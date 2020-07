Nejmazanější obětní kozel Kalousek končí, nemá ambice. Jen dohodne porážku Babiše...

„Nemám v politice žádné osobní ambice v parlamentních volbách 2021. Co já vím, třeba budu, vždyť jsem ještě mladej kluk, kandidovat 2025.“ Kalousek. A ještě řekl, že nikam neodchází, zůstává členem TOP 09.

Politická událost: předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek v ČT oznámil, že v příštích parlamentních volbách nebude kandidovat do sněmovny. Žádná zpráva se netěšila většímu zájmu, ačkoliv je Kalousek členem strany, která se nejen podle posledního průzkumu volebních preferencí společnosti Kantar CZ drží těsně nad hranicí pěti procent. Logicky by rozhodnutí poslance topky nemělo budit zájem, ale budí, a velký.

Důvod známe, Miroslav Kalousek patří mezi nejvýraznější české politiky posledních dvaceti let. Skvělý, ostrý, ironický řečník, debatér, obávaný poslanec, vtipálek. Naposledy v neděli, v Otázkách Václava Moravce, se s ním nestřetla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Oficiální důvod? Nikoli strach z Kalouska, ale "hlasová indispozice". A ministerstvo za ni ani nedokázalo sehnat adekvátní náhradu.

Nelze zde vypočítávat problematická místa Kalouskovy politické kariéry. Stačí možná (i když poněkud zbytečně, každý to ví) připomenout, že se tento politik stal hlavním terčem Andreje Babiše, Miloše Zemana a mnoha dalších podobných politiků. Jakýsi "ďábel v lidské podobě", na kterého soupeři v podstatě hodili pomalu celou finanční krizi z roku 2008. Pro dvojku Babiš-Zeman platí už roky populistické heslo ZVMK "ZaVšeckoMůžeKalousek". Slouží roky jako ten biblický kozel z knihy Leviticus, na nějž byly naloženy hříchy a vyhnali ho k Azazelovi do pouště.

A samozřejmě se na tom ďábelském syndromu Kalousek sám podílel, stačí vzpomenout dvě akcičky. V roce 2006 šéf ČSSD Jiří Paroubek nabídl lidovcům účast v menšinové vládě s tolerancí KSČM. Kalousek tehdy (se souhlasem předsednictva KDU-ČSL, jejímž byl předsedou) začal o nabídce jednat. Později oznámil, že to byl trik, kterým chtěl zabránit velké koalici ČSSD a ODS.

Jiný jeho "majstrštyk" se týkal médií. V roce 2011 coby ministr financí Nečasovy vlády zavolal do MF Dnes a Lidových novin a tvrdil, že má nahrávku z porady šéfredaktorů. Šlo o jednání zástupců MF Dnes, LN, HN, Práva, Deníku, Blesku, Sportu a týdeníků Respekt a Týden. Tématem bylo společné prohlášení a dopis vládě, Senátu a sněmovně, kterým je chtěli vyzvat, aby nebyla zvyšována sazba DPH na tisk a knihy. Pak ale prozradil, že šlo jen o mystifikaci…

A teď ten opak, po zpackaných volbách v roce 2017 v sobě Kalousek našel dost sebekritiky na to, aby se zachoval skutečně konzervativně a skončil coby předseda TOP 09, kterou spolu s Karlem Schwarzenbergem, který v něm našel politického kumpána a velké zalíbení, skončil. To u nás dokázal málokdo. Zůstal však šéfem poslanců a ve sněmovně představuje cosi jako hlas opozice.

A Pekarová Adamová bude koukat, jak se to dělá?

Co Kalousek u Moravce řekl: "Nemám v politice žádné osobní ambice v parlamentních volbách 2021. Co já vím, třeba budu, vždyť jsem ještě mladej kluk, kandidovat 2025." A ještě řekl, že nikam neodchází, zůstává členem TOP 09. "Jde mi o to, mít volné ruce při těch rozhovorech, ve kterých se jednoznačně promítají osobní ambice a místo toho se uvádí zástupné argumenty jakékoliv."

Být tak výrazný, ostrý, často útočný, kousavý, ale i chytrý jako Kalousek, to se u nás nenosí. Nadělal si mnoho nepřátel i v dnešní opozici. Dost možná je (byl) skutečně brzdou možné hlubší spolupráce. On to popírá: "Já už jsem dlouho neslyšel, že někomu by vadil Kalousek, ale kdysi jsem to slýchával a byl to zástupný argument, takže pokud by někdo chtěl tenhle zástupný argument použít znovu, tak si bude muset najít nějakej jinej." Jinými slovy se Kalousek brání býti čertem, ale zástupný problém to není. Vadí lidovcům, Starostům i ODS.

Otázkou je, jak jeho krok chápat. Nebude kandidovat do sněmovny. Ale zároveň chce "mít při jednáních volné ruce, chci říkat, že v tom žádné osobní politické ambice nemám, moje ambice budou ambice voliče a občana, který si přeje vznik vítězného projektu tradičních politických stran". Předsedkyně topky Markéta Pekarová Adamová však připomíná to, co říká i Kalousek, že o spolupráci jednají lídři stran: "Tato jednání probíhají a věřím, že budou úspěšná."

Chápete? Kalousek chce dojednávat antibabišovský blok, připomíná, že za "léta působení v politice znám kdekoho a chci s nimi vést neformální rozhovory". O. K., zní to dobře, obětavě, nemá ambici, jen zachránit svobodný stát. Zároveň však naznačuje, že se hodlá stát konstruktérem dohody, kýmsi (jakoby) nad lídry partají. Pokud by uspěl, byla by to velmi silná pozice i pro sestavování případné vlády tvořené vítěznou opozicí (z politiky neodchází). A Pekarová Adamová co? Bude koukat, jak to mistr dělá?

To ona přece řídí topku. Neměla by tedy ona vést ta jednání? Nebo bude chodit za Kalouskem, až jí dohody předjedná? A pokud to tak bude, proč to Kalousek troubí do světa? Proč prostě neskončil u "nebudu příští rok kandidovat"? Proč nenechal Pekarovou Adamovou oznámit, že ona si z něj udělá emisara na dohody? (No, nejspíš to nebude z její hlavy, že.)

Takhle to vypadá jako kalouskovská mazaná finta: vadím dohodě, veřejně to nepřiznávám, ale nejsem blbý a vím to, tak jakoby vadit přestanu, ale celé to povedu zezadu.

Možná mu křivdím, možná už neosnuje žádné M. K. finty, možná chce opravdu jen úspěch antibabišovského společenství a sám se stane jen maličkým, nejmenším konstruktérem dohody, který po úspěchu odjede na chalupu a bude se tiše těšit z vítězství. Což je však asi tak pravděpodobné, jako že vlk začne zakládat mateřské školy pro jehňátka. Kandidovat už nebude ani ikona topky Karel Schwarzenberg. Pro stranu buď úplný konec, nebo začátek nové éry.