Je Babiš bezpečnostní riziko?

Žijeme v přelomové době, ruská válka na Ukrajině nás vrací o sto let zpátky. Každý, kdo vydává demokracii za „novou totalitu“, představuje dnes vážné bezpečnostní riziko.

Jan Bartošek řekl něco, co by Andreji Babišovi mohlo pomoci, mohlo by mu to otevřít oči. Upozornil ho, jak zlou práci vykonává pro českou společnost. | Foto: Lukáš Bíba / HN

Vládě se daří prosadit ve sněmovně úsporný balíček. Opozice stojí ostře proti konsolidaci státního rozpočtu a znovu používá obstrukce. Nechutným vrcholem sporu mezi poslanci byl šestihodinový projev šéfa ANO Andreje Babiše. Tento bývalý agent StB a komunista opět zcela absurdně a lživě tvrdil, že u nás vládne totalita.

Minulé úterý sice mluvil déle než šest hodin, ale řekl, že ho předsedající schůze nenechali mluvit bez přerušení: "Takže my mluvíme o nové totalitě. Tato nová totalita, která má vládu, parlament, Senát, prezidenta, Ústavní soud a v parlamentu nás válcujete, ohýbáte jednací řád, protože paní předsedkyně mě nenechala mluvit…" Připomíná to argumentaci hádajících se dětí z osmé třídy základní školy.

Babiš vykládá opakovaně, že u nás panuje "nová totalita", tentokrát na jeho často zmatený slovní výron ve sněmovně zareagoval ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). "Kdyby tady skutečně byla totalita, nebylo by možné, aby opoziční poslanec šest hodin plival na vládu, nadával jednotlivým ministrům a vykřikoval cosi o tom, jací jsou to lháři a podvodníci," zhodnotil Babišův projev.

Jeho logický, věcně nenapadnutelný vstup ovšem Babiš nenechal bez odezvy. Dvořáka sprostě napadl: "Tahle nula, co tam sedí na konci. Kdo ho zvolil, proč tady vystupuje tenhle zbytečný ministr, tenhle parazit, co tam dělá? Kdo ho zvolil? Nikdo ho nezvolil, nikdo." Na okraj dodám, že je zajímavé, jak se mění Babišovy postoje. Když zakládal ANO, jeho úhlavním nepřítelem byl mimo jiné Václav Klaus. Dnes přebírá jeho rétoriku, když na Dvořáka křičí: "Kdo ho zvolil?"

Politolog Lukáš Jelínek předpokládá, že tyto výlevy představují Babišovu novou taktiku, nejde o žádný nekontrolovaný výbuch, kdy se šéf ANO prostě neovládne, neudrží: "Babiš se bude snažit oslovovat voliče SPD, radikální pravice, radikální levice, zkrátka všechny možné nespokojené, naštvané, antisystémově naladěné voliče. A k tomu si nebude brát žádné servítky."

Zdá se, že se Jelínek nemýlí. Babiš se přeorientoval, míří nejen na ultrapravici, bral by i komunisty, chce vyluxovat veškerý český extrém, každý hlas mu je dobrý. Vůbec se nestáhl do ústraní, to on dál funguje jako hnací motor, mozek, hybatel, totální šéf české nejsilnější strany. Usilovně pracuje na tom, aby byla česká společnost ještě rozeklanější, aby se ještě víc navzájem potýkala, bojovala, aby se jednotlivé skupiny nenáviděly. Pěstuje velmi nebezpečnou politiku rozkladu.

Ani téměř dva roky po sněmovních volbách nevydýchal prohru a udělá cokoli pro to, aby vyhrál a vrátil se k moci. Je to o to nebezpečnější, že se oproti letům předchozím zásadně změnila situace. Ruský vpád na Ukrajinu bohužel vytvořil mimořádně neblahý zlom, který nás vrací o sto let zpátky. Jestli dnes jako moderní, svobodná společnost něco opravdu nepotřebujeme, jestli nás dnes něco opravdu vážně ohrožuje, je to vnitřní, domácí válka - rozsekaná, vzájemně nevraživá domácí společnost. Přesně na tom však Babiš "maká".

Obrací voliče proti demokracii

Natahuje ruce po voličích SPD, KSČM, PRO a dalších ne proto, aby je kultivoval, změnil, "osvobodil", ale aby je obrátil proti porevolučnímu českému systému, který rád nazývá "porevolučním kartelem". Obrací je de facto proti demokracii. Jakmile velmi liberální, velmi volný český systém opakovaně a vůbec ne omylem či v afektu prohlašuje za totalitu, útočí přímo proti demokracii a svobodě. To bychom si měli velmi intenzivně uvědomovat.

Nemůže se divit, že to nenechává klidným lidoveckého poslance, místopředsedu sněmovny Jana Bartoška. Ten Babiše považuje za bezpečnostní riziko pro naši zemi. "Jsem přesvědčen, že došlo k obrovské inflaci slov a vyjádření. Ve veřejném prostoru, ať už v Poslanecké sněmovně, nebo v médiích, se najednou používají slova, která lidi straší, provokují a vzbuzují v nich nenávist. To, co se odehrálo na půdě Poslanecké sněmovny, to je jasná věc, jestliže vás někdo uráží a říká, že je tu nová totalita. Jaká nová totalita? To je lež! Nic takového se neděje, jsme svobodní lidé," shrnul českou politickou scénu v pořadu Interview ČT24.

Velmi otevřeně, byť drsně pojmenoval i taktiku SPD a Tomia Okamury. Nazval ji "komerčním fašismem SPD". Řekl: "Jestliže v konkurenční televizi Tomio Okamura používá slova, která jsou jako z nejodpornější kuchařky nacistické propagandy, o tom, že když máte v košíku jedno shnilé jablko, tak byste potom měl vyhodit celý košík, tak přesně tento obraz je jako přes kopírák z časopisu Der Stürmer z roku 1938, který jasně propagoval nacistickou ideologii, vydával jej Julius Streicher." Dodal poznámku, která se bohužel hodí i na Babiše: "Začíná to přesně tím, že zahříváte nenávist a potom ji uvádíte do praxe."

K Babišovi pak dodal: "Jsem o tom přesvědčen, že Andrej Babiš je pro Českou republiku bezpečnostní riziko. Osobní útoky jsou osobní útoky, ale potom jsou systémové změny, které jasně některé útočí na svobodu a nezávislost, například České televize a Českého rozhlasu." Reagoval na Babišův výrok, kdy ČT nazval "novototalitním veřejnoprávním médiem".

Opozice ve sněmovně na Bartoška zareagovala drsně, ANO a SPD zablokovaly projednávání zákonů, když vládní koalice odmítla návrhy hnutí ANO na doplnění programu schůze. Poslanci ANO také požadovali, aby sněmovna řešila výroky místopředsedy Bartoška o Babišovi jako bezpečnostním riziku. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová uvedla, že to je "totálně za hranou" a že "to se nedá vymlčet, to se prostě nedá vymlčet".

Je tedy Babiš bezpečnostním rizikem pro Česko? Záleží na tom, jak máme nastavenou škálu rizik. Pokud jako riziko vnímáme dejme tomu útok jiné země na naši samostatnost, Babiš rizikem není. Pokud ale vnímáme jako bezpečnostní riziko rozklad české společnosti a zcela vědomé, promyšlené rozdmýchávání nenávisti, pak Babiš takovým rizikem jistě je. Stejně jako Okamura, Rajchl a další antisystémoví politici často nahrávající ruským zájmům.

Jedna důležitá poznámka: Jan Bartošek řekl něco, co by Babišovi mohlo pomoci, mohlo by mu to otevřít oči. Upozornil ho, jak zlou práci vykonává pro českou společnost. Babiš to neslyší, nechce slyšet. Stejně tak Alena Schillerová a další špičky ANO. Přitom i ony se podílejí na tomto riskantním, zákeřném rozdmýchávání nenávisti. Už jen tím, že Babiše podporují. Tím, že mu samy místo Bartoška nenastaví tolik potřebné, tolik cenné demokratické zrcadlo.

Video: Babiš si ve sněmovně nebral servítky, ministra Dvořáka nazval nulou a parazitem (Video: YouTube/PSP ČR, 7. 9. 2023)