Jan Moláček: Proč si myslím, že Sobotka udělal obrovskou chybu

Posledním (známým) Sobotkovým trumfem byla pověst čitelného, uvážlivého politika. Nebyla to možná silná karta, ale pořád cenná na to, aby ji odhodil.

Na rozdíl od mnoha jiných komentátorů si myslím, že Bohuslav Sobotka tím, že oznámil demisi vlády, udělal obrovskou chybu, a to z následujících důvodů:

1) Demisi celé vlády kvůli jednomu ministrovi prostě nelze voličům nijak srozumitelně vysvětlit. Jednoduše proto, že žádné vysvětlení neexistuje. Pouze to posílí už tak rozšířené vnímání Babiše jako klíčového muže, s nímž vláda stojí a padá.

2) Když už se Sobotka nešikovně vmanévroval do pozice, kdy musel jednat, měl jedinou smysluplnou možnost - Babiše odvolat. To by byl čitelný, každému srozumitelný, jasně obhajitelný krok.

3) Úvahy, zda by Zeman Babiše odvolal, či dělal potíže, nehrají roli. Naopak - kdyby dělal potíže, byl by Sobotka ještě jasnější vítěz, protože by bylo naprosto jasné, kdo Babiše drží u moci, a to v rozporu s ústavou.

4) Posledním (známým) Sobotkovým trumfem byla pověst čitelného, uvážlivého politika. Nebyla to možná extra silná karta, ale pořád dost cenná na to, aby ji takto lehkovážně odhodil.

5) Totéž platí pro Sobotkovu vládu jako celek - ať už je jakákoliv, klidné dokončení řádného funkčního období je samo o sobě zásluha, která se počítá. Sobotka se o ni připravil. A voličům připravil jaro a léto plné vládních, ústavních a bůhví jakých dalších třenic a krizí. Určitě je to přesně to, nač se těší.

6) Samozřejmě, i Babišovo odvolání mohlo vést k pádu vlády jako celku. Ale to už by nebyla vina Sobotky. Takhle přebral zodpovědnost za všechno, co se teď stane - ačkoliv na to skoro nemá vliv. Super pro Zemana i Babiše, Sobotkovy odpůrce a leckoho dalšího v pozadí, ale co se na tom líbí Sobotkovi, to fakt nevím.

Publikováno 3. 5. ráno na facebookové stránce autora.