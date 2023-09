Fridays for Future a Poslední generace bojují za náš život, za budoucnost

Středoškolští studenti tlačí na ministra životního prostředí, ať dodržuje sliby, ať neprodlužuje těžbu uhlí. Poslední generace zase touží po klidném městě, kde nepanují auta, kde se vše nepodřizuje automobilové dopravě.

Řekněte ne uhlí, volte život. Fridays for Future v Praze. | Foto: Jakub Plíhal

Po prázdninách se dávají do pohybu občanské aktivity soustředěné na kvalitu života na planetě i ve městech. Minulý pátek proběhla akce hnutí Fridays for Future (FFF). Po ministrovi životního prostředí a místopředsedovi KDU-ČSL Petru Hladíkovi žádají, aby jeho resort dodržel své předvolební sliby a jasně se postavil za konec těžby uhlí v České republice do roku 2033. A po rozhodnutí Městského soudu v Praze chystají aktivisté z Poslední generace další pochody na pražské magistrále, jejichž cílem je zklidnění magistrály, snížení rychlosti, více chodníků a přechodů a více bezpečného prostoru pro cyklisty, zároveň však řidiče rozpalují do běla.

Studenti z hnutí Fridays for Future Hladíkovi napsali otevřený dopis. Žádají, aby se držel programového prohlášení vlády a nechal přezkoumat stanovisko EIA, které určuje dopady těžby uhlí na životní prostředí. Poukazují na "přezkum pochybného souhlasného stanoviska EIA z roku 2019, které má celou řadu nedostatků a v první řadě vůbec nehodnotí vliv těžby na lomu Bílina na klima". Upozorňují Hladíka, že je na něm, zda stanovisko potvrdí a na lomu se bude těžit ještě dlouho po plánovaném konci uhlí v České republice, či zda stanovisko změní na nesouhlasné, nebo ho doplní o konkrétní podmínky.

Už letos v dubnu, květnu a červnu studenti stávkovali a demonstrovali za ukončení těžby v Bílině, v hlavním městě i v dalších městech. Uspořádali sérii happeningů s názvem Uhelná štafeta. Jde jim o to, že podle vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu může Česko vytěžené uhlí prodávat do zahraničí, "ale takto obcházet řešení klimatické krize nám přijde pozérské. Zároveň se takové východisko podle odborníků nevyplatí ani ekonomicky. Ačkoli ze závěru posouzení EIA vyplývá pravý opak, emise skleníkových plynů neznají hranic".

Studenti chtějí něco dělat, mají starost o svoji, naši budoucnost. Vyčítají Hladíkovi výmluvy typu, že vláda nemohla s rozhodnutím prodloužit těžbu na lomu Bílina do roku 2035 cokoli dělat: "Opak je pravdou. Organizace Greenpeace podala proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu odvolání. Na ministerstvu životního prostředí nyní je napravit chyby neadekvátního a neférového posouzení EIA a nepokračovat ve šlépějích předešlé vlády."

Studenti z FFF dodávají, že v březnu těžební společnost Severočeské doly (spadá pod ČEZ) obdržela od Obvodního báňského úřadu v Mostě povolení k hornické činnosti na hnědouhelném dole Bílina do roku 2035. Rozhodnutí, které v tuto chvíli není pravomocné, by firmě umožnilo těžit uhlí o pět let déle, než dovoluje současné povolení.

Uhlí vynáší miliardy

K tomu dodám výňatek z bilance českých miliardářů dle serveru e15: "Skokanem roku se stal suverénně podnikatel v energetice a vydavatel e15 v jedné osobě Daniel Křetínský. Ten za jediný rok rozmnožil svůj majetek ze 127 na 330 miliard korun a z pozice pátého nejbohatšího Čecha se posunul na druhé místo za Renátu Kellnerovou s rodinou." Křetínský skupuje uhlí… Podobně na energetice vydělal Pavel Tykač, majetek během roku rozšířil o více než čtyřicet procent na 105 miliard.

Zatímco Fridays for Future se přidávají ke stávkám studentů po celém světě, Poslední generace se pokouší změnit situaci v hlavním městě republiky. Hnutím proti nadvládě aut nad chodci a alternativní dopravou se často vyčítá, že porušují zákony. Česká odnož Last Generation to nedělá, pokouší se postupovat legálně.

12. září chtěli pochodovat po magistrále z Bubenské ulice k Národnímu muzeu, ale magistrátní odbor živnostenský a občanskosprávní jim uložil, aby průvod šel po chodnících podél magistrály, a v místech, kde nejsou, měl jít po náhradní trase mimo vytíženou komunikaci. Dále jim uložil zdržet se plánovaného zablokování dopravy před Národním muzeem, kde chtěli protestující kreslit na vozovku.

Jen dodám, že při sobotním pochodu protivládní demonstrace, již svolal Jindřich Rajchl, stála auta na magistrále od Nuselského mostu do centra a řidiči měli zpoždění přibližně půl hodiny. Mluvčí policie Jan Daněk pak řekl, že policisté nemuseli na demonstraci ani při přesunu protestujících centrem řešit žádné problémy.

Zdá se však zřejmé, že podle soudu jsou pochody po části magistrály legální. Argument protiprávního jednání tedy padá, pokud není magistrála zabrána celá. Zbývá argument společenský, tedy že aktivisté budí svým počínáním vztek a nenávist. K tomu dodám, že zcela jistě vytáčejí stojící řidiče, zcela jistě zdržují dopravu, ale jejich intence nejsou nijak špatné, dokonce původně nejsou ani jejich.

Již v dubnu 2019 psal spolek Automat - nádech pro město toto: "Snahy zklidnit Severojižní magistrálu se objevují už desátým rokem, výsledky jsou ovšem mizivé. Iniciovali jsme proto výzvu s požadovanými změnami, kterou podepsalo dalších 7 pražských spolků a ve čtvrtek 25. 4. s nimi interpelovalo pražské zastupitele. Tyto změny přitom v drtivé většině město samo v minulosti zvažovalo realizovat, ale dosud je nebylo schopno naplnit.

Návrhy, které jsme předložili, jsou v souladu s principy udržitelné mobility i koncepčními městotvornými dokumenty (Strategický plán hl. m. Prahy, Strategie adaptace na klimatickou změnu, Manuál tvorby veřejných prostranství apod.). Mají malý dopad na dopravní kapacitu, ale zároveň zlepšují ovzduší vymístěním kolon z těsného kontaktu se zástavbou a přinášejí zásadní pozitiva pro chodce, cyklisty a celkové bezmotorové fungování centra."

Jde polidštit magistrálu?

Automat dále psal, že "humanizaci magistrály" žádá na základě studie Gehl Architects a že ji požadoval s většinou spolků už o rok dříve. Dodává, že se v dopise devíti spolků na jaře 2018 angažoval i náměstek pro dopravu Adam Scheinherr, ještě jako zástupce iniciativy Libeňský most nerozšiřovat - nebourat. Zjevně se jedná víc než o rozmar jurodivých, zlomyslných aktivistů, kteří nesnášejí auta. Smyslem je učinit bydlení v okolí magistrály snesitelnější. Mimochodem, pracoval jsem několik let v domě, který stál právě na okraji magistrály. Bylo to špinavé, smradlavé, hlučné peklo.

Rozhodnutí soudu popudilo senátora Zdeňka Hrabu. Tweetoval: "Pokud vyšší instance potvrdí zrušující rozsudek, předložím novelu shromažďovacího zákona, kterou jsem připravil a která omezí aktivistické řádění. Nikdo prostě nemůže mít možnost zneužívat právo na protest blokováním silnic, lidí na silnicích jedoucích a tím jim nepřiměřeně ztěžovat život. Ať už to ospravedlňuje jakkoliv…" Zákony podle něj nesmí zůstat pozadu, obzvlášť když vidí, co se s blokádami silnic děje v okolních státech, jak jsou aktivisté vzájemně propojeni a snaží se tyto akce rozšiřovat dále.

Hraba bojuje za auta, ne za lidi. Nazvat legální pochody "aktivistickým řáděním" je drsný útok na občanskou společnost, jež se drží zákonů. Jako člověk, který dlouho pracoval nad magistrálou, si dovolím říct, že právě auta "nepřiměřeně ztěžují život" lidem v okolí té temné tepny. Naopak pravdu má Poslední generace, když tvrdí: "Intenzivní automobilová doprava každý den obtěžuje obyvatele Prahy, kteří bydlí a pohybují se v okolí magistrály."

Mladým lidem zcela logicky záleží na budoucnosti planety, vadí jim, že miliardáři vydělávají na uhlí, jehož spalování zhoršuje klima. Záleží jim na kvalitě života ve městě, vědí, že se tam mají cítit dobře lidé, ne automobily. Chtějí změnu, vidí věci jinak než generace staré, nepružné a unavené. Je to dobře, je to cenné.

Video: Stávka za klima? Není to ulejvání, politici nic neřeší, tak musíme my, tvrdí studenti (14. 3. 2019)