Informační společnost? Dezinformační? Dělají z nás opičáky

Co je to ta informační společnost, co by se od ní čekalo, co by měla představovat? Můžeme si tak říkat? U nás těžko. Když o něco jde, nevíme.

Mluvíme o sobě jako o informační společnosti. Co si pod tím představit? Lišíme se v době internetu a sítí nějak zásadně od lidí před padesáti lety? Co je to ta informační společnost, co by se od ní čekalo, co by měla představovat?

Určitě by lidé měli mít dostatek zpráv potřebných ke svému životu a ke své profesi. A určitě by s nimi měli umět správně nakládat. Zároveň můžeme rovnou říct, že vyspělou informační společností nejsme, dostatek nutných informací nemáme a těžko je mnozí z nás (občas pak asi každý z nás) dokážeme odlišit, oddělit od dezinformací.

Několik aktuálních příkladů. Britský deník The Times před dvěma dny (je to velmi stará zpráva) popisoval, a jejich informaci převzala ČTK, toto: "Britská elektronická rozvědka GCHQ (Government Communications Headquarters) zahájila ofenzivní kybernetickou operaci, jejímž cílem je potírat propagandu proti budoucí koronavirové vakcíně, kterou šíří nepřátelské státy. Dnes o tom informoval deník The Times. Velkou část dezinformací tohoto typu má podle něj na svědomí Rusko."

Ve zprávě stojí, že GCHQ používá software, který původně vyvinula proti propagandě a verbování nových rekrutů teroristické organizace Islámský stát. Nyní jej nasadila proti rozkladným aktivitám Moskvy. (Zjevně to znamená, že IS a Moskva mají vzhledem k Západu leccos společného.)

Timesy už dříve informovaly o ruské dezinformační kampani, jež má vyvolat strach z koronavirové vakcíny vyvíjené Oxfordskou univerzitou. Obrázky, internetové memy a videa přisuzovaly této vakcíně schopnost přeměnit lidi v opice, neboť využívá vektor v podobě šimpanzího adenoviru.

Kdyby řada lidí nevěřila, že se z nich po vakcíně stanou šimpanzi, asi by GCHQ operaci proti této dezinformační kampani nespouštěla. Pravda, je poněkud zvláštní, že lidé z informační společnosti takové blbině mohou věřit, ale prostě věří. Ostatně kdo by se chtěl proměnit v opici…

Na Čechy se musí jinak. Švýcarská organizace zřejmě napojená na Čínu zkouší v Česku pošpinit šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS), který se "provinil" (nejen před čínskými komunisty, ale i před českou "hlavou státu") tím, že v srpnu drze navštívil Tchaj-wan. Nyní tedy síť dezinformátorů rozšiřuje lež, že za to demokratický stát Vystrčilovi slíbil čtyři miliony dolarů, skoro 90 milionů korun. Tato ne-informace (lež) se šíří po informační dálnici, po sociálních sítích. K tomu sám Vystrčil: "Je to naprosto absurdní lež. S takovouto dezinformací, která se mě týká, se setkávám poprvé." (Klid, bude jich víc.)

Tvrzení, že se po vakcíně proti covidu proměníte v opici, taky vypadá poměrně absurdně, a přece funguje a lidé se vakcíny předem bojí. Představuji si, jak někde v Moskvě či Petrohradě parta Putinových expertů vymýšlí tuhle dezinfokampaň. Když zvolí verzi šimpanz, musí Západem těžce pohrdat.

Nehlásit počty mrtvých

Vraťme se ještě ke covidu-19. Obklopují nás různé informace, některé těžké, chmurné. Třeba kolik lidí denně umírá na covid či, jak se říká pro lepší informovanost, "s covidem", jako by ten virus stál u postele umírajícího a držel ho za ruku. Blesk.cz píše o tom, že se nyní řeší, jestli by nebylo rozumné přestat denně zveřejňovat, kolik lidí zemřelo na covid-19. Neuvádění (zatajení) této pro vývoj pandemie klíčové informace podporují někteří poslanci i ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Poslanec Rostislav Vyzula (ANO) se na jednání zdravotního výboru tázal: "Je opravdu nutné hlásit médiím informaci o úmrtnosti na covid každý den? Poněvadž, jak už tady bylo řečeno, profesor Válek i profesor Dušek řekli, že ta informace je nepřesná, nechci říct přímo nesmyslná, poněvadž všichni víme, že ti pacienti všichni na covid nezemřeli."

Chápete ten informační zmatek, zemřeli na covid, ale nezemřeli na covid. A Ladislav Dušek sdělil toto: "Já si to, myslím, užívám nejvíc ze všech, to denní vysílání nejen tohoto čísla. Není to jediné číslo, které by vyžadovalo trochu vyzrát." (Neuvádět počty = trochu vyzrát.) Dále řekl, že kdyby zveřejňování toho čísla sám vypnul, rozpoutá "doslova mediální peklo".

Tak určitě, bylo by ideální čísla zemřelých na covid / s covidem nezveřejňovat. Lidi by si pak mysleli, že nikdo neumírá, a byl by svatý klid a pokoj. Proklaté informace.

Poznámka: zatím se neuvažuje, že by přestali informovat o počtech nově nakažených. Protože jich přibývá pomaleji. Pojďme se však podívat na to, proč: 4. listopadu počet testů 45 469, počet nakažených 15 727; 8. listopadu počet testů 13 724, počet nakažených 3608… Chápete jistě, v čem tkví ono kouzlo: čím méně se testuje (čím méně lidí chodí na testy), tím méně je nakažených. S informacemi se dá pracovat, ne že ne.

Poslední příklad. Představte si, že bydlíte v okolí kyanidem otrávené řeky Bečvy. Asi byste chtěli vědět (získat informaci), kdo úhyn 40 tun ryb a zničení dalších živých organismů na asi 40 kilometrech toku zavinil. Dokonce by to chtěli vědět i lidé z jiných koutů země. A nejde o to, jestli v tom má prsty Deza (ministr ANO Richard Brabec tvrdil, že nemá), jde prostě o to, kdo to udělal.

Kyanid byl kýmsi do řeky vypuštěn (lépe zní "unikl", jako by za to mohl sám) 20. září. Za týden to budou dva měsíce a česká informační společnost stále neví nic. Ministr Brabec ve sněmovně pravil, že se ke kauze nemůže příliš vyjadřovat, neboť stále probíhá vyšetřování, a projednávání ve sněmovně označil za kabaret (informace? dezinformace?). Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) oznámil, že soudní znalec zpracovává stovky vzorků, které policisté odebrali, a hotov by měl být 20. prosince (asi nám tu zprávu chtějí zabalit pod stromeček). Jak týdny od ekologické havárie plynou, množí se informace o tom, co který státní orgán zameškal, neudělal, jako by ony orgány ani nechtěly najít viníka.

Informační společnost? Kde? Která? My jistě ne. Spíš se zdá, že z nás i bez vakcíny proti covidu chtějí udělat opičáky.

