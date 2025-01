Fica Babiš nekritizuje. Dělá podobně bezhodnotovou, pragmatickou politiku

I pro Česko je velmi důležité, aby Slovensko nestálo na straně Putina a aby nevystoupilo z EU a NATO.

Konec roku 2024 byl hodně divoký. V domácí politice se hnutí ANO usilovně brání nálepce "prodavači strachu", kterou na sebe vztáhli poté, co ji neadresně použil premiér Petr Fiala (ODS) ve vánočním projevu. Samo sebou za prodavače strachu označují vládu, mimo jiné prý straší válkou. Divoké věci se odehrály i v zahraničí, postaral se o ně nikoli poprvé slovenský premiér Robert Fico. A právě Fico a Slovensko nám nyní slouží jako varování, kam až se evropská demokratická země může poměrně snadno a rychle dostat.

V neděli 22. prosince, těsně před Vánoci, jednal Fico v Moskvě s prezidentem Putinem. Prohlásil, že představitele EU o své cestě informoval o dva dny dříve, a dodal: "Připomínám, že prosazuji suverénní politiku na všechny čtyři strany." Směšné. Suverénní vůči Putinovi není ani milimetrem. O měsíc dřív oznámil, že v květnu, zřejmě suverénně, odcestuje do Moskvy na oslavy konce druhé světové války. Pozval ho Putin.

Čtyři dny po Ficově prosincové návštěvě ruský prezident oznámil, že by Slovensko mohlo hostit mírová jednání mezi Moskvou a Kyjevem. Řekl, že jde o návrh Roberta Fica. Ten přitom původně tvrdil, že s ruským prezidentem jednal jen o dodávkách ruského plynu na Slovensko.

Tranzit plynu Ukrajina od 1. ledna ukončila. Fico kvůli tomuto předem ohlášenému kroku Ukrajině pohrozil, že jestliže zarazí přepravu ruského plynu, zavede proti ní odvetná opatření. "Pokud to bude nezbytné, zastavíme dodávky elektrické energie, které Ukrajina nutně potřebuje při výpadcích sítě. Nebo se dohodneme na jiném postupu." Dodám, že za ony "výpadky sítě" na Ukrajině mohou ruské nálety zaměřené na energetickou infrastrukturu.

Fico a jeho vláda ukazuje, jak rychle se může poměrně normální západní režim zvrhnout v úplný opak, v nástroj Putinovy politiky. Netřeba snad ani opakovat, že ruský prezident cílí na to, aby maximálně rozložil evropskou jednotu. Na výhrůžky Fica zareagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj: "Vládce Ruska Vladimir Putin pověřil premiéra Slovenska Roberta Fica, aby otevřel druhou energetickou frontu proti Ukrajině, na úkor zájmů lidu této země." Přesné.

Nikde se mi nepodařilo najít reakci Andreje Babiše či jeho dvou nejbližších spolupracovníků Karla Havlíčka a Aleny Schillerové na poslední kroky Roberta Fica, na jeho návštěvu Moskvy. Vládní politici jeho cestu do Ruska i vyhrožování Ukrajině odsoudili a Fico to zaznamenal.

Babiš staví věci na hlavu: Kdo tu nejvíc straší, je sám Fiala

Na Facebooku, přes který komunikuje nejvíc, slovenský premiér sdělil: "Vycházíme ze zásad dodržování mezinárodního práva, nezasahování do vnitřních záležitostí jiných zemí a respektování cesty, kterou si jednotlivé státy vybraly. A na tom nezmění nikdo nic. Ani křik lidí z bratislavské kavárny, ani agresivní liberální média, ani česká politická scéna, která čím dál tím více nevhodně vstupuje do našich suverénních vnitřních záležitostí." (Rusové snad na Ukrajině dodržují mezinárodní právo, nezasahují tam do vnitřních záležitostí?)

ANO do vnitřních záležitostí Slovenska nevstupuje, nijak Ficovy kroky nekomentuje, nevynáší, ale ani nekritizuje. Ono je to taky těžké, když šéf hnutí Babiš svého přítele Fica podporoval i ve volbách a považuje ho za svého spolubojovníka proti Bruselu. Navíc přece i šéf ANO rád mluví o tom, že je nutné vyjednat mír, že chceme mír, ač velmi dobře ví, že překážkou míru je výhradně Rusko. A teď tu je Fico, který jede do Moskvy a chce hostit mírová jednání. Aniž by se o tom sebeméně dohodl s Bruselem, s dalšími zeměmi EU. Dělá to v době, kdy Putin prudce zesílil útoky na Ukrajinu a na její civilisty.

Babiš neútočí na Fica, zato útočí na českého premiéra. Na iDnes mu vyšel text nazvaný "Tím, kdo tu nejvíc straší, je sám Fiala". Opakuje v něm, že "pan premiér sází na strašení", že "jako kolovrátek stále straší Putinem, Orbánem nebo Ficem a na to strašení vsadil všechno včetně své politické existence".

Realita? Fiala nepochybně má své chyby, ale že by občany strašil, to nesedí. Vánoční projev byl orientován jednoznačně směrem k naději. Zároveň však premiér opakovaně varuje před Ruskem. Nejde o strašení, jde jen a jen o to, že si uvědomuje, jak vážně nás i EU Putin ohrožuje. A jeho vláda taky dobře chápe, co dělá Fico. Vypadá to jako ryze pragmatická politika, Fico chce plyn pro Slovensko, to je přece v pořádku. Ale je to vysoce riskantní politika, jež může vést až ke ztrátě svobody.

Fico se otevřeným dopisem obrátil na představitele Evropské unie. Kritizuje rozhodnutí Ukrajiny zastavit veškerý tranzit zemního plynu přes své území. Spočítal, že rozhodnutí Kyjeva zastavit tranzit přes Ukrajinu na Slovensko připraví evropské občany, podniky a infrastrukturu o desítky miliard eur ročně. Pragmatik. Podle něj je lepší Rusku platit. Je mu jedno, že za miliardy eur Rusové pořizují zbraně a munici a platí z nich vojáky vraždící Ukrajince.

Pragmatik. A přesně tento druh slovensko-maďarského pragmatismu samozřejmě vyhovuje Putinovi. Je to pragmatismus zcela oproštěný od hodnot, pragmatismus, který Slovensko může dovést až k vystoupení z EU a NATO. Což mimochodem není ani trochu ani v českém zájmu, ani v evropském zájmu.

Babiš se brání, že není "prodavač strachu", je však ve skutečnosti velmi podobný pragmatik jako Fico. Zatím čte nálady svých voličů jako převážně protiruské, pokud by ale i u nás ruská hybridní válka uspěla stejně jako na Slovensku, dost možná by pragmaticky kopíroval cestu Roberta Fica.

Ve zmíněném komentáři pro iDnes o Fialovi píše: "Zatímco on čtvrtým rokem recykluje stejnou pohádku o ohrožení demokracie, lidé platí čím dál víc za všechno, od potravin po energie." Typický babišovský pragmatismus. V době války na Ukrajině, v době změny režimu na Slovensku píše o "pohádce o ohrožení demokracie" a staví ji do protikladu k cenám potravin a energie. Absurdní, nebezpečné a hlavně bezhodnotové jednání.