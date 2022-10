Jak Zeman a Mynář urazili katarského emíra Sáního

Celé to byla typická hradní akce. Nemáme tušení, nakolik v ní jede sám prezident a nakolik jde o dílo kancléřského šíbra bez prověrky, který ve vzduchu vycítil kšeft.

Konec minulého týdne provázely dvě události české zahraniční politiky. Jednu organizoval Miloš Zeman a jeho hradní parta, druhou Petr Fiala (ODS) a vláda. Premiér pozval do Prahy státníky všech evropských zemí na setkání Evropského politického společenství (EPS). Zasedání se kromě premiérů a prezidentů států Evropské unie účastnili například lídři Velké Británie, Turecka či Ukrajiny - prezident Volodymyr Zelenskyj se připojil z domova, na dálku. Naopak pozváni nebyli šéfové Ruska ani Běloruska.

Těsně před začátkem velké akce Miloš Zeman hostil v Praze katarského emíra Tamima bin Hamada Sáního. Ten přiletěl v úterý, ve středu však nečekaně, předčasně - a podle některých zdrojů uražen - zase zvedl kotvy. Ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák prohlásil, že odlet emíra zavinil Brusel, protože Katařana nepustil na zasedání evropských státníků: "Emír nechtěl dále v Praze zůstávat, protože mu bylo Bruselem přes Úřad vlády definitivně potvrzeno, že nemůže být řádnou součástí summitu," sdělil Jindrák ve čtvrtek.

Pojďme zběžně posoudit toto podivné vyjádření. Jindrák se snaží Hrad chránit, dělá pro Zemana. Ale souběh okolností je více než zřejmý. Emír Sání přiletěl těsně před začátkem setkání Evropského politického společenství a chtěl zůstat i v jeho průběhu. Nikoli náhodou, udělal to proto, aby se ho mohl zúčastnit. Tvrzení, že mu až během jeho pobytu v Praze "Brusel" vzkázal, že není vítán, je pohádka pro děti. Tyto věci se dohadují zásadně předem, Sání musel být dopředu ujištěn, že se bude moci summitu zúčastnit. Jinak by za Zemanem buď nejel, nebo by přijel jindy.

Server Fórum 24 minulý čtvrtek popsal, co se dozvěděl od svého zdroje: "…hradní kancelář katarskému emírovi slíbila, že se bude moci v Praze setkat s evropskými politiky. Namísto toho se sešel pouze s prezidentem Milošem Zemanem, premiérem Petrem Fialou (ODS) a několika ministry české vlády. Delegace evropských zemí neprojevily o setkání výraznější zájem. Tamim bin Hamad Sání měl proto uražený odcestovat dříve, než měl v plánu…"

Podobně informuje Deník N: "Lidé z okolí prezidenta Miloše Zemana slibovali katarskému emírovi, že bude speciálním hostem na summitu evropských lídrů, přestože to nemohli splnit. Deníku N to řekly zdroje blízké katarské straně, z českého ministerstva zahraničí, Hradu i Úřadu vlády."

A další důležitý moment, který zmínilo Fórum 24: "Katarský emír byl pouze hostem prezidenta Miloše Zemana, průběh návštěvy navíc nebyl dopředu konzultován s vládou." - Jak jinak, mluvčí Zemana Jiří Ovčáček informace deníku Fórum 24 popřel, zopakoval stanovisko Rudolfa Jindráka a tvrdil, že schůzka se Zemanem proběhla v přátelské atmosféře. Označil ji za skvělou. - Snaží se však zbytečně, urážka Sáního vypadá bohužel naprosto logicky. Je vysoce pravděpodobné, že ho hradní parta napálila.

Petříček a Lipavský, tedy česká diplomacie, za dveřmi

Možná napálila i Zemana. Ten ještě ve středu po jednání s katarským emírem Sáním tvrdil toto: "Zítra se Jeho Výsost zúčastní summitu hlav států ne jenom Evropské unie, ale Evropy jako celku, kde právě téma Ukrajiny, vedle tématu energetické krize, bude profilujícím tématem." Jeho Výsost se ovšem ničeho neúčastnila a už ve středu narychlo odletěla.

K podobným koncům postoj Hradu směřuje dlouhodobě. Už od svého prvního zvolení chtěl Zeman vší mocí uspět v zahraniční politice, zanechat, jak se tomu říká, "stopu v dějinách". Tu sice zanechá, jenomže zápornou. Od svého prvního období zasahoval do zahraniční politiky, obrátil havlovskou podporu lidských práv v "ekonomickou diplomacii", v níž je ovšem úplně jedno, jestli jednáte s vrahem či švindlířem, hlavně že z kontaktů koukají prachy. Zemanovy vztahy s Putinem a Si Ťin-pchingem byly mnohokrát popsány.

Zároveň se prezident během velké uprchlické krize počínající v roce 2015 postavil striktně proti muslimům a islámským uprchlíkům. Jejich strach o život, jejich lidská práva, jejich osudy ho v nejmenším nezajímaly a byl hlavním konstruktérem babišovské politiky "nevezmeme sem ani nohu", ani jedno osiřelé dítě, nikoho.

Zeman nejen že až do nástupu vlády Petra Fialy obracel kormidlo české diplomacie, on také chtěl určovat - a dlouho i určoval -, kdo se smí stát ministrem zahraničí. Za Babiše mu to celkem vycházelo, i když ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) nejdřív neprokoukl a pak ignoroval. Za Fialy mu to jít přestalo. Šéfdiplomatem se stal pirát Jan Lipavský a Zeman se s ním odmítl stýkat, odmítl ho zvát na své porady k zahraniční politice. Rozhodl se přijímat jen Petra Fialu. Důvod: chtěl, aby to vypadalo, že zahraniční politika je jeho doména.

Měsíc po zahájení války na Ukrajině a měsíc poté, co Zeman otočil a prohlásil Putina za válčeného zločince, udělal jednu ze svých sólových akcí. Bylo jasné, že Putin bude Evropu vydírat zavíráním přísunu plynu, a Zeman, do té doby zásadní odpůrce islámu a muslimů, poslal do Kataru svého kancléře Vratislava Mynáře, aby jednal o plynových kontraktech.

Ve vzduchu vycítil kšeft

K tomu dvě zásadní poznámky. První: najednou už Zemanovi islám a islámský emír nevadili. Zároveň chápeme, že mu nevadí Katar jako země vyhlášená porušováním lidských práv a pěstováním islámského práva šaría. Druhá poznámka: o Mynářově programu předem nevědělo ani ministerstvo zahraničí, ani vláda, která je za zahraniční politiku země odpovědná. Byla to hradní sóloakce. Jejím cílem bylo pozvat emíra Sáního do Prahy.

A ještě důležitá noticka. Deník N informoval, že Mynáře do Kataru doprovázel jeho partner z vymahačského byznysu Martin Horák. Hle, jak v reálu vypadá Zemanova ekonomická diplomacie.

Tehdy bez informování vlády, nyní zjevně znovu. Hrad si se Sáním dohodl schůzku v době evropského megamítinku, slíbil mu nějakou formu účasti, jenomže evropští lídři o emíra nestáli.

Pokud by vše šlo normální procedurou, vláda by musela dopředu požádat Brusel o možnost emíra nějak zahrnout do programu. Pokud by to bylo i takto s předstihem odmítnuto, Sání by asi minimálně v tuto dobu do Prahy nejel a nemusel odtud odlétat uražen.

Celé to je typická hradní akce: nemáme tušení, nakolik v tom jede sám prezident a nakolik to byla záležitost kancléřského šíbra bez prověrky, který ve vzduchu vycítil kšeft. Důkazem čehož byl březnový účastník oné pseudodiplomatické Mynářovy mise, jeho partner z vymahačského byznysu Horák. Je úplně jasné, proč se Zeman odmítal stýkat s Petříčkem a odmítá se stýkat s Lipavským - ani jeden by na podobné akce nikdy nekývli.

Na ostudě se zřejmě právem uraženým emírem vidíme, jak zhoubné je mít na Hradě Zemana, jak zhoubné je pěstování ekonomické diplomacie à la Mynář a jak stupidní je dělat, že neexistuje ani ministr zahraničí, ani vládní odpovědnost za zahraniční politiku. Těšit nás může snad jen fakt, že máme šanci už v lednu zvolit na Hrad prezidenta, který nebude zrazovat národ a nebude obklopen šíbry.

