovná s faktem, že Brusel zamýšlí posadit společný limit ještě níže.) Vyzval občany, aby se nestyděli žádat o pomoc. A vysvětlil, že jedinou, nelehkou cestu z krize představuje vymanění se z energetické závislosti na Rusku, abychom se stali "energeticky suverénním státem". Slíbil pak dostatek plynu na letošní zimu.

Důležitý moment: požádal občany, aby šetřili. "Rozumné hospodaření s plynem i elektřinou ze strany každého z nás totiž bude mít tuto zimu hned tři různé, ale velmi pozitivní a potřebné efekty. Za prvé, budeme tím šetřit vlastní peníze. Za druhé, budeme šetřit i naše společné peníze ve státním rozpočtu, a tedy společně tak bojovat proti inflaci. A za třetí, budeme tak pomáhat i našemu průmyslu a celé naší ekonomice. Chci vás poprosit, abyste právě to měli v následujících měsících na paměti a podle toho se pokusili jednat." Slíbil, že stát půjde příkladem.

Fiala lidem připomněl, že naše svoboda je ohrožena

Za slabinu projevu lze považovat Fialovo oznámení, že cenový strop hodlá vláda financovat nejen prostřednictvím daní z mimořádných zisků, ale také pomocí dividend ze státem vlastněných společností, včetně ČEZ. Potíž spočívá v tom, že v červnu coby většinový vlastník právě posledně zmiňovanému podniku schválila, aby si na svých účtech nechal mnoho miliard, jež mohla oprávněně žádat.

Fialovi se obecně vyčítá, že málo mluví k veřejnosti, teď se k tomu tedy rozhoupal - a schytal za to kritiku. Výhrady měla kupříkladu i redaktorka A2larmu Apolena Rychlíková. Tweetovala: "Pár dní do voleb a další mimořádný projev k národu. Chápu ho fakt v extra složitých časech (když Putin rozpoutal válečné šílenství, když byl covid úplně na nejhorším), nechápu ho teď a myslím, že vládě by měly stačit tiskové konference. Sorry not sorry. Babiše bychom za to hnali." - Dovolím si podotknout, že mnozí jsme za to Babiše nehnali, byl za projevy chválen i svými oponenty.

Je situace extrémní? Je. Jsme ve válce, posíláme zbraně Ukrajině, podporujeme ji mezinárodně a pečujeme o ukrajinské uprchlíky. Účastníky jsme i proto, že nás Rusko přímo atakuje zastavováním dodávek plynu, to je jeho zbraň. Výjimečnost situace nalezneme v tom, že ruská propaganda podporovaná českou opozicí má velmi silný vliv na část české populace.

Kam až to může dojít, vidíme dnes na Slovensku, kde si podle jednoho z průzkumů nadpoloviční většina obyvatel zcela sebevražedně a šíleně přeje, aby Rusko na Ukrajině vyhrálo, tedy aby vyhrál ruský fašismus, aby slavila ruská genocida Ukrajinců. - Jestliže v této extrémní době, jež občany nesmírně zatěžuje a je ruskou propagandou i opozicí zneužívána, přijde vláda konečně - i když dost pozdě - s řešením, je dobře, že premiér vystoupí.

Pokud by opozice byla ve věci Ukrajiny a Putinovy války s vládou zajedno, pokud by nás nevystrkávala ven z EU a NATO, pak by veřejná debata vypadala jinak a pak by projev nebyl nutný. Zrovna tak pokud bychom měli prezidenta, který dýchá za Česko a za demokracii. Takového však nemáme, proto ho premiér supluje. Stejně jako ho za covidu suploval Andrej Babiš. Na Hradě sedí jen přítěž, překážka, nevyzpytatelný stařec, který vládě hází klacky pod nohy. Fiala tak musí zastávat nejen roli premiéra, ale i "hlavy státu" a lidi uklidňovat. Lze mu vyčíst jen to, že to dělá málo.

Ještě jedna věc: Ruská agrese trvá už 208 dní, naše vnímání toho, co se na Ukrajině děje, pomalu otupuje, mnoho lidí si neuvědomuje, že jsme ve válce, že je naše svoboda ohrožena. Fiala to lidem znovu připomněl. Projev se komunálních voleb nijak netýkal, Fiala prostoru nezneužil.

