Klaus mladší si stěžuje, že ho před volbami "nepouštěli do televize". Není to pravda

před 1 hodinou

V médiích měl prostor, o jakém si naprostá většina soupeřů mohla nechat jen zdát.

Václav Klaus mladší patří bezesporu k vítězům voleb. Jako trojka na pražské kandidátce ODS dostal od voličů 22 614 preferenčních hlasů, což je - jak sám neopomněl v řadě rozhovorů zdůraznit - druhý nejvyšší počet v těchto volbách hned po Andreji Babišovi.

Václav Klaus zdůrazňuje ještě jednu věc. Úspěchu prý dosáhl jen a jen vlastním nasazením, bez podpory, nebo dokonce navzdory vlastní straně a médiím.

Jak ODS podporovala či nepodporovala své kandidáty, je její věc. Ale pokud jde o podporu médií, té se Klausovi dostávalo v míře, o které si naprostá většina protikandidátů mohla nechat jen zdát. Snad s výjimkou Andreje Babiše, který si na to ale musel koupit celé vydavatelství, a Tomia Okamury, který ve studiu TV Barrandov nejspíš i nocoval.

Například Blesku Václav Klaus mladší ohledně svých preferenčních hlasů řekl na kameru doslova toto: "Na to, že jsem neměl žádný billboard a nikam mě nepustili do televize, je to docela úspěch."

Tak se podívejme, jak to s tím "nepouštěním do televize" vypadalo doopravdy. Připravte si kapesníky, je to dojemný příběh lásky na první pohled, která přečkala dobré i zlé.

Václav Klaus mladší udělal letos v lednu dvě věci - oznámil svou kandidaturu a založil neziskovou organizaci Centrum pro občanské svobody. Jejím prvním výstupem byla 12. ledna tisková zpráva Tragický vývoj vzdělanosti českých deváťáků. Tato tragédie pohnula TV Prima k odvysílání reportáže v hlavních večerních zprávách. V hlavní roli - Klausův tiskový materiál včetně původní grafiky. A samozřejmě on sám osobně.

Po nadějném prvním kontaktu činnost Centra pro občanské svobody pokračovala. Dalším výplodem Klausova think-tanku byla 1. března "investigativní" grafika, z níž mělo vyplynout, že známý soudní spor o muslimské šátky na pražské zdravotní škole byl střetem její ředitelky s propletencem úřadů, právníků a aktivistů, kteří se propletli za účelem jejího zničení. Nemá cenu vypočítávat zde nesmysly, které elaborát obsahoval (ředitelka školy nebyla vůbec stranou sporu, Centrum pro občanské svobody se skromně "opomnělo" uvést jako neziskovka stojící na její straně - když už cítilo potřebu vtěsnat do obrázku všechny z opačného tábora apod.). TV Prima byla ale okouzlena i tentokrát. Výplodu kreativního nakládání s realitou opět věnovala reportáž v hlavních zprávách a hvězdou byl opět Václav Klaus mladší.

Teď teprve v sobě ale Prima s Klausem našli to pravé zalíbení. Koneckonců - bylo jaro, lásky čas. Milence to táhlo do přírody. 16. března se Centrum pro občanské svobody vypravilo na Šumavu, kde uspořádalo konferenci na protest proti novému zákonu o národních parcích. A světe, div se - uprostřed šumavských samot se zjevil i štáb Primy. Školský expert ODS se večer v hlavních zprávách proměnil v bojovníka za práva developerů nerušeně stavět v lůně šumavské přírody.

Vztah rychle spěl od prvotní zamilovanosti k vážné známosti. Prima se rozhodla, že svého nápadníka podrobí zkoušce ohněm - přesněji řečeno ožehavým tématem migrace. Tu si totiž jako svou další oblast působení vybralo Centrum pro občanské svobody. Z konference, kterou na toto téma pořádalo 21. března, vysílala Prima dokonce živý vstup. Název akce zněl "Jak je Česká republika připravena na migraci?". Odpověď Václava Klause mladšího dokázala, že je zralý pro dlouhodobý vztah.

Našemu párečku nelze vyčítat nějaké nezávazné laškování - přišla řeč i na děti. Když Václav Klaus pořádal 15. května před norskou ambasádou akci s názvem "Když Vám domů přijdou sebrat dítě", už nejspíš diváci Primy usedali před televizní obrazovky s hřejivou jistotou, že v hlavních zprávách bude opět On! A co byste řekli? Ano, byl!

Milenci spolu začali bydlet. Otázka "Co dnes vysíláme o mladém Klausovi?" se zřejmě na Primě stala neodmyslitelnou součástí redakčních porad. Hned následující den po sólokaprovi o odebírání dětí Centrum pro občanské svobody opět editory zaujalo. A to tiskovou zprávou České zdravotnictví? Světová kvalita stojící nad propastí. Naštěstí světovou kvalitu před pádem do propasti (prozatím) zachránila moudrá slova Václava Klause mladšího ve večerní relaci.

Dál to musím vzít heslovitě: 14. června otevírá Centrum pro občanské svobody téma investičních pobídek v ČR. Reportáž v hlavních zprávách Primy ho shrnuje pětadvacátého téhož měsíce. O dva dny později se Jára Cimrman, pardon Václav Klaus mladší, zaměřil na pomalou výstavbu dálnic v Česku. Slovo dostal opět v hlavních zprávách Primy. Knihu kreslených vtipů ze školního prostředí, kterou Klaus představil v rámci své volební kampaně, představila Prima alespoň mimochodem v reportáži o katastrofě jménem inkluze.

Třikrát se na nebi objevil mráček. Klaus svou vyvolenou nezaujal snižováním počtu policistů, šikanou pražských řidičů ani námětem tak důležitým pro manželství, jako je nedostatek bytů v Praze. Ale rmoutit se kvůli tomu nemusel. Z dvanácti témat, jimž se jeho Centrum pro občanské svobody za svou existenci věnovalo, se jich devět dostalo do hlavních zpráv TV Prima. Ve všech případech je z obrazovky komentoval Václav Klaus mladší osobně.

Prima ovšem nebyla v nadbíhání vycházející hvězdě ODS zdaleka sama. Tak například v Reflexu si na Václava Klause čirou náhodou vzpomněli necelý měsíc poté, co oznámil kandidaturu. 17. února se na internetových stránkách Reflexu poprvé objevila rubrika Pětka Václava Klause ml., v níž nadějný politik každý pátek až do voleb odpovídal na pětici otázek. Kladl mu je šéfredaktor Marek Stoniš, který zřejmě uzavřel sázku s Jaroslavem Pleslem, kdo dokáže být víc servilní. Jinak se výběr otázek dá vysvětlit jen tak, že si je Václav Klaus vymýšlel sám.

Jen pro úplnost připomeňme známou skutečnost, že Václav Klaus usiloval o přízeň voličů také v pravidelných komentářích každé pondělí na webu Novinky.cz (jediný další kandidát, který měl tuto možnost, byl Alexander Tomský kandidující za Realisty). Pokud doufáte, že Reflex nebo Novinky.cz alespoň Václava Klause u článků jasně označily jako kandidáta ODS v parlamentních volbách, tak doufáte marně.

Mimo to se samozřejmě na Václava Klause jako školského experta ODS standardně obracela i všechna ostatní média. Seznam rozhovorů a článků přesahuje prostor tohoto komentáře.

Úspěch panu novopečenému poslanci nikdo neupírá. Ale pokud naříká, že ho, chudáka, "nepustili do televize", pak ani tímto svým tvrzením bohužel nevybočuje ze svého zvyku vypouštět z úst, řekněme, ehm, ne zcela přesné informace.