Jestli Hřib nepůjde do sněmovny, dopustí se hrubé chyby. U Pirátů bude ještě živo

Správci městského mobiliáře by neměli podcenit toto varování: příští rok do jejich obce může přijet silný muž, který má zálibu v ničení odpadkových košů. Své vandalské chování (do košů kope, skáče po nich a hází je z kopce dolů) nechává natáčet na video a chlubí se jím na sociálních sítích. Jmenuje se Zdeněk, Zdeněk Hřib.

Volba Zdeňka Hřiba novým předsedou Pirátů nepřekvapuje. Je jedním z mála, který je přijatelný pro většinu hlasujících členů a zároveň má aspoň nějakou naději zaujmout širší škálu voličů. Aby Piráti příští rok bezpečně překročili pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny a začali obnovovat své pevné místo na politické scéně, potřebují v čele silného předsedu, mediálně známou tvář přijatelnou pro liberálně a středově zakotvené Čechy.

Když pomineme vedení, které odstoupilo po neúspěchu v několika volbách, je takových osobnosti ve straně možná deset. Naopak Piráti disponují několika členy, zejména ze svého levého křídla, kteří svými veřejnými vystoupeními od nich voliče doslova odhánějí. Volba nového vedení tak částečně protnula skupinu, která byla ochotna kandidovat, se skupinou, která má šanci stranu vyvést z mělčiny, na které její loďstvo letos uvízlo.

Představujeme vám nové plastové koše pro Prahu! 🗑️

Díky za spolupráci @TSKPraha a @Prusa3D! 👍 pic.twitter.com/fsYerPElXT — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) October 13, 2024

Hřibovo video s odpadkovými koši patří v jeho filmové produkci k těm extrémním. Je však zároveň ukázkou, že nový předseda se ani trochu nebojí veřejně vystupovat, naopak - umí využívat různé formy sebeprezentace. Pro část Pražanů se jeho pozice po sestupu na místo náměstka primátora nezměnila, vedle klimbajícího Bohuslava Svobody nadále vystupuje jako nejznámější člen vedení magistrátu. Navíc Hřib ve svých prezentacích vystupuje jako úspěšný náměstek pro dopravu.

Nemalá část pražských řidičů právě proto Hřiba upřímně nenávidí. A dává mu to na sociálních sítích jasně znát. Argumentuje nekonečnými kolonami aut na mnoha místech města, nedostatkem parkovacích míst nebo četnými stavebními uzávěrami ulic, která považují za špatně plánované. Mnoha řidičům vadí i podpora jiných druhů dopravy, zejména cyklopruhů, které v ulicích zužují prostor pro auta.

Zdeněk Hřib je tedy veřejně známý jak v pozitivním, tak negativním slova smyslu. Fakt, že nemá zkušenost z celostátní politiky, ho omezuje jen zčásti. Praha je státem ve státě. Navíc, když někdo mezi pražskými šíbry dokázal přežít na postu primátora nebo náměstka pro dopravu, dokázal by přežít ve vládě i vedení sněmovny.

Jeho hlavní soupeř Lukáš Wagenknecht by pravděpodobně měl ještě větší problém zaujmout veřejnost mimo hlavní místo, přestože ještě nedávno byl senátorem. V letošní kampani jeho tým správně připomínal jeho aktivity v Senátu, stačila však jedna hloupá kritika české muniční iniciativy, kterou bez důkazů označil za předraženou, a o ničem jiném se v souvislosti s ním už nemluvilo. Jako by v době války a celosvětového nedostatku dělostřeleckých granátů bylo možné na jejich nákupy vztahovat přísné požadavky na běžné veřejné zakázky. Ale i bez ohledu na tuto věc je Wagenknecht známý hlavně "fajnšmekrům", kteří politiku sledují opravdu detailně. A těch mezi voliči není mnoho.

Stejně jako změnu vedení Piráti potřebují velkou změnu ve fungování strany. Pokud chtějí být v celostátní politice úspěšní dlouhodobě, nemohou dál být partou, v níž může každý člen kdykoli vyvolat celostranické hlasování o čemkoli a ještě to odehrávat veřejně. Uzavření pirátského fóra veřejnosti nestačí. Vedení partaje má mít větší pravomoci než doposud, strana má být čitelnější a srozumitelnější. Hřib slibuje reformu tak rozsáhlou, že už stačil vyvolat odpor některých členů. Upřímně, dobrovolný odchod některých straníků do nějakého radikálnějšího uskupení by Pirátům jedině prospěl. To ostatně platí o některých dalších stranách u nás.

Nový předseda slibuje zřetelně středovou orientaci strany a zaměření na reálné potřeby voličů a státu. Při formulaci programu bude mít ve vedení partaje pomocníka v novém místopředsedovi Michalu Bláhovi. Je známý jako ředitel organizace Hlídač státu a propagátor modernizace veřejných institucí a procesů. Pro dosavadní voliče Pirátů může být garantem pokračování protikorupční politiky. Zároveň je zdatným diskutérem na sociálních sítích, kde se pravidelně střetává s politickými oponenty.

Bude zajímavé sledovat, jak se členská základna s tak velkými změnami vyrovná a tedy, koho bude možné postavit na kandidátky do sněmovních voleb. Piráti jdou do nich sami, zatímco v bývalé koalici se Starosty obsazovali jen polovinu společné kandidátky. Najdou dostatek silných osobností?

Před volbami navíc hrozí, že se Hřib dopustí hrubé politické chyby. Předseda strany nemůže ani vteřinu váhat nad tím, zda má být volebním lídrem do sněmovny a zda má stát v čele jedné z krajských kandidátek. Na něm volby stojí, on je tváří voleb. Navíc situace, že by předseda parlamentní strany nebyl poslancem, by jeho postavení oslabovala. Komplikoval by vyjednávání s ostatními partajemi. Je to srovnatelné s variantou, že by šéf vládní strany nebyl členem kabinetu.

Po volbě nového vedení je zřejmé, že u Pirátů bude živo ještě dlouho. Pro pestrost české politické scény by bylo dobré, kdyby to důstojně zvládli.