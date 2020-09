Když Česko nechce „ani nohu“, mohlo by vyjednávat návraty migrantů domů a tím pomoct

Držíme pozici „jsem sobec a neléčím se“. Donekonečna to nepůjde. Může se stát, že sobec český přestane z Bruselu dostávat peníze. Bude vytlačen na okraj společenství.

Evropská komise (EK) představila návrh nového azylového a migračního sytému, chce zrychlení procedur a solidaritu všech unijních zemí (včetně Visegrádské čtyřky, V4). Hledá, jak pomoci přetíženým státům jako Řecko, Španělsko, Itálie. Uprchlíci tam často žijí v katastrofálních podmínkách. Komise chce urychlit návraty migrantů do zemí původu. Členské státy budou mít na výběr, buď si uprchlíky (kteří mají právo na azyl či ochranu) převezmou, nebo na vlastní náklady zařídí návrat neúspěšných žadatelů. V krizích by Brusel výjimečně přijetí uprchlíků nařídil.

Smysl návrhu: společenství si má pomáhat. Pro Česko (a země V4) to znamená nejen brát, ale taky nabízet. Kupříkladu Řecko nápor utečenců nezvládá. Tisíce lidí včetně dětí trpí. Jsme součástí západního světa, jemuž má být vlastní humánní přístup. Ne lhostejnost k tomu, že se lidé prchající před zkázou topí v moři či živoří v táborech.

Česká reakce? Premiér Babiš: "Na první pohled to vypadá, že Evropská komise stále nepochopila, že řešením nelegální migrace je zastavení ilegálních migrantů při jejich příchodu na evropskou půdu." Dál: "Jižní státy dostaly historicky už miliardy eur na to, aby zastavily migraci." Plus toto: "Už podstata je nesmyslná, protože když my nebudeme přijímat migranty, tak je nemůžeme vracet." A Miloš Zeman v rozhovoru pri Frekvenci 1 řekl: "Představa, že bychom jako ČR se měli podílet na repatriaci migrantů a ještě jim za to zaplatit, mi připadá jako nesmyslná, protože z ČR se tím dělá turistická kancelář." Naprostá lhostejnost k utečencům i přetíženým zemím.

Babiš je v tomto s prezidentem zajedno. Pokračuje v politice natažené ruky a neochoty poskytnout pomoc. My jsme ti, kterým se má pomáhat, ne Řekové, ne zoufalci v nafukovacím člunu na moři. Jediné, co je ochoten on i vicepremiér Jan Hamáček udělat - poslat nějaký ten milion, případně techniku či policajty. Pro ANO i ČSSD (ODS se nebude lišit) je dnes nemožné vycouvat ze strašení uprchlíky. Naladili proti nim spolu se Zemanem, komunisty, okamurovci a klausovci masy, vyvolali v lidech strach. Vězí v pasti vlastní populistické politiky.

Andrej Babiš s Milošem Zemanem jednou skončí. Otázkou je, kdo a jak odvážný, nakolik lidský, přijde po nich. Pozice Česka (i V4) v EU se bude dál zhoršovat. Jsme východní sobci zkažení desítkami let v totalitě, kterou dosud nepřekonali. (Přitom v Česku žije mnoho lidí ochotných pomáhat a také vydatně pomáhajících.) Vymstí se nám to.

Můžeme vyjednávat readmise

Je plán Evropské komise reálný? Připomíná, jak nutné je uzavírat readmisní dohody (o zpětném přebírání osob) se zeměmi mimo EU. Bez nich nelze migranty vracet. Dosud EU uzavřela 17 dohod o zpětném přebírání osob, ale vracení se nedaří. Tady by Česko mohlo pomoci, najít země, s nimiž readmisi vyjedná. Po revoluci, když jsme ještě nebyli členy EU, přes nás proudili utečenci do Německa. Tehdy jsem s Němci vyjednával readmisní dohodu. Vím, co to znamená, že žádající musí něco nabídnout. A vím, že to jde.

Když Česko odmítá přijmout uprchlíky, mělo by pomoci s návraty ekonomických migrantů do jejich domovů (kde třeba Člověk v tísni často pomáhá, což je výhoda). Museli bychom na to orientovat naši zahraniční politiku, najít experty. EU by to ocenila. Podle znalců migrační problematiky by to však šlo těžko. Snadněji tam, kde EU země již mají vyjednané dohody o vracení s africkými zeměmi a snáz u jasně ekonomických migrantů. Tam stačí mít na to peníze (a chtít).

Další oblast, kde bychom mohli, měli, nabídnout pomoc jsou "border procedures", tedy procedury na hranicích nárazníkových zemí. Pro přijímající státy to už dlouho a je a dále bude velmi náročné (přívalem uprchlíků jsou dlouhodobě přetíženy), tady snad můžeme nabídnout pomoc, poslat jižním zemím experty.

Těžko to půjde v případech, říká Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům, kde se jedná o "Afghánce nebo třeba Pákistánce, kteří jsou navíc obvykle bez jakýchkoli identifikačních dokladů. Když domovská země - jen ta má povinnost svého občana přijmout - bude spolupracovat, je to teoreticky možné. Nebude-li spolupracovat, je to sci-fi a uplatnila by se ta varianta B, tedy že si Afghánce po osmi měsících bude muset sponzorský stát vzít k sobě a pokračovat v (marném) vyhošťovacím řízení odsud z České republiky."

Vycouvá EU z ochrany uprchlíků? Z humanity?

To Babiš s Hamáčkem nechtějí připustit. Jak by pak "zatím nevyhoštění" žili u nás? Martin Rozumek: "V praxi, jaká je dnes, bychom je zavřeli na šest měsíců za mříže do Bálkové a pak pustili s příkazem opustit území. Že všichni směřují na západ místo domů, už tady nikdo moc neřeší." (Typické Česko.)

Zatím přesně nevíme, co nastane, až komise určí, že se konkrétní země ocitla pod "migratory pressure" (silným migračním tlakem při velkém přívalu uprchlíků). Pravda, podle expertů Řecko v této situaci vězí už deset let. Pokud to EK vyhlásí, bude mít Česko jen dvě možnosti, buď relokaci (přijmout utečence k nám), nebo sponzorovaný návrat migrantů do domovských zemí. A když odmítne? Sankce? Konec dotací? Nejasné.

Lidskoprávní organizace budou ostražité u zrychleného řízení, jež chce EK prosadit. Stále ještě jsme Západ, celá EU, podle Martina Rozumka proto "musí existovat záruky spravedlivého procesu, nezávislá právní pomoc a detence co nejkratší dobu s tím, že nezletilé děti bez doprovodu a rodiny s dětmi nemají v detenci pobývat". Bude to extrémně náročné. Hledá komise, jak potichu vycouvat z dnešních mezinárodních právních úmluv a záruk, jež uprchlíky chrání? Jak vycouvat z humanity?

Zdá se, že komise (my samozřejmě už vůbec, naši vládu to nezajímá) příliš neřeší, co se bude dít s lidmi v Řecku, Itálii, Španělsku, kteří o azyl (ochranu) žádají právem, jsou ve své zemi pronásledováni, prchají před válkou atd. Budou čekat měsíce, rok na registraci a další roky na nějaké rozhodnutí či přemístění? Co bude s osamocenými dětmi?

Otázkou je, zda země EU návrhy komise po dlouhém vyjednávání, za něhož budou uprchlíci dál v trpět v táborech, přijmou. Možná na to Česko po volbách kývne, nevíme. Dnes držíme pozici "jsem sobec a neléčím se". Donekonečna to nepůjde. Může se stát, že sobec český přestane z Bruselu dostávat peníze. Bude vytlačen na okraj společenství. Přitom ví, že ho mimo EU čeká ekonomické živoření, možná i konec té kdysi vytoužené demokracie.