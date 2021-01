Kdyby covid mluvil, protestujícím by děkoval. A pro Klause platí „čím hůř, tím líp“

Volání „Vašek na Hrad,” které se ozývalo po projevu Václava Klause na Staroměstském náměstí, ukazuje, jaký návrat by nás taky mohl čekat. Z bláta do bahna. Ze špíny do svinstva.

Rebel... Kdyby ale Klaus dnes premiéroval, musel by zakazovat a zavírat taky. (Bývalý prezident na Staroměstském náměstí, kde se sešli účastníci demonstrace proti vládním opatřením.) | Foto: ČTK/Ondřej Deml

Poněkud netypická covidová akce: na Staroměstském náměstí v Praze demonstrovali lidé svolaní iniciativou Chcípl PES. Brali se "za svobodu a odpovědnost". Přítomni byli také živnostníci a podnikatelé. Protest byl namířen proti vládním opatřením. Kabinet premiéra Babiše prý spustil "pandemii chudoby". Jedním z řečníků byl zpěvák Daniel Landa, mluvil i exprezident Václav Klaus. Akce se podle policie účastnilo asi 3 000 lidí, velká část bez roušek, o nějakém dodržování rozestupů nebylo ani řeči.

Vláda už poněkolikáté omezila právo pokojně se shromažďovat. Podle jejího nařízení se shromáždění "může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry". Dále platí, že "každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének". Demonstrace na Staromáku se těmto nařízením veřejně vysmála.

To samo o sobě není legrace. Protest měl značnou publicitu, lidé v přímém přenosu viděli nespokojence, vzbouřence, jak "nedodržují" (zákazy a nařízení), takže zcela nepochybně také "šíří" (koronavirus). Na shromáždění dohlíželo asi dvě stě policistů pořádkové a dopravní služby, přišli i členové Antikonfliktního týmu. Je rozumné, že akci nerozehnali, svoboda shromažďovací je nesmírně vzácný statek.

Nespokojenost mnoha lidí lze chápat. Pracovníci z pohostinství, kultury, obchodů i dalších oblastí jsou dušeni, mnozí vyčerpáni, zdrceni. Tomu odpovídalo skandování hesel jako "My chceme žít!" a volání řečníků jako "Nenechme si vzít sport, pohyb a spolkovou činnost" nebo "Spojme se a otevřme Česko," což z řečniště žádala ředitelka taneční školy Ilona Šulcová.

Na druhou stranu je zřejmě každému jasné, co demonstrace přinese - další šíření viru, zvýšení počtu nakažených a odklad brzkého uvolnění. Kdyby koronavirus mohl mluvit, jistě by účastníkům ze srdce děkoval. Když tuto okolnost zvážíte, přikloníte se rychle na stranu vládních opatření.

Otevřít Česko? Přistavět hřbitovy

Jedna věc je, co, kdy a jak vláda dělá. Reaguje pomalu, zmateně, často špatně, mate lidi. Přeskok ze sedla pohodlného, populistického marketingu na hřbet přísných opatření, omezení, je vždycky problém. Vláda působí nedůvěryhodně, premiér krizi nezvládá. Ale nedělejme si iluze, mít schopnou vládu, tak nás drsná omezení neminou. Stačí se podívat do Německa a Rakouska. Dost možná by byl lockdown tvrdší a důslednější, mít u nás Angelu Merkelovou, která spolupracuje s imunology a dalšími experty.

Není pochyb o tom, co by znamenalo "otevřít Česko", tedy vše vrátit do doby před covidem. Obrovský nárůst nakažených, přetížení nemocnic a desetitisíce mrtvých.

Jeden moment je pozoruhodný, totiž jak tato z 90 procent marketingová vláda nezvládá covidový marketing, jak lidem nerozumí, neumí s nimi mluvit. Jde o krizový management, měla by ho umět. Babiš se s lidmi rád ztotožňuje, v pandemii mu to ale přestávají věřit. Lidé cítí, jaký chaos tu vládne. I proto nejde demonstraci rozehnat.

Ti nespokojenci demonstrují za návrat starých časů (takového volání je teď ve světě plno), je to však podobné, jako by demonstrovali za návrat lesů a káceli přitom smrky motorovými pilami.

Jeden moment byl na demonstraci odporný - jak se na ní přiživil exprezident Václav Klaus. Kdyby byl premiér, taky by musel zavírat a zakazovat. Ví to dobře. Na Staroměstském náměstí však machruje bez roušky, hraje si na rebela, sbírá politické bodíky, českou krizi využije a zneužije: "Chceme sdělit naší vládě a říci to jasně a jednoznačně: Už toho bylo dost. Už bylo dost všech příkazů a zákazů, které zásadními způsoby poškozují naše životy." (Plete si vládu s covidem.)

Padlý amnestik škodí

Strašné to poslouchat. Klaus nemá žádný zázračný recept, který by covid-19 zastavil. Bouří: "Vždycky bylo v historii zvykem, že v případě pandemie byli izolovaní nemocní. Nyní poprvé jsou při pandemii izolovaní zdraví lidé." To jsou zlá slovíčka, protože nakažené nelze včas rozeznat. Nestačí izolovat nemocné, o to se stát zuby nehty snaží.

Útočí i na očkování: "Teď nám slibují, že nás zachrání nějaká zázračná vakcína, když se jí všichni necháme proočkovat. Myslím, že je třeba jasně říci, že žádná zázračná vakcína neexistuje." Nikdo nemluví o zázraku, jen o tom, že pokud se bude očkovat dost lidí, virus zvládneme. Má to jasnou matematickou logiku. A Klaus to opět ví, ale proč nepřiložit pod kotel, proč situaci v Česku ještě víc nezhoršit? Prý si všichni kontaktem s nemocí musíme vytvořit přirozenou imunitu; tak určitě, Matka Příroda nás ochrání. Děs. Tenhle padlý politik, který po amnestii s hanbou opustil Hrad, by zjevně chtěl zase zpátky.

Organizátoři ani netuší, jak chybují, když si zvou dnes antievropského a proruského Klause na pódium. Volání "Vašek na Hrad," které se ozývalo po jeho projevu, ukazuje, jaký návrat by nás taky mohl čekat. Z bláta do bahna. Ze špíny do svinstva. Klaus je přesná ukázka politika "čím hůř, tím líp".

Dá se pochopit, že lidé demonstrují a volají po starých, necovidových časech. Jsou však mimo realitu. Covid tu je a ještě dlouho bude, zastavit se dá jen omezením kontaktů a očkováním. Každá vláda, i mnohem schopnější než Babišova, která nechce rozšiřovat hřbitovy, by nás omezovala.

Nedá se pochopit naivita, hloupost lidí volajících Vašek na Hrad. Vašek ať si dál nám i Evropě škodí v Institutu Václava Klause. Na Hradě ho potřebujeme stejně málo jako Babiše ve Strakovce. Pokud jde o pandemii, chová se dnes hůř než Zeman. Zřejmě se ho snaží překonat.