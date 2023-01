Hvězdy ANO Vondrák a Macura stojí proti Babišovi. Betonová jednota hnutí pomalu končí

Babiš se vydal cestou, která k němu má přitáhnout voliče SPD, což ale pro některé členy ANO není směr, jaký by chtěli akceptovat. Předseda a bývalý premiér hraje o víc, než čekal.

Andreji Babišovi hrozí další porážka. Dosud nejtrpčí pro něj byla ta, již utržil ve sněmovních volbách, výprask ale ANO dostalo i v senátním klání. A v ostře sledovaném souboji neuspělo ani v Praze, když lidé u uren vybírali nová obecní a městská zastupitelstva. Prezidentské volby, jimiž republika žije teď, mají jednu zvláštnost, jsou navýsost osobní. Babiš bojuje sám za sebe, musí se mnohem víc obnažit - a taky to po prvním kole udělal. Čímž otrávil i některé spolustraníky.

V prvním kole sice získal zhruba o půl milionu hlasů víc než celé hnutí v roce 2021, ale zároveň přišel o dva jeho významné členy. Místopředsedu a hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka i ostravského primátora Tomáše Macuru. Ti ho nemusí už delší dobu, ale nyní veřejně oznámili, že ho na hrad volit nebudou.

Vždycky překvapovalo, že se v ANO nikdo nikdy proti Babišovi ani náznakem nepostaví. Že vyvolává buď tak velkou oddanost, nebo tak velký strach. Překvapovalo, že ho členové nechávali lhát a nedávali najevo nesouhlas ani když těžce nezvládal druhou a další vlnu covidové pandemie. Zbaběle mlčeli, když mluvil o tom, že by Česko mělo přestat dodávat zbraně napadené Ukrajině. Když stavěl "naše lidi" proti Ukrajincům, kteří u nás hledali záchranu.

Prezidentská volba to prolomila. Tomáš Macura před prvním kolem řekl: "Pana Andreje Babiše volit nebudu… jako osoba nenaplňuje mé představy a ideály, které si spojuji s funkcí prezidenta republiky. Považuji přitom prezidentskou volbu za ryze osobní záležitost, na kterou se nevztahuje žádná stranická disciplína." Dá se předpokládat, že jeho postoj trvá. Též Macurova náměstkyně a členka ANO Zuzana Bajgarová sdělila, že bude volit Petra Pavla, jak zjistil Deník N.

Hejtman Vondrák, těžká váha ANO, Babiše nebude volit ani ve druhém kole. "Nepatřím mezi ty, kteří by měnili názor nebo stanoviska. Ani pod tlakem, takže zůstávám na svém," řekl serveru Seznam Zprávy. Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová to ihned označila za "podraz". Vondrákovy důvody? "Doba chce někoho, kdo bude příkopy zahlazovat. Ty jsou nyní velmi hluboké. Neříkám, že někdo další z kandidátů toho bude schopen, ale myslím, že to není funkce pro Andreje Babiše."

Po prvním kole pak Vondrák prohlásil, že ho předsedova sobotní tisková konference "utvrdila v tom, co jsem si myslel, a to je to, že ta pozitivní kampaň, která se vedla, v podstatě okamžitě vzala za své. Je to špatně." Pokračoval: "Myslím si, že pokud to má mít noblesu - a já si myslím, že budoucí prezident má mít noblesu -, tak prostě to není cesta, kudy by se měla vést kampaň. Ale samozřejmě, pokud se na to podíváte pragmaticky a machiavelisticky, tak si myslím, že to je kampaň, která samozřejmě může být ta, jež rozhodne o vítězi ve prospěch třeba Andreje Babiše."

ANO dosud nebylo SPD

Babiš se vydal cestou, která k němu má přitáhnout voliče SPD, což ale pro některé členy ANO není směr, jaký by chtěli akceptovat. Předseda hnutí tedy najednou hraje o víc, než čekal. Jedna věc je prezidentské klání, druhá, co přijde po něm. Pokud nevyhraje, bude si muset v ANO nejen udržet pozici lídra (což nepochybně zvládne), ale zároveň zajistit, aby se mu hnutí nezačalo rozpadat.

Postoj Vondráka, Macury, Bajgarové a zřejmě i dalších členů, o nichž nevíme, je pro Babiše varovný. Moravskoslezský kraj pro ANO dosud znamenal jistotu, ve sněmovních volbách tam hnutí získalo skoro 34 procent hlasů, v Ostravě je oblíbený Macura primátorem už od roku 2014, vyhrává tam suverénně.

Hejtman Vondrák nejenže nebude volit Babiše ani podruhé, ale v již zmiňovaném rozhovoru také dodal, že zvažuje odchod z ANO. "Není nás málo, kteří už vnímají tyto rozpory. A je otázka, jestli je hnutí ANO schopné se vrátit k tomu, co bylo na začátku. To znamená, že to bude catch-all party, liberální hnutí a bylo to hnutí - nebyla to strana. Vzniklo v podstatě sjednocením občanů. Myslím si, že ten koncept nebyl vůbec špatný, a myslím si, že se ukázalo i v těch letech, že byl správný. Ale teďka otázka zní, a to říkám na rovinu, jak se budou věci dále vyvíjet."

Vondrák chce počkat na sněm hnutí, jak budou hlasovat delegáti. Pokud by se Babiš stal prezidentem, musel by být zvolen nový předseda. Je jasné, že stávající šéf bude v čele prosazovat sobě zcela oddané členy, Alenu Schillerovou nebo Karla Havlíčka. Ani jeden by ovšem změnu trendu nepředstavoval. Pokud se Babiš prezidentem nestane, má zvolení předsedou prakticky jisté, změna v hnutí pak nepřijde. A Vondrák říká: "Pokud by se ukázalo, že to je beznadějné, pak si myslím, že setrvávat v hnutí ANO nemá smysl."

Vidíme tedy dva trendy, jeden pro Babiše nadějný, mobilizoval voliče a získal o 494 073 hlasů víc než celé ANO v posledních sněmovních volbách. Úctyhodný výkon. Zároveň se však začíná rozpadat betonová jednota hnutí, již zatím mírně narušil jen v roce 2020 odchod bývalého brněnského primátora Petra Vokřála, jinak v zásadě nic. Teď Babiš k volbám přitáhl rekordní množství lidí, postoj politiků jako Macura či Vondrák však ohrožuje druhé kolo - mobilizace už se nemusí podruhé povést.

Babiš část členů, kteří ho brali, doslova odpuzuje, když se z něj stává Okamura číslo dvě. A není divu. Demokratičtější část ANO okamurovskou budoucnost odmítá. De facto odmítá mít buď na Hradě, nebo v čele hnutí někoho jako je Miloš Zeman.

Video: Nejlepší momenty z volebních štábů tří nejúspěšnějších prezidentských kandidátů (14. 1. 2023)