JUDr. Jiří Vyvadil si není vědom, že lhal o ruském vraždění v Buči? Hanebná blbost

Policie odložila případ výroků bývalého poslance a senátora Jiřího Vyvadila, dnes proruského dezinformátora a zakladatele spolku Skutečných přátel Ruska v ČR. Letos na začátku dubna se na Facebooku vyjádřil k masakrům civilistů v ukrajinské Buči. Podle něj za masakrem nestojí ruští vojáci, ale sami Ukrajinci. "Rusové by byli idioti, aby pokud možná co nejviditelněji po sobě nechali stopy brutálních válečných zločinů. S tím jsou u mě vždycky spojeni neonacisti z řad Ukrajinců," oznámil na síti.

Na konci května potvrdil Deníku N, že jde své věty vysvětlovat na policii: "Ano, jsou to moje slova. Někdo mě za ně udal a policie si mě zve na výslech." Řekl, že si za napsaným textem stojí, ale zároveň si nedovede představit, že by měl být stíhán za své dva měsíce staré vyjádření.

Policie to vidí podobně, její pražská mluvčí Violeta Siřišťová řekla České televizi, že "věc byla uložena ad acta". A dodala, že Vyvadilův výrok nelze označit jako zločin popírání, zpochybňování a ospravedlňování genocidy. Proč? "Pro trestnost tohoto jednání si pachatel musí být vědom nepravdivosti své argumentace, že popírá, zpochybňuje nebo ospravedlňuje tyto zločiny," uvedla.

Paragraf 405 trestního zákoníku, tedy popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, zní takto: "Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta."

Byl si Vyvadil vědom, viz vysvětlení Violety Siřišťové, nepravdivosti své argumentace? A jsou si další stovky, ne-li tisíce dezinformátorů vědomy nepravdivosti svých tvrzení a jejich dokládání? Jak to poznáme? Jak to asi policie rozpozná? Předpokládám, že se právníka Vyvadila, zdůrazněme, že Vyvadil je právník, asi zeptala nějak takto: "Jste si vědom, že lžete? Že manipulujete? Zpochybňujete vědomě ruské zločiny proti lidskosti, jež byly spáchány v Buči?" A co na to asi odvětí právník Vyvadil? Dejme tomu odpoví nějak takto: "Jsem přesvědčen, že to, co říkám, je pravda." Případně by mohl ještě použít známou fintu dezinformátorů a tvrdit. "Je to můj názor."

Takto se může proti paragrafu 405 trestního zákoníku bránit každý? Jinými slovy je nepoužitelný? Je přece naprosto jasné, že Vyvadil, známý proruský dezinformátor, toto dělá zcela vědomě. Je příčetný, informace jistě zná, ví, že Buču okupovali Rusové a po jejich odchodu se tam objevily mrtvoly na ulicích se svázanýma rukama a hromadné hroby. Neudělali to žádní "ukrajinští neonacisté", existuje o tom řada svědectví. Svá slova ostatně Deníku N potvrdil i na konci května, kdy už skutečně nemohlo být pochyb. Navíc věty Vyvadila přesně zapadají do ruského dezinformačního schématu. Však je taky obratem převzal dezinformační web Sputnik News.

Hluchý paragraf, slepá policie

Proč tedy policie věc odložila? Protože si není jistá, co se v Buči stalo? To asi ne. Protože věří Vyvadilovi? To snad ne, to by pak skutečně paragraf 405 nemusel existovat. Nebo se jí nechtělo jít do střetu s právníkem? Nevíme.

Kdyby policie Vyvadilovy příspěvky viděla jako podporu válečných zločinů, a jakou jinou než vědomou, že, Vyvadil není žádný prosťáček, ale politik a právník, mohla se věc dostat k soudu a mohl vzniknout precedent.

Takhle, tedy pokud nezasáhne žalobce, mají dezinformátoři vyhráno. Popírání ruského genocidia, ruských válečných zločinů, jako je vraždění, znásilňování, unášení dětí i dospělých, genocidní program, to vše je v pořádku, je to zákonné, i když máme v trestním zákoníku - zřejmě hluchý - paragraf 405. Ten by zřejmě byla policie ochotna použít tak leda na popírání nacistických zločinů, o nichž se učila ve škole.

Tady nejde o pomstychtivost či krvežíznivost, jde o to, že máme zjevně plonkové zákony a nefunkční spravedlnost. Svět ví, co se v Buči stalo, jaké hrůzy se tam odehrály, jsou o tom sbírány další a další důkazy, nejde jen o Buču, ale i o jiná města a místa, ale tyto válečné zločiny je u nás možno naprosto v klidu popírat. A popírány jsou, šíří se to řetězovými maily i na sítích. Odložit facebookové vyjádření Vyvadila znamená dát dezinformátorům zelenou, povzbudit je. A to v situaci, nic si nenalhávejme, kdy se Rusové na Ukrajině chovají jako nacisti. A ano, ruská propaganda to jako vždy otáčí a tvrdí, že nacisti jsou ti druzí. Lže.

Když byly na čas zastaveny proruské dezinformační weby, zvedl se pokřik politiků i novinářů, že toto se může dít jen na základě zákona, jinak je to nebezpečná zvůle soukromníka či státu či obou. Tady však zákon máme, Vyvadil zjevně popírá ruské válečné zločiny, porušuje zákon, a přece se nic neděje, věc je odložena. Co to, že ti samí politici a novináři nekřičí: Konejte, dělejte svou práci, nenechte to být, máme na to přece zákon!?

Měli bychom chápat, oč jde. V Buči byli ruskými vojáky s požehnáním ruských velitelů a zřejmě s plným vědomím ruské generality a Putina vražděni, popravováni civilisté. Lhát o tom je podpora zločinu obřího rozsahu. Navíc je tak česká veřejnost prostřednictvím sociálních sítí utvrzována ve lži, jež to vraždění podporuje. Strašné. Odporné.

Stát se jeví jako naprosto bezzubý a bezbranný, jako ubohý slaboch, který jen přihlíží, zákony nechává hnít na papíře. Genocida není problém, Rusko není problém, klidně našim lidem blbněte hlavy, klidně to svinstvo podporujte, my si ruce myjeme, vy si, JUDr. Jiří Vyvadile, nejste vědom nepravdivosti své argumentace. Taková hanebná blbost!

