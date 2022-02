Je vypnutí proruských webů cenzura? Ne, když podporují útočnou válku a vraha

Měli bychom si také mnohem více uvědomovat, jak pekelnou sílu představují dezinformace a fake news, že jsou to zbraně, jež nevraždí tělo, ale likvidují svobodnou mysl.

Ukrajinci se brání obří přesile, David bojuje s Goliášem, sledujeme to se zatajeným dechem, úctou a se srdci na straně mnohem slabší, napadené země, která je ovšem jednoznačně v právu. Prezident Putin se západnímu světu, kam patříme, jeví jako monstrum, zrůda, jako probuzení starých, atavistických, temných sil, o nichž jsme se domnívali, že jsou zažehnány. Nejsou. Ten šílenec Západu opakovaně vyhrožuje už i jadernými zbraněmi.

Češi mají z roku 1968 podobnou zkušenost jako Ukrajinci dnes. Ale jen podobnou, nebránili jsme se. Ukrajinci se brání, bojují, i my jsme však ve válce čím dál víc. Česko díky lidem, jako je prezident Volodymyr Zelenskyj, a díky každému, kdo se Rusům postavil, zažívá své vlastní probuzení. Najednou jako by bylo jasno i těm, kteří dříve věřili Miloši Zemanovi a jeho proruské, českozrádné politice.

Ale nejde teď o Zemana. Lidé nabízejí ubytování prchajícím Ukrajincům, posílají peníze nevládkám i přímo ukrajinskému velvyslanectví, po dlouhé době masivně podporují svoji vládu, vláda posílá zbraně, apeluje na EU, aby se nebála udělat ty nejtvrdší kroky proti kremelskému monstru. V neděli proběhla na Václavském náměstí v Praze masivní demonstrace okolo 80 tisíc lidí. Účastnily se jí tisíce Ukrajinců. Vystoupil premiér Petr Fiala a byl vítán; jaká změna! To vše je dobré.

Najdeme ovšem jednu důležitou oblast, která ukazuje, že ne ve všem máme jasno, stále jako bychom tak úplně nechápali, co se děje, v jaké situaci se nalézáme a jak se to stalo. Jde o širokou oblast médií, ovlivňování veřejného mínění, ale to není přesné. Jde o oblast, kterou dávno uchopila a používá ruská hybridní válka, tedy Putinův nástroj, který dlouho a intenzivně podporoval Miloš Zeman, dokonce se stal její součástí. Dezinformace, podpora Putina a jeho sebranky, šíření lží a polopravd.

Český správce domén CZ.NIC zablokoval osm webů šířících dezinformace o ruském útoku na Ukrajinu. Nemá oprávnění vypnout všechno, česká mutace serveru Sputnik, kterou provozuje ruská státní agentura, funguje dál, běží na mezinárodní doméně .com. Evropská unie však sama kvůli šíření dezinformací zakáže fungování Moskvou podporované stanice RT (dříve Russia Today) i internetového serveru Sputnik v členských státech. Uvedla to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Médiím odebere licence a akreditace. Zásadní změna. U nás jsou už od pátku zablokovány internetové stránky osmi dezinformačních webů, zdroje masivního šíření zkreslených nebo smyšlených článků, jež psaly také o ruské invazi na Ukrajinu. V textech byla popírána jakákoliv vina Ruska, lhalo se o "denacifikaci" Ukrajiny a o tom, že se Rusko jen brání.

Český správce domén CZ.NIC oznámil, že tento krok učinil po konzultaci s bezpečnostními složkami a na základě doporučení vlády Petra Fialy.

Putinovštější než Putin? Vskutku?

Příklad ruské mediální taktiky uvedl ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Tweetoval, jak se "ruská propaganda vymkla z kolejí a spekuluje o tom, že Ukrajina se možná připravuje na svržení ´špinavé bomby´ na ruské území". Kuleba dodává, že to je nemocný "fake", Ukrajina nemá jaderné zbraně, nepracuje na jejich vytvoření či získání. "Jsme odpovědným členem NPT," píše. NPT je Nuclear Non-Proliferation Treaty - smlouva o nešíření jaderných zbraní.

U nás je zablokování webů naprosto nebývalý, razantní krok, který, jak už bylo řečeno, navíc proběhl se souhlasem vlády. Okamžitě vyvolal pochybnosti a také tvrzení, že jde o cenzuru. Než se pokusím toto tvrzení oslabit či vyvrátit, upozorňuji, že Česko se od minulého pondělka nachází už nejen v hybridní válce, ale je také svědkem války fyzické, vojenské, v níž jsou Putinem páchány válečné zločiny.

Proti "cenzuře" se ozvalo více novinářů, které by ani ve snu nenapadlo podporovat Putina nebo Zemana. Vždy stáli na opačné straně, na straně slabých a ohrožených. Ozvaly se hlasy, že krok sice jakoby chápou, ale "válku o narativ cenzurou nikdy nevyhrajete", či ironicky volaly, že "Putina porazíme jenom tak, že budeme putinovštější než Putin". Další podobné: "S dnešní blokací dezinfo webů mam problém. Slippery slope, navíc nevím, jak efektivní. I když rozumím argumentaci" nebo "Hlasuju proti. Myslel jsem, že teda ty ´naše hodnoty´ jsou pevnější… Upřímně mě fakt víc než vliv Sputniku, Aeronetu a PL, což je jistě parta šmejdů, děsí, že tím otevřeme možnost, kdy bude moci stát vypínat weby".

Opačně zněl hlas kupříkladu Josefa Šlerky, vedoucího oboru Studia nových médií FF UK. Tweetoval: "Myslím, že TASS a jeho soukmenovci jako Sputnik News a RT by měli být součástí postihnutých sankcemi, a to včetně geoblokace přístupu na jejich servery."

Pro větší přesnost dodám, že někteří novináři vlastně v podstatě nekritizovali vypnutí webů, tvrdili však, že jde o cenzuru a že bychom to měli vědět a připustit. To je však značně ošemetné tvrzení, neboť cenzura je v Česku ústavně zakázána. Pokud by byla zavedena, šlo by o protiústavní krok.

Není to cenzura

V Listině základních práv a svobod najdeme věty jako: "Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná."

Hned však dodejme, že tam stojí také tyto věty: "Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti." - Je tedy to, co šířily ony zastavené weby, omezeno zákonem? Šířily něco nezákonného, mířícího proti demokracii a svobodám? A co vlastně doopravdy znamená cenzura?

Podívejme se na ni hlouběji. Kdo zažil minulý režim, ví velmi dobře, o co šlo, co cenzura znamenala. Sloužila k propagaci mocenských a ideologických zájmů komunistů. Eliminovala jiné názory, ale také pravdivé informace, třeba o práci Charty 77 a opozice, o demonstracích proti komunistům atd. Je zastavení proruských, Putina podporujících dezinformačních webů to samé?

Je to to samé, co dělali komunisté nebo co dělá léta v Rusku Putin, když likviduje opoziční média? Nebo jinak. Rusko si založí nějaký typ média - televizi, web, vysílací stanici - a bude místo informací předávat v "nepřátelských zemích", jako je Česko, lži, překroucené informace, bude podporovat proruské a proti-NATO, proti-EU, proti-demo postoje, bude rozvracet společnost, bude podporované servery využívat jako zbraň v hybridní, nyní zbraňové, lidi vraždící válce. Pořád to bude "svoboda slova", která se nesmí cenzurovat?

Ne. Z více důvodů. Jednak to odporuje definici svobodného šíření informací v Listině, zastavení takového webu je zjevně krok "nezbytný pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost". A prosím netahejme sem oblíbenou relativizaci pravdy. Kdo ta média sleduje, ví, že hrála pro Putina. Netahejme sem otázku "kdo to rozhodne". Rozhodl to správce domén CZ.NIC a vláda ho podpořila. Je to dost podobné, jako když se nějaký server, třeba Aktuálně.cz, rozhodne, že zarazí debaty pod texty. Není to cenzura. Je to obrana před lží a sprostotou. Zastavení webů je však samozřejmě mnohem silnější krok.

Odejmutí vysoce účinné, ničivé zbraně

A jak je to s tím zákonem? Jaký zákon takové, dnes kupříkladu proputinovské, šíření lží vlastně zakazuje? Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž v sobotou vyzval občany, aby byli ve svých hodnoceních ruské agrese na veřejnosti zdrženliví.

Cituji: "Svoboda projevu je v ústavněprávní rovině zakotvena v článku 17 Listiny základních práv a svobod. Každý má právo vyjadřovat své názory způsobem, který považuje za vhodný. Ale i svoboda projevu má v demokratickém právním státě své limity." Pokud by někdo například na demonstracích, ale i na internetu vyjadřoval souhlas s útokem Ruska na Ukrajinu, podporoval jej nebo vyjadřoval podporu čelným představitelům Ruska, mohl by se za určitých podmínek dopustit trestného činu. Za takové provinění by hrozil až rok vězení.

Využít by se dal i paragraf o popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. V něm se výslovně uvádí, že vězení až na tři roky by riskoval ten, kdo by schvaloval "válečné zločiny nebo zločiny proti míru". Přitom právě útočná válka je považována za zločin proti míru, válečným zločinem jsou pak třeba útoky na civilisty, k nimž podle všech dostupných informací ze strany ruské armády na Ukrajině dochází.

Útokem Ruska na Ukrajinu, tímto válečným zločinem, se zásadně změnila situace, nic není jako o dva týdny dřív. Proruské weby byly dlouho tolerovány, ale jakmile se postavily za člověka, který bezdůvodně vojensky napadl sousední zemi, měly, ba musely být vypnuty. Nejde o cenzuru, jde o odejmutí vysoce účinné a krajně nebezpečné zbraně. Už nejen v hybridní, ale ve vražedné válce.

Nebo to vyjádřím jinak, tohle není Lid versus Larry Flynt, tohle je demokracie versus krvavá válka, demokracie a svoboda usilující o své přežití, zachování.

Lidé se u nás mnohem víc sjednotili, silně si uvědomují, že Ukrajinci bojují za nás a že jde i o českou budoucnost. Měli bychom si také mnohem víc uvědomovat, jak pekelnou sílu představují dezinformace a fake news, že jsou to zbraně, jež nevraždí tělo, ale likvidují svobodnou mysl.

Následky sobotních útoků: požár zásobníku ropy ve Vasylkivu, hořící plynovod v Charkově a ostřelování civilních budov v Buči