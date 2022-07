Filozofka Hogenová je proti vyzbrojování Ukrajiny. Stojí na Putinově straně, selhala

Anna Hogenová námi manipuluje. Starými i mladými. De facto podporuje největší vojenské a politické nebezpečí, jakému za poslední desetiletí čelíme.

Žijeme v nejisté době. V čase velmi pochybných elit, míněno lidí, kteří silně ovlivňují veřejnost, mají vliv. Válka na Ukrajině, jež je Putinem zjevně míněna jako předstupeň válek dalších, drsně zasahuje do našich životů. Připomíná nám cenu a smysl svobody. Je důležité, co nám v této chvíli říkají nejen politici, ale i intelektuálové, alespoň ti, kterým je nasloucháno. U nás o sobě opět dala vědět žena, jež za komunistů učila marxismus-leninismus a dnes tvrdí, že západní člověk neumí žít v přítomnosti - fenomenoložka Anna Hogenová. Varuje před "vyzbrojováním mladých kluků na Ukrajině". Nelíbí se jí, protože prý může vést ke globální válce.

Začnu však odjinud, Hogenová se ve své kritice Západu vlastně podobá kanadskému psychologovi a spisovateli Jordanu B. Petersonovi, jehož kritici nazývají "miláčkem alternativní pravice". Peterson tvrdí, že Rusko bojuje proti radikální levici a jejím "dekadentním" idejím. Vidí několik příčin, proč Kreml vede válku proti Ukrajině a nevynechává ruské imperiální ambice. Jako hlavní důvod však ve své přednášce nazvané Russia Vs. Ukraine Or Civil War In The West? (Rusko versus Ukrajina, nebo občanská válka Západu) uvádí vysoce morální povinnost, kterou Rusko cítí vůči obraně křesťanských hodnot proti "zdegenerovanému Západu". Na vlastní otázku, zda jsme zdegenerovaní, odpovídá, že jsme. - Strašné. My jsme zdegenerovaní a Putin není. Fuj.

Podobně mluví Hogenová. Budu citovat z rozhovoru pro Lidové noviny nazvaného typicky Jsme loutkami novodobého otrokářství, jen o tom nevíme. Na dotaz, zda je ve výhledu na budoucnost lidstva optimistkou, nebo pesimistkou, odpovídá: "Teď zrovna optimistkou nejsem. Vyzbrojování mladých kluků na Ukrajině se mi nelíbí. Z toho může být globální válka. Já totiž vím, že dnes musíme mít zodpovědnost asymetrickou. Nestačí nám symetrická, to jest, že musíme mít zodpovědnost za druhého v té míře, v jaké je on zodpovědný k nám. Dnes musí být Biden zodpovědný za Putina a Putin zodpovědný za Bidena, protože jde o celou planetu. A přilévat oheň do této nenávisti je nebezpečné. A když vidíte, jak to všichni lidé dělají, aby se někomu zavděčili - tomu či onomu -, jak můžete být otevřená budoucnosti a vidět dobro? To mě děsí."

Nelíbí se jí "vyzbrojování mladých kluků na Ukrajině". Ukrajinští vojáci jsou degradováni na "mladé kluky", tedy v pohledu Hogenové na manipulované jedince. Že brání svoji vlast před agresorem, před genocidou, před vražděním civilistů, znásilňováním žen, dětí i mužů, před mučením, před anulováním národa, nechává filozofka stranou. Pokud by ti "kluci" nebyli vyzbrojováni, je jisté, že by Putin dnes velkou část jejich domova ovládal, dobyl. Že by z ní udělal Rusko. Nejen to, je vysoce pravděpodobné, že by neskončil u Ukrajiny. - Hogenová se mýlí, globální válka hrozí, pokud se Ukrajina neubrání, a to bez pomoci Západu nedokáže.

Měl mít Západ taky asymetrickou odpovědnost vůči Hitlerovi?

Dál postmarxisticko-leninská filozofka mluví o asymetrické zodpovědnosti, prý nestačí jen symetrická, "to jest, že musíme mít zodpovědnost za druhého v té míře, v jaké je on zodpovědný k nám". Maličko mi uniká logika výroku "dnes musí být Biden zodpovědný za Putina a Putin zodpovědný za Bidena" - co je na tom asymetrického? Ale nechme to, podstatné je, až dosud byla odpovědnost Západu vůči Rusku právě asymetrická - nechával Moskvu, ať si dělá, co chce, a doufal, že to nakonec dobře dopadne. Asymetrický omyl.

Hogenová pokračuje, že "přilévat oheň do této nenávisti je nebezpečné". Dodávat zbraně na Ukrajinu je tedy zesilováním nenávisti? Další omyl, pomáhat Ukrajině znamená bránit ji před šílenou nenávistí. Hogenové není rozumět, ani když říká, že "to všichni lidé dělají, aby se někomu zavděčili". Komu? Kdo? Co? Komu se stát zavděčí, když ze svého rozpočtu platí zbraně pro Ukrajince? Co je to za plky?

Škoda, že se novinářka Hogenové nezeptala, jestli měli mít západní politici asymetrickou odpovědnost taky vůči Hitlerovi. Měli i jeho nechat ovládnout půl světa? Aby nebyla válka? Ale, ne, Hogenová si říkala, co chtěla, bez jakékoli oponentury od začátku do konce. Padaly její oblíbené věty typu "rozdíl mezi socialismem a kapitalismem není žádný. Stejnost, která se u lidí projevuje, je intenzivnější, než byla v posledních letech před revolucí. Všichni dnes chtějí totéž…"

Už dříve v rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdila, "samozřejmě že žijeme v totalitě. Socialistická totalita byla totalitou myšlenek. Kapitalistická totalita je ale skrytější a o to nebezpečnější. Je to totalita trhu a trh se stává podmínkou přežití každého z nás".

V Lidových novinách to trošku rozvinula: "Největší průšvih je, že člověk žije pouze a jenom pro jsoucna. To jsou věci v prostoru a čase, jako jsou auta, kabelky, tituly, sláva, důležitost a hlavně moc. Člověku chybí to, čemu my ve fenomenologii říkáme bytí." Jako by vůbec nevnímala, co se děje okolo ní, kupříkladu jak lidé pomáhají Ukrajincům. Jako by nevnímala, a to je opravdu podstatné, že bojující i prchající Ukrajinci "bytí" zjevně velmi silně nazřeli.

Mládí jako hrozba…

V době, kdy Rusové plánují vyhlazení ukrajinského národa jako státní doktrínu, viz kupříkladu text ruské státní agentury RIA Novosti Co by mělo Rusko provést s Ukrajinou?, Hogenová, brojící proti pomoci Ukrajině, říká: "Země není kusem našich těl, ale předmět k našemu využívání. Každý byznysmen je úplně šílený z toho, jak z ní dostat peníze. To je to, co svět ničí. Vrcholem objektivizace je židovský vězeň v koncentračním táboře, který nemá jméno, ale pouze číslo. Je to objekt." Ano, tento vrchol objektivizace Rusko opět oživilo, krade ukrajinské děti a nabízí je ruským rodinám na převýchovu.

V rozhovoru Hogenová mluví také o Hannah Arendtové a Adolfu Eichmannovi. Popisuje známou věc, "když odpovídal na otázky soudců a tvrdil, že dělal, co musel, protože byl voják a přísahal věrnost. Prostě tvrdil, že zvěrstva holocaustu musel vykonávat. Arendtová poukázala na to, že z lidí, kteří slouží jenom systému a objektivitě, se nutně stanou Eichmannové". Opět to naprosto přesně sedí na zvěrstva, jež dělají Rusové na Ukrajině. Hogenová však jako by byla raněna slepotou, nikoli jen filozofickou, ale i informační.

Ještě se vrátím k onomu vyzbrojování mladých kluků. Mladí pro pedagožku Hogenovou evidentně představují hrozbu: "Mládí je nebezpečné v tom, že věří bezmezně systému. To je pro společnost nebezpečné. Člověk, který kus života odžije, nepotřebuje už jen tvrdá data, aby došel k poznání. Jemu stačí zkušenost, umí větřit, předvídat.

S mladými lidmi je snazší manipulovat. A některé mocné státy to umějí velice dobře. Takhle se přece dělají převraty ve státech. Nedovedu si představit, co z dnešních dětí vyroste. Neumějí pořádně číst ani pořádně vyprávět. Co však umějí opravdu dobře, je mačkat Enter," říká.

Zase máte pocit, že Hogenová žije na nějaké jiné planetě. Stačí číst výpovědi ruských vojáků, jak byli manipulováni. Naopak naši mladí (co to vůbec je, o jakém věku Hogenová mluví?) vypadají, že mají s Ruskem a jeho vražedným tažením na souseda celkem jasno. Ostatně české jasno měl třeba i Milion chvilek pro demokracii. Tento spolek u nás dokázal změnit atmosféru a nevypadal vůbec manipulovaně. Naopak se snažil oslovovat a probouzet manipulované… staré.

Z celého toho rozhovoru čiší, jak Hogenová intelektuálně neobstála. To ona námi manipuluje, starými i mladými, to ona stojí de facto na straně největšího vojenského a politického nebezpečí, jakému za poslední desetiletí čelíme. To ona kritikou vyzbrojování Ukrajiny stojí na Putinově straně. Podobně jako Jordan B. Peterson. Selhávající elity všech zemí se spojují.

