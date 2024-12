Ideový guru Motoristů je Klaus. V desateru by mohli mít, že Rusko není nepřítel

Maskoty Motoristů jsou nečleni Filip Turek a Václav Klaus. V centru zájmu je auto se spalovacím motorem. Válka na Ukrajině je, zdá se, vůbec nezajímá.

Proti čtyřkoalici vstává nová síla. V Praze na Letné, ve sportovní hale Královka, měli 7. prosince první kongres Motoristé sobě. Nikoli Motoristé nám, neodpustím si dodat. Novou politickou sílu na sjezdu vítal mimo jiné osoby místopředseda ANO Karel Havlíček, který si liboval, že jsou motorističtí europoslanci spolu s Babišovým hnutím v "sanitární uličce (rozuměj v EP), protože nechceme mít se současným evropským establishmentem, který vede Evropu hlavou proti zdi, nic společného".

Hlavní postavou show sjezdu nebyl europoslanec Filip Turek, ten působil spíš jako maskot kongresu, hlavním lídrem byl znovuzvolený předseda Petr Macinka, dlouholetý spolupracovník exprezidenta Václava Klause. Macinku před kongresem znovu zvolilo sedm členů předsednictva, další čtyři členové byli nepřítomni. Prostě nová strana.

Že má Petr Fiala konkurenci, Macinka podtrhl na konci kongresu: "Není žádným tajemstvím, že se dlouhodobě vymezujeme vůči tomu, na jaké dno padla kdysi velká, kdysi pravicová Občanská demokratická strana. Považujeme ji za definitivně ztracenou, a proto naší hlavní ambicí je v nadcházejících sněmovních volbách porazit ODS. Chceme si odpracovat takový výsledek, který bude pro Motoristy znamenat zisk více poslaneckých mandátů, než kolik jich na ODS připadne v rámci výsledku zlevicovatělé koalice Spolu."

Taky řekl, že každý hlas pro ODS, Markétu Pekarovou Adamovou nebo Spolu "bude hlasem pro levicovou vládu". Kdo je nepřítel Motoristů, už tedy víme celkem přesně.

O srazu Motoristů se masivně psalo, informovalo, kongres mohli zájemci sledovat online, show, jež připomínala rockový koncert, vyvolala zájem. O to jde momentálně zřejmě víc než o nějaký propracovaný program pro budoucnost, který by strana nabídla voličům. V hale seděla velká síla mladých lidí, heslo "auto není nepřítel" je zjevně přitahuje, i když by u Motoristů mělo spíš znít "spalovací motor není nepřítel".

Macinka vsadil na pár jednoduchých hesel a na dva maskoty. V pořadí až druhým se stal exprezident Václav Klaus, kterého zřejmě můžeme vnímat jako jakéhosi ideologa Macinky i Motoristů, ačkoliv se k nim on sám zatím nehlásí, stejně jako první maskot Filip Turek. Je zajímavé, že Turek není členem strany a zůstává raději opodál.

A Klaus si prý taky ještě počká, jen tak se někomu nedaruje. Řekl, že bude "s napětím čekat, jak se bude vaše nová strana profilovat a etablovat, kdo ji bude reprezentovat, a jaká ta vaše strana v podstatě bude". Dnešní partaje jsou podle něj vypelichané a čeká se na zrození nové struktury.

Proti progresivismu, multikulturalismu a genderismu

Jaká je tedy ideologie Motoristů? Zřejmě ji můžeme odvodit od Klausova popisu, jak ho přítomným podal v hale Královka: "Skutečná pravicovost musí být odmítnutím dnešního progresivismu, dnešního multikulturalismu, dnešního genderismu, dnešního globalismu a v neposlední řadě dnešního environmentalismu neboli zelené ideologie poschovávané v nejrůzněji pojmenovaných politických stranách dneška. V tomto střetu se musí Motoristé jasně vymezit…" Všechno nové je prostě blbě, říká starý pán mladým Motoristům a oni radostně přikyvují.

Podobně vyhlíží program, deset tezí, které ve svém projevu přednesl Macinka a z nichž "vyplývá deset hodnot, oblastí, komodit či entit, které nejsou a nesmí být vnímány jako nepřátelé. Toto desatero lze považovat za základní ideové vymezení politické strany Motoristé sobě," sdělil staronový předseda.

Pro voliče je to fajn, žádné složitosti, mají jasno, kdo je nepřítel: ODS a Pekarová Adamová, tedy TOP 09, lidovci však prokletí částečně unikají, to je trochu zmatek. Macinka pravil, že nejen hlas pro ODS a Markétu Pekarovou, ale i hlas pro Marka Výborného bude tím propadlým hlasem pro levicovou vládu. Na kongres byl ovšem pozván a zdravici pronesl senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL). K desateru Macinky by prý přidal, že "jiná strana, pokud není komunistická nebo fašistická, taky není nepřítel". OK, ale nepřáteli jsou samozřejmě i STAN a Piráti. A naopak nepřítelem není auto a tak dále. Super, tohle se dá celkem snadno pobrat, to se dá snadno volit.

Nevím, nakolik je Macinkovo desatero vlastně důležité. Stojí na levných banalitách, hlásá, že nepřítelem není auto (na prvním místě), dál člověk, klima, energie, uhlí, průmysl, trh, koruna, pravda, svoboda. A?

Podívejme se kupříkladu na Macinkovu "pravdu". Žádá, aby veřejnost měla "pravdivé informace", a pokračuje větou, která ukazuje, jak si to představuje: "Hra na potírání tzv. dezinformací je nesmírně riskantní," řekl. Z dezinformací jsou obratem tzv. dezinformace, takže motoristickou pravdu zřejmě najdeme i v dezinformacích, ne-li jenom v dezinformacích.

Podobně to Macinka má se svobodou, tam jsme slyšeli, že "žádné novodobé RVHP ani EU Čechům svobodu nezajistí, spíše odebere". Odtud plyne, že Evropská unie je samozřejmě taky nepřítel, Macinka to vidí stejně jako Havlíček, tedy Babiš.

Jedna naprosto zásadní věc, která kongres Motoristů charakterizuje s dokonalou výmluvností. Ani v tématu pravdy, ani v tématu svobody nepadlo slovo Ukrajina, válka, ruská agrese. Vlastně je s podivem, že Macinka mezi své desatero nevložil "Rusko není nepřítel", jeho ideo-guru Klaus by jistě zaplesal (řečeno biblicky konzervativně) a mnozí členové europarlamentních Patriotů pro Evropu v čele s Orbánem by zaplesali rovněž. Kongres to naprosto hlavní téma dneška, klíčové téma budoucnosti Evropy, vynechal.

Fialovi a spol. rostou nepřátelé, Babišovi naopak přátelé. Mají strach o auta se spalovacími motory a nemají strach o Ukrajinu, tudíž ani o naši svobodu v nedaleké budoucnosti. Jejich jednoduchá, černobílá ideologie se odvíjí od proruského guru Klause. Osloví mladé lidi především na venkově, ty, kteří se bojí, že jim někdo zakáže jezdit autem, což je nesmysl. Ta strana by se mohla jmenovat Krásné staré stroje.