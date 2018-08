Klaus junior je okamurovec jak vyšitý, obléká však uniformu ODS

Když Klaus podpoří Jakla, je to totéž, jako by podpořil kandidáta KSČM. Taky by to byl jen jeho "osobní názor"? Ne, ODS by řvala. Ale je to stejné.

Jak se vyznat v ODS? Podle průzkumů dnes druhá strana za ANO, hlavní konkurentka hnutí Andreje Babiše. Vede ji "tlumič", politolog Petr Fiala, nejvýraznější tváří je však provokující Václav Klaus junior, který vypadá jako politik krajní pravice, třeba SPD, okamurovců. Nebo komunistů. Krajní pravice a krajní levice dnes mají hodně společného (snahu vyhnat nás z EU a NATO, příchylnost k autoritářskému Rusku, odpor k USA a Západu, rozvracení modelu demokracie, který byl v Česku ustaven po roce 1989).

Klaus junior na sebe nyní dvakrát strhl pozornost. Po smrti tří českých vojáků v Afghánistánu zpochybnil naši účast v této misi NATO. Nechme stranou, že v textu nasekal věcné chyby, to se stane. Podstatný je jeho postoj: tam nemáme co dělat, netýká se nás to, máme se starat o sebe. Ideálně populistický postoj, který podepíší komunisté i okamurovci.

Krátce nato na svém facebookovém profilu sdělil, že v říjnových senátních volbách v Praze 2 nepodpoří kandidáta své strany Vladimíra Kratinu, ale zástupce hnutí SPD Ladislava Jakla. Pro ODS nepříjemná situace, její pan Viditelný a Slyšitelný kope za kandidáta okamurovců, přičemž dodejme, že postoje Tomia Okamury označil předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský za neonacistické.

Obě ty "události" jsou pro ODS zlé. Vystupuje jako strana, jež zásadně podporuje NATO a vlažněji EU (podle předsedy Fialy by byl odchod Česka z unie nesmysl). Ale zároveň ve své partaji "trpí", zřejmě si myslí, že musí strpět, Klause juniora, který zastává opačné postoje a svůj úspěch staví právě na své superpopulistické odlišnosti.

Klausovu podporu Jakla (který považuje volební právo žen za průšvih a "plebejizaci" a v EU vidí hotové peklo) popsal Fiala jako jeho "osobní názor", který není v souladu s postojem strany. Slabší vyjádření si těžko představit. Každý ví, že Jakl není kandidát ODS (ale zdá se, že by se jím klidně stát mohl, když tam mají VK juniora).

Je zarážející sledovat Fialovu bezmoc, s níž přihlíží "osobním názorům" Klause juniora, který, pravda, ve sněmovních volbách značně uspěl. Oč jde? Myslí si modrá strana, že jí Klaus přitáhne část okamurovských voličů? Fiala tvrdí, že se ty dva elektoráty míjejí. Možná, ale Klaus může přilákat staré odeesáky - příznivce Klause seniora, což dnes znamená voliče protievropské, protinaťácké, proruské.

Jen "názor"? Co jiného jsou strany než právě názory a postoje?

Klaus možná přitáhne voliče nikoliv Okamury či DSSS, ale takové, kteří by jinak prozápadní ODS hlas nikdy nedali. Stojí to za to? Není to tak, že Klaus junior ve skutečnosti naopak odpuzuje řadu lidí, kteří by jinak ODS třeba i volili, ale on je pro ně nepřekonatelnou překážkou?

(Mimochodem, představme si Klause seniora v době, kdy vedl ODS, jak by reagoval na člena strany, který by šel proti němu, proti orientaci ODS. To by byl mazec!)

ODS se rozmazává, nevíte pořádně, kam patří. Protestní, nebo západní? Demokratická, nebo antiobčanská? (Vzpomeňme, jak Klaus junior napadl občanského aktivistu, studenta Jakuba Čecha z Prostějova, který se stará o svoje okolí, ale pro Klause je "udavač".) Demokratická, nebo náckovská? Klausova náklonnost k SPD je staršího data, nespustil ji Jakl.

Klaus junior podporou Jakla odeesku poškozuje. Jistě, je to jeho přítel ("Mám rád názory pana Jakla i jeho osobně"), ale tohle nejde. Stejně jako ve srozumitelné ODS nelze tvrdit, že Klaus junior nevidí "jasný důvod a cíl" v české vojenské přítomnosti v Afghánistánu. Když to domyslíte, nemá smysl být v NATO. Klaus tvrdí: "Smyslem armády je především chránit vlastní zemi, její svrchovanost. Tohoto cíle by armáda měla být schopná. Naše není. Tato priorita by se měla změnit…"

Změnit? Jak změnit? Abychom se stali soběstačnými v obraně? Každý myslící tvor ví (Klaus taky): je to zhola nemožné. Odtud plyne, že jde jen o nenápadný útok na NATO a na naši západní orientaci, o nic jiného. Klaus junior je espéďák, okamurovec jak vyšitý, navenek však obléká uniformu ODS.

Proč se ho ta strana nezbaví? Zřejmě se nakazila nějakou novou formou "demokracie", jež tkví v tom, že strany nemají žádné vymezení (jako třeba ANO, které díky Babišovi slibujícímu Česko na špici EU osloví komunistu i "pravičáka"), berou všechno, zřejmě aby v ANOvěku přežily.

Podpora Jakla a odpor k české účasti v afghánské misi NATO je jen "názor" Klause juniora. A co jiného než názory a postoje jsou strany? Z čeho jiného se skládají než z jednotlivců, kteří mají své postoje? Když Klaus podpoří Jakla, je to totéž, jako by podpořil kandidáta KSČM. Taky by to byl jen jeho "osobní názor"? Nesmysl. Problém je, že ODS nemá šéfa, nemá vedení. A že se to stávající vedení nevedení zřejmě Klause juniora bojí.