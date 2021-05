Justice se otřásá, Benešová vypudila Zemana. V Česku normál, nic se neděje

Pavel Zeman ukazuje, jak těžké je být nejvyšším žalobcem v zemi, kde je premiér stíhaný a prezident pracuje pro zájmy cizí, nepřátelské mocnosti a chová se, jako bychom žili v prezidentském systému.

NSZ Pavel Zeman: "Tlaky ze strany paní ministryně Benešové jsou velké. Ne že bych byl někdo, kdo by se bál, ale když věnujete většinu času těmto půtkám, tak je to celkem zbytečné." A nic se neděje. | Foto: ČTK

Po deseti a půl letech ve funkci skončí nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman (48). Sám od sebe. Tedy nikoli úplně sám od sebe, ale kvůli trvajícím tlakům ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Osoby po léta blízké prezidentu Miloši Zemanovi a osoby shodou okolností dosazené na spravedlnost v dubnu 2019, těsně poté, co pražská policie navrhla obžalovat premiéra Andreje Babiše (ANO), jeho nejbližší rodinu a další lidi obviněné v kauze údajného padesátimilionového dotačního podvodu při výstavbě Farmy Čapí hnízdo. Tehdy zase sám od sebe ohlásil demisi ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, který se nedopustil žádné veřejnosti známé chyby.

Když předtím poslanci jednali o tlaku Zemana a Zemanových lidí na justici, Kněžínek řekl: "Byť se bavíme o osobách, které požívají imunitu, tak ono to může naplňovat znaky trestného činu minimálně ve stadiu přípravy, možná pokusu." Imunitu požíval Miloš Zeman. Později Kněžínek prohlásil, že má důvěru v český justiční systém, a to poté, co Marie Benešová vypracovala pro prezidenta neveřejnou "analýzu", v níž konstatovala, že je možné si v Česku objednat trestní stíhání, a neprozradila, z čeho to vyvodila.

Je dobré si dění po návrhu na obžalobu Babiše a spol. připomenout, protože situace se do jisté míry opakuje. Komisař Pavel Nevtípil nyní dokončil další vyšetřování kauzy Čapí hnízdo a nejvyšší žalobce oznámil rezignaci.

Šéfžalobce Pavel Zeman ve své funkci bojoval za nezávislost státních zástupců i za nezávislost postu nejvyššího státního zástupce. Vidíte ten rozpor? Odstupuje kvůli tlakům ministryně Benešové (jež shodou okolností 11. května, o tři dny dříve, navštívila Miloše Zemana a jednala s ním). Neměl Pavel Zeman tlakům odolat? Brzy se máme dozvědět výsledek došetření kauzy Čapí hnízdo (prosakují informace, že komisař Nevtípil navrhuje znovu Andreje Babiše obžalovat a údajně i on hodlá skončit a odejít od policie). Nejen to. Stát je mimořádně rozhoupaný, vliv Miloše Zemana na vládu obrovský, stále se vyšetřuje útok ruské vojenské tajné služby GRU na muniční sklady ve Vrběticích. Neměl právě teď Pavel Zeman předvést, že neustoupí a že nezávislost něco stojí?

Zároveň si ale udržel dobrou pověst (podle kauz, které na něj Benešová vytahuje, toho za deset let moc nenašla). Působí jako neutrální, pro nikoho z politiků či oligarchů nepracující, slušný. Vzpomeňme, před třemi roky za něj demonstroval Milion chvilek pro demokracii, demonstranti viděli v nejvyšším žalobci záruku nestrannosti, kvality, profesionality. A on nyní sám končí. Tlakům zřejmě čelí dlouho.

Neutrální, žádný střelec, slušný

Proč tedy rezignoval? Opravdu kvůli tlaku Benešové? Oznámila, že na něj podá kárnou žalobu, ale jak tvrdí experti, Zeman ji nejspíš ustojí. Nebo se mu nechce znovu řešit kauzu Čapí hnízdo, kdyby ji státní zástupce Jaroslav Šaroch chtěl i po doplnění vyšetřování znovu odložit a Zeman by s odložením opět nesouhlasil?

ŽIVĚ: Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zveřejní své stanovisko ke kauze Čapí hnízdo | Video: ČTK

Pavel Zeman je na postu nejvyššího žalobce dlouho, možná se cítí vyčerpaný, i když tak nevypadá. Nevíme. Jako bojovník za nezávislost se nezachoval. Byla chyba, když oznámil, že odchází kvůli tlakům. Silná, pevná osobnost tlakům nepodlehne, naopak ji spíš posílí, aby neustoupila. Zeman mohl říct: Benešová na mě tlačí, ale neustoupím.

V dnešní situaci jeho dobrovolná rezignace vypadá skoro jako dárek pro Babiše, nabídka, ať se Čapím hnízdem zaobírá někdo jiný, někdo, koho vybere ministryně Benešová.

Nejen to. Odstoupit kvůli nespecifikovaným tlakům ministryně spravedlnosti - to samozřejmě vyvolává spekulace, kterým by bylo radno se vyhnout: co na něj vytáhla? Vyhrožovala mu snad? Jiná spekulace: slíbili mu něco? Kam půjde dál? Podobné otázky jeho dobrovolný odchod v rozkmitané době vyvolává.

Další moment, Pavel Zeman odejde na konci června, do voleb tedy budou zbývat už jen tři měsíce, nebylo by bývalo rozumné - a pro úřad, který zastává, bezpečnější - počkat po volbách? Aby si nástupce vybrala nová vláda?

Pavel Zeman ve své vysoké justiční roli nefungoval jako střelec, jako výrazná, nesmlouvavá osobnost. Jistě se až úzkostlivě držel paragrafů. U části publika si tím vysloužil pohrdání, ale i pocit, že třeba kauza Čapí hnízdo měla být dávno uzavřená, což ani po letech stále není. (O případech, jako bylo roky trvající stíhání bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové, raději ani nemluvě.)

Nechtějí justici nezávislou

A ještě jinak. Konec Pavla Zemana je nečekaně drsný, jako by to ani nebyl on. Jako důvod rezignace vyslovil tvrdé obvinění: "Tlaky ze strany paní ministryně Benešové jsou velké. Ne že bych byl někdo, kdo by se bál, ale když věnujete většinu času těmto půtkám, tak si myslím, že je to celkem zbytečné. Je zbytečné věnovat velkou část času těmto půtkám, jde o čas, který bych měl věnovat státnímu zastupitelství. Chtěl jsem rezignovat už dříve, ale zůstal jsem kvůli kauze Vrbětice. Nemám obavu, že by se zasekla. Pracuje na ní příslušný dozorový státní zástupce a nemám důvod pochybovat o tom, že by kauza nešla dál. S čímž souvisí i fakt, že máme odvážné státní zástupce, kteří se nebojí," řekl na tiskové konferenci.

Marie Benešová reagovala takto: "Nikdy jsem státním zástupcům nezasahovala do kauz. Je to závažné obvinění, laciné. Očekávala jsem, že jestliže podá rezignaci, tak řekne trošku něco jiného." (Co asi očekávala?)

Podivuhodné je, že se po takovém obvinění i jinak nedůvěryhodné ministryně spravedlnosti (vzpomeňme, jak nedávno bez důkazů tvrdila, že kauza Vrbětice má více vyšetřovacích verzí, nikoli jen jednu, jak oznámil premiér) nic neděje, nezjišťuje. Premiéra ani nenapadne, že by ji odvolal, s tím by si vůbec netroufl za prezidentem Zemanem jít. V tomhle tu žijeme, Benešová tlačila zřejmě až neúnosně na nejvyššího žalobce, ale u nás je to normální.

Znamená to, že v Česku prohrává právo, nezávislost justice. Jinak se to bohužel nedá vysvětlit, přesně tak to zní. Benešová na nesnášeného Pavla Zemana tak dlouho tlačila, až už to nevydržel a podlehl. Ale řekl to nahlas, ukázal na ministryni prstem, aniž by byl ovšem ochoten ty tlaky upřesnit, což je samozřejmě chyba, měl mít odvahu je popsat (jistě nešlo jen o kárnou žalobu).

Nesmíme zapomenout, že nejvyšší státní zástupce představuje spojovací článek, most mezi vládou a žalobci, kteří hrají klíčovou roli v trestním procesu, jsou jeho pány. Přitom nejvyšší žalobce je vládou zranitelný, odvolatelný, byl členem vlády zřejmě delší dobu ovlivňován. Pokud na něj Benešová tlačila, pak tlačila na nezávislost justice. Stejně jako to dělal Miloš Zeman a jeho hradní parta.

V zemi, kde je premiér stíhaný a prezident proruský

Jak už naznačeno, jako hlavní justiční událost se nyní jeví dokončení vyšetřování údajného dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo. Je necelý půlrok do voleb, toto se může stát dalším výbušným předvolebním tématem. Mimochodem, těsně před rozhodnutím Zemana rezignovat se na serveru iRozhlas objevil rozhovor s psychicky nemocným synem premiéra: Izolovali mě jako nevhodného svědka kauzy Čapí hnízdo, zopakoval Andrej Babiš mladší. Říká v něm mimo mnohé jiné: "Nevěřím už české policii ani justici, takže nevidím žádný smysl ve spolupráci s nimi." To ještě může mít velmi zajímavý vývoj.

Byť není žádný Corrado Cattani, Pavel Zeman se díky Marii Benešové a taky Milionu chvilek pro demokracii stal symbolem nezávislosti české justice. Poté co oznámil rezignaci a její důvod, Milion ohlásil na čtvrtek 18:30 demonstraci na Václavském náměstí. Bude požadovat demisi Marie Benešové. Kvůli tlakům končí Pavel Zeman, odvoláni byli Tomáš Petříček a Jan Blatný, na jejichž konec zase tlačil Miloš Zeman. Vidíme, jak se systém vládnutí dostává do křeče (ANO klesá popularita a naděje, že dál povede stát), jak kolem sebe kope, jak se nechce vzdát moci.

Demokratická opozice odchod Pavla Zemana chápe jasně. Lidovec Marek Výborný tweetoval: "Tlak na nejvyššího státního zástupce byl zvláště ze strany ministryně Benešové obrovský. Jeho krok tedy lidsky chápu a děkuji za jeho službu státu. Teď je potřeba se jasně postavit za nezávislost státního zastupitelství. Žádné vládní zametání kauz pod koberec!"

Předseda ODS Petr Fiala tweetoval: "Pavel Zeman byl dlouho trnem v oku vládnoucí garnituře, vzpomeňme jen na připravovanou kárnou žalobu ministryně Benešové, která na něj dlouhodobě vyvíjela tlak. Nyní je důležité ochránit nezávislost VSZ, aby do budoucna zůstala zachována nestrannost trestního řízení a ochrana veřejného zájmu."

Pirát Ivan Bartoš tweetoval: "Tiskovka Pavla Zemana se poslouchá opravdu těžce. Ministryně Benešová na něj dlouhodobě útočila a hledala záminku k jeho odvolání. Doufám, že paní Benešová nechá jmenování nového nejvyššího státního zástupce až na nové vládě vzešlé z voleb. Bylo by to vhodné." Velmi případná a rozumná poznámka. Uvidíme, jestli i Marie Benešová bude tak rozumná. (Už hledá nástupce.)

Pavel Zeman názorně ukazuje, jak těžké je být nejvyšším státním zástupcem v zemi, kde je premiér stíhaný a lapený ve střetu zájmů, kde prezident pracuje pro zájmy cizí, nepřátelské mocnosti a chová se, jako bychom žili v prezidentském systému, nikoli v parlamentní demokracii.

Zeman: Cítil jsem silný tlak ze strany Benešové, nechci dál jen odrážet její útoky (video DVTV ze 14. května 2021)