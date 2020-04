Jak to hackathon natřel státu a Babiš hackathonu

Podstatné je, že stát z lednového hackathonu, z akce nadšenců, nebere nic. Vůbec nic. Posloužili jako pláštík na přikrytí. A my ani nevíme, co bylo přikryto.

Pamatujete se ještě na slavný hackathon podnikatele Tomáše Vondráčka, který se odehrál letos v lednu? Jak 60 dobrovolníků přes víkend vytvořilo e-shop s elektronickými dálničními známkami? Jak se toho mistrně chytil premiér Babiš (údajně předražená zakázka byl malér jeho vlády) a řekl, že bude-li systém funkční, stát ho využije? No, tak ho nevyužije.

Původně měla systém dodat společnost Asseco Central Europe za 401 milionů. Odborníci cenu napadli jako předraženou. Po hackathonu zakázku získal za 128 milionů korun Cendis, firma na sebe vezme i roli supervizora mýta za 27 milionů.

Tento týden se lidi z Cendis a hackathonu dohodli: z e-shopu, který vyvinuli nadšenci, stát nevyužije nic. Proč? Je to logické, tento systém musí zaručit vazby na další státní systémy, zároveň musí zaručovat kybernetickou bezpečnost a snést obří zátěž. Už po hackathonu připomínali odborníci, že to prostě přes víkend, bez znalostí dalších systémů (zřejmě i tajných) prostě nejde. Aby to nepůsobilo blbě, Tomáš Vondráček sdělil, že se Cendis inspiroval konstrukcí dobrovolnického řešení.

Těsně po hackathonu vládní zmocněnec pro informační technologie Vladimír Dzurilla řekl: "Věřím, že všechno, co se vám tu povedlo, skutečně využijeme, jen se potřebujeme popasovat s legislativními věcmi. A vysoutěžit si ty naše déčkové věci, které tam bude potřeba dodělat." (Déčkové = ze zákona utajované záležitosti.) Věřil asi málo.

V lednu to prostě všechno vypadalo jinak. Mysleli jsme, že vyhrál nový typ občanské iniciativy. Tomáš Vondráček udělal geniální marketingový tah, jeho jméno hned tak nezapomeneme. Ale hlavním vítězem byl už tehdy hlavní viník situace, Andrej Babiš.

Malér jeho vlády (ministr Kremlík tehdy padl) dokázal proměnit v úspěch. Přifařil se k hackathonu, málem jako by to byl snad jeho nápad. Šel se na akci podívat s workoholickým Babišem II (ministr Havlíček) a z maléru udělal svou výhru. Jako vždy, sliby nešetřil.

Zmocněnec Durilla básnil: "Musíme vyřešit, jestli může stát něco přijmout zadarmo, jak to smluvně ošetřit, jak definovat předávku, převod autorských práv, ohlídat rozpory zájmů." Tak už je to vyřešeno, stát nebere nic.

Po hackathonu jste měli dojem: babišovci to snad udělali celé schválně, tak mistrně veřejnost oblafli. Všimněte si, že dodnes nevíme, co se opravdu stalo, jestli Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) zakázku nezvládl. Doufejme, že byla aspoň opravdu předražená. Ani to nevíme, neznáme čísla, nevíme, za co dostane Cendis 128 milionů a za co měl Asseco Central Europe dostat 401 milionů. Bylo něco škrtnuto? Třeba nějaká utajovaná část?

Podstatné je, že stát z akce nadšenců nebere nic. Posloužili jako pláštík na přikrytí. A my ani nevíme, co bylo přikryto. V lednu to vypadalo, že to hackathon natřel státu, dnes to vypadá, že to stát (Babiš) natřel hackathonu. Ale jasně, v době "koronáčové" to nikoho zas tak moc nezajímá.