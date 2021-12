K. Mirek, "dělník ústavy, žádný spasitel", uvažuje o Hradu. Koho tam chceme my?

U každého kandidáta si musíme klást otázky typu: Proč to dělá? Kdo ho podporuje a co bude za podporu žádat? Kde vezme peníze na kampaň? Nakolik je průhledný?

Je to tady, Miroslav Kalousek začíná mluvit o své kandidatuře na nejvyšší úřad: "Ještě nejsem rozhodnutý, ale fakt je, že jsem o tom začal vážně přemýšlet, protože jsem už delší dobu přesvědčen, že bychom si zasloužili jiné pojetí výkonu funkce prezidenta republiky, než jak jsme zvyklí. A to mnohem civilnější pojetí," sdělil Novinkám.cz.

Není sám, v kotli už víří více jmen (Petr Pavel, Danuše Nerudová, Andrej Babiš, který chce sesbírat 50 tisíc podpisů, Karel Janeček, Vít Rakušan a další). Co bychom tedy měli od prezidenta čekat? Jakého bychom měli chtít?

Kalousek nabízí "civilnější pojetí" nejvyššího úřadu. Civilnější než Zeman? Wow! Jak to provede? "Prezident, jak si ho představuji, by neměl být národní ikona, měl by to být dělník ústavy. První úředník v zemi, který poctivě slouží a snaží se ze všech sil přispět k obnově destruované polistopadové demokracie, aby ji pomáhal ukotvit v euroatlantických a evropských strukturách při vědomí tisíciletých kořenů naší státnosti. Opakuji: dělník ústavy, žádný spasitel. Druhého Václava Havla nemáme, nemá smysl ho ani hledat."

Zaplaťpánbůh, že se nesrovnává s Havlem, není hloupý, to víme. Že by se nestal "národní ikonou", spíš dalším dělitelem, to taky víme. Co však znamená ten "dělník ústavy"? Ústava je daná, asi chce říct, že by ji nenapínal jako kšandy, jak to činí Miloš Zeman. A ještě chce "přispět k obnově destruované polistopadové demokracie, aby ji pomáhal ukotvit v euroatlantických a evropských strukturách", tohle se dá brát, jistě, "při vědomí tisíciletých kořenů naší státnosti", tomu moc nerozumím, ta naše státnost, jak ji zažily naše babičky, maminky a jak jsme ji zažili my, nic moc. Fakt ne.

Tak pojďme na to, má jít "kokot Mirek" (tak sám sebe vtipálek Kalousek nazýval, napsal si to i na triko, zřejmě aby okouzlil svou civilností a přitáhl mladou generaci) na Hrad? Kalouskovy přešlapy jsou všeobecně známy, připomenu jen jeden, "jeho" hráče ožebračující videoloterijní terminály, výherní automaty napojené přes síť na centrální dispečink, které coby ministr financí povolil v rámci "boje proti hazardu" na deset let. Po čase na návrh města Klatov pak Ústavní soud z novely loterijního zákona vyškrtl ustanovení, které umožňovalo tyto terminály provozovat. Malá, zapomenutá ukázka, že Kalousek není žádný beránek, ale spíš typický český politik.

Po Havlovi (který by dnes dost možná nebyl na Hrad zvolen, nevím) seděl na Hradě expremiér Klaus a po něm expremiér Zeman. Hrad je tedy voliči zřejmě vnímán jako určité dovršení špičkové politické kariéry. Kalousek premiérem nebyl, z toho pohledu má Babiš jistě o dost větší šanci než on. Taky kam jinam se vrhnout po premiérování, že.

Někdo jako Havel se nenajde? Najde, ale nejspíš nebude zvolen

Zeman Hrad díky přímé volbě mohl posunout jinam, blíž k prezidentskému systému. Ale tohle lidé nevnímají, vnímají spíš jiný posun, ten, který míří někam k Zápotockému, jehož znal můj praděda a popisoval jako hrubý, sprostý, hospodský typ člověka. Zavládla opravdu drsná sprostota, tvrdé útoky na intelektuály (řečeno s komunisty na "inteligenci").

Kalousek zřejmě dobře čte zemanovskou proměnu úřadu, on sám se dnešní hlavě státu v hrubosti vyrovná, umí být taky "lidový". Ale stojíme o to? Zemanova sprostota, všimněme si, je cílená, míří vždy proti jeho kritikům, rozděluje lidi, staví je proti sobě, kraje proti Praze, vzdělané proti méně vzdělaným, vystrašené proti nevystrašeným, jeho fanoušky proti novinářům, nenáviděných napočítáme mnoho. Ne, toto nepotřebujeme.

Zároveň stále platí, že prezident je u nás jakýsi polobůh (nikoli národní ikona), ale někdo supermocný, proto se k němu vzhlíží. I tohle Zeman posunul dál, moc uchopil (on i jeho okolí) nevídaným, odpuzujícím způsobem. Jak by si vedl Kalousek? I on je zdatný manipulátor, i on má pověst "velmi schopného politika", stejně jako Zeman, a mají toho ještě více společného.

Zajímavá je Kalouskova věta "druhého Václava Havla nemáme, nemá smysl ho ani hledat". Znal jsem Havla osobně, vážil si ho a měl jsem ho rád. Ale není pravda, že nikoho podobného u nás nemáme a nemá smysl ho hledat. Ano, Kalousek to není, ale neměla by být volba prezidenta právě takovým hledáním? Hledáním někoho, kdo se dokáže obětovat, kdo není sprostý jak dlaždič, kdo nese celoživotní hodnoty a vize?

Slyším ten pokřik "Národ nikoho takového nechce", no aby ne, když je národ masírován lidmi jako Klaus, Zeman, Babiš a nakonec i "kokot Mirek". Taky chápu, že Havel byl napoprvé zvolen víceméně zázračně, v tu dobu ho většina národa samozřejmě neznala.

Žena či muž z občanské společnosti

Zpět k blížící se prezidentské volbě. Řekl bych, že alespoň svobodně uvažující lidé mají s prezidenty Klausem a Zemanem (parlamentem volený Klaus byl lepší, ale poslední dobou Zemana usilovně dohání) velmi špatnou zkušenost. Na Hrad by měl přijít někdo jiný, žádný vysloužilý, trucující politik, žádný "kokot", ideální by byla žena či muž z prostředí občanské společnosti (viz Zuzana Čaputová u sousedů). Jenomže jsme zase u toho, jak byla česká společnost roky politiky destruována, stavěna proti občanské společnosti.

Stůjme nohama na zemi, stačí někdo, kdo se podřizuje ústavě, nemá minulost plnou manipulací, vulgarit a triků typu "zkusme to s podporou komunistů", nekleká před Putinem a Si Ťin-pchingem, ví, jakou cenu pro nás má členství v NATO a EU, vnímá občanskou společnost, neziskové organizace a svobodná média jako jeden ze základů fungující demokracie. Možná už to stačí. Jedna taková či jeden takový se určitě najde.

Moc nevím, co Kalousek myslí tím "civilnějším pojetím" prezidentské funkce, vidím to skoro naopak. Pokud už máme prezidenta, pokud si takovou "nad-instituci" pěstujeme, měla by v sobě nést necivilní vážnost toho úřadu, necivilní úctu ke každému člověku (nejen českému). Asi chci moc, když si myslím, že by nechyběla jistá nehraná, opravdová pokora (Havel ji v sobě měl, dovoluji si zde dosvědčit).

Ještě se vrátím ke Kalouskovi, uvažujícím o Hradu (má chuť "se do toho pustit"). U každého kandidáta si (aspoň my, novináři) musíme klást mimo jiné taky otázky typu: Proč to dělá (když zřejmě nemá šanci vyhrát)? Kdo ho podporuje a co bude za podporu žádat? Kde vezme peníze na kampaň, podle mne minimálně padesát milionů korun? Nakolik je průhledný? Ale na závěr dodávám - pokud by Kalousek uspěl, jsem si jist, že by nás nevyháněl z NATO a EU a že by nekřivil ústavu k obrazu svému. Mnohem méně jsem si jist, že by nehrál svoje hry.

Kandidaturu na prezidenta nevylučuji, kritika od Babiše je vyznamenání, říká Kalousek (video DVTV z 5. února 2021)