Jurečka je zklamání. Vymlouvat se, že „Babiš taky“, přetíženým úřadům práce nepomůže

Ministr a místopředseda vlády za lidovce Marian Jurečka čelí kritice, dokonce i šetření policie, jež vede k tomu příslušná Národní centrála proti organizovanému zločinu. Podle deníku Mladá fronta Dnes nabídl bývalému generálnímu řediteli Úřadu práce Viktoru Najmonovi možnost, že odejde-li z funkce bez potíží, dá mu mimořádnou odměnu a dobré hodnocení. Když ne, půjde to po zlém, dostane špatné hodnocení, které mu bude bránit v možnosti najít další dobrou práci, a bude odvolán. Najmon si však jednání s Jurečkou tajně nahrál a skandál je na světě. Opozice žádá, aby místopředseda vlády rezignoval.

Probíhá to, jak je u nás obvyklé. Skandálem měl být už dávno fakt, že úřady práce nestíhají včas vyplácet dávky. Že jsou tam velmi špatně placení zaměstnanci, kteří přitom dělají nezáviděníhodnou, leč velmi cennou práci, které stále přibývá. Museli začít vyřizovat humanitární dávky pro uprchlíky a pomoc při zdražování energií. Fungují na pomezí úředníků a sociálních pracovníků. Čelí nadávkám, útokům, čelí velkému psychickému náporu, stejně jako lidé, kteří o podpůrné dávky žádají. Platy na úřadech práce jsou nízké. Loni kvůli tomu vyhlásily stávkovou pohotovost, pak zaměstnanci dostali nějaké odměny, ale situace vyřešená není.

Na konci loňského roku Úřad práce vyplácel 22 různých dávek. Oproti loňsku stoupl počet všech vyplacených dávek skoro o polovinu, v objemu finančních prostředků dokonce skoro o pětašedesát procent. Vyplácel asi dva miliony dávek měsíčně a chybělo mu zhruba 450 zaměstnanců. Nejsložitější situace je v krajských městech, hlavně pak v Praze, kde dlouhodobě chybí nejvíce lidí.

Toto je skutečný problém, který Jurečkovo ministerstvo nezvládá. A nezvládal ho ani Viktor Najmon. Otázkou je, zda vůbec mohl, když má mizerně placené, přetížené zaměstnance, plno jich chybí a počítačový systém pro výplatu dávek není plně funkční. Potom se stává, že člověk, který strádá, dostane dávky třeba až za dva a půl měsíce.

Nemohu nepřipomenout ještě jeden Jurečkův problém - mimořádně nešťastné a zpackané jednorázové snížení valorizace důchodů. Rozhodnutí přišlo pozdě, dost možná kvůli volbě prezidenta a strachu, aby věc nenahrála Babišovi. Vláda si pomohla vyhlášením stavu legislativní nouze a zcela jistě za to bude čelit jednání před Ústavním soudem. Jurečkovina.

Až nyní se dostávám k postupu, který Jurečka zvolil s Najmonem. Byl v pořádku? Na Primě se ministr hájil: "Já jsem mu nenabízel žádné držhubné, žádnou odměnu, která by byla mimo zákon o státní službě. Nic takového bych mu ani nikdy nabídnout nemohl, ani bych mu to nemohl vyplatit."

Aleš Juchelka, místopředseda poslaneckého klubu ANO a stínový ministr práce a sociálních věcí, v neděli na Primě řekl toto: "Je to jasné, že pan ministr nabízel odměnu a dobré hodnocení, nebo problémy a špatné hodnocení… Pro mě je to velmi eticky sporné, protože nemohu nabízet dvě různá hodnocení, a když jsem, jak říká tady pan ministr, nespokojen s tím, jakým způsobem manažersky fungoval Úřad práce, no, tak mu samozřejmě nemohu nabízet nějakou finanční odměnu."

Dělá se to přece všude…

Jak se na to dívat? Jeden pohled nabídl komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk: "A co je vlastně na tom? Vždyť takhle se to přece dělá všude! Jak v privátní sféře, tak ve státní správě!"

Druhý pohled vypadá jinak, ministr není manažer či vlastník soukromé firmy. Nemůže nabízet dvě úplně jiná hodnocení, dobré, když to půjde hladce, špatné, když bude Najmon vzdorovat. Prostě nemůže. Je povinen hodnotit šéfa pod sebou jasně. Pokud selhal, tak proč a v čem, pokud neselhal, tak jak ho může vyhodit? Jen proto, že ho přijala za vlády Andreje Babiše ministryně Jana Maláčová (ČSSD)?

Ale věc má ještě další "moderní" rozměr, totiž fakt, že si Najmon Jurečku nahrál a že teď nahrávku používá jako jakýsi politický nástroj. Krok dosti odpudivý. Ukazuje to na jeho úroveň, pro Jurečku může mít nahrávka nepříjemný dopad, pokud by se Najmon obrátil na soud a chtěl zpátky do funkce.

Na Primě se Jurečka bránil, že Andrej Babiš exředitele taky kritizoval, jeho věty byly "velmi kritické, velmi kritické na adresu generálního ředitele pana Najmona a vedení Úřadu práce, že dva roky za bývalé vlády se toto dělo. To, že personálně ty úřady práce jsou tak poddimenzované, to je stav, který jsem zdědil". Zdědil, a co s tím tedy udělal?

Za druhé se bránil poukazem na to, jak se lidí zbavoval Babiš, "naprosto, to je zásadní, naprosto mimo zákon. Nebyl schopen vůči tehdejšímu šéfovi Michalu Murínovi říct konkrétní výhrady dopředu a tlačil na něho způsobem, který byl naprosto mimo zákon, a donutil ho odejít způsobem, jak on odešel". Připomněl případ, kdy Babiš Murína vytlačil z vedení Generální inspekce bezpečnostních sborů. Tehdy mu nabídl, že to bude buď "bez skandálu, nebo se skandálem". Připomněl i další případy vyhazovů za Babiše.

O.K. Babiš na Murína tlačil sprostě. Jurečka tak ovšem argumentovat nemůže či nemá; Fialova vláda přece měla jednat jinak, čistě, srozumitelně. Nejen papírově legálně. Ohánět se tím, že "Babiš taky", je strašné zklamání. Stejně jako je, bohužel, zklamáním sám Jurečka.

A premiér Petr Fiala na tiskovce řekne jen "já jsem rád, že pan ministr Jurečka našel řešení, které vedlo k tomu, že je změna ve vedení Úřadu práce". Ano, našel řešení, ale zároveň Najmonovi nabídl odměnu za podle něj jednoznačně špatně vykonávanou práci. Co se pak vlastně změnilo? A jak máme Jurečkovi a Fialovi věřit? A hlavně: kdy se něco zásadně změní na úřadech práce?

