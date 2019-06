TOP 09 versus ANO. Schwarzenberg versus Babiš. Hodnoty proti populismu

Pokud nastanou horší časy, ekonomika zpomalí, populistům tu nebude hej. Voliči pak možná pochopí, jaký smysl mají hodnoty, zásadový nepopulismus.

Deset let od založení TOP 09, strany Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga. Strany. Protože topka je skutečně strana, žádné hnutí, má svoji ideologii, hodnoty, které neopouští, i když po nich zrovna davy nešílí. Aktuálně.cz nabídlo dvojrozhovor s oběma zakladateli, který má několik zajímavých momentů.

Topka, založená v roce 2009, je o něco málo starší než ANO, jež vzniklo o dva roky později. Tehdy byla TOP 09 vnímána jako něco, co se dnes zdá skoro neuvěřitelné: nepopulistická strana, která se drží svých zásad. Dnes už se tak o ní nemluví, protože se o ní vůbec moc nemluví, má málo preferencí, bojuje o přežití. Vede ji europoslanec Jiří Pospíšil, o kterém je málo slyšet, pokud se nehádá s koaličním partnerem v Praze, s piráty. Schwarzenberg vymizel ze scény, Kalousek ve sněmovně ostře oponuje šéfovi ANO Andreji Babišovi. Schwarzenberg o Kalouskovi říká, že je "nejpomlouvanějším politikem v Česku, což zanechalo své stopy", proto už by topku neměl vést.

Topka a ANO nabízejí zajímavé srovnání, jsou zhruba stejně mladé a totálně odlišné. V roce 2010, krátce po vzniku, získala TOP 09 16,70 procenta hlasů ve volbách do sněmovny. Velký úspěch, brali ji mladí lidé, povedla se kampaň, kvalitní marketing ("víc, než si myslíte…"). Podobně ANO v roce 2013 získalo 18,65 procenta voličských hlasů. Velký úspěch, samozřejmě super marketing, to je jeho doména. Bylo hnutím jednoho muže, topka stranou dvou mužů. ANO bylo od první vteřiny hyperpopulistické, TOP 09 antipopulistická.

Dobře to bylo vidět na tématu uprchlíků při velké migrační krizi. Babiš nejprve mluvil o tom, že potřebujeme několik desítek tisíc pracovních sil, proč ne migranty, pak ale otočil a jako správný populista začal hlásat "ani nohu" (spolu s tehdejším premiérem Sobotkou). TOP 09 chtěla pomáhat těm, kdo prchají před válkou a terorem.

Topku vedl nejprve Schwarzenberg, od listopadu 2015 Kalousek, který funkci po prohraných volbách 2017 (5,31 procenta hlasů) položil. Od té doby stranu vede Pospíšil. V ANO mají v tomhle jasno, stranu vede Babiš a pro lidi v ANO je nepředstavitelné, že by ji vedl někdo jiný.

ANO, hnutí rozdávačné, marketérské, má okolo 30 procent preferencí, TOP 09 šestkrát méně. Důvod? Vede se nám relativně dobře, ekonomika díky EU šlape, zažíváme zlaté časy. Doba pro populisty u moci jako stvořená. Pokud by se podmínky změnily, ekonomika začala brzdit, nezaměstnanost stoupat, zboží by se do EU prodávalo hůř, populistovi Babišovi by nastaly těžší časy. Z nepopulisty Kalouska udělal za intenzivní pomoci prezidenta Zemana českou verzi ďábla, a mohlo by se stát, že by se k němu a k topce voliči vrátili.

Kalousek: Nemám právo být v příští vládě

Zajímavý moment rozhovoru se týká vlády Petra Nečase (a jeho milenky Jany Nagyové, dodejme pro přesnost), která skončila zásahem policie na úřadu vlády v červnu 2013. Kupříkladu ODS zásah léta kritizovala jako puč.

Kalousek říká: "Na co hrdý nejsem, kde cítím kus politické zodpovědnosti, jsou některá politická rozhodnutí Nečasovy vlády, která byla zjevně občas nakoupena u Cartiera nebo v drahých kabelkách. Jako ministr Nečasovy vlády jsem to slyšel jako drby a říkal jsem si: to se mě netýká, kdoví, jestli to nejsou drby, ať si to vyřeší ODS. Ta si to neřešila a já se zpětně nemůžu zbavit politické zodpovědnosti za to, že jsem s tím nic nedělal, i když jsem to slyšel jako drb." Moment u Babiše nepředstavitelný (přiznání chyby).

Kalousek pokračuje: "Myslím si ale, že by nikdo z členů Nečasovy vlády v této další vládě neměl být. Protože vláda, která povede zemi k prosperitě, tak by neměla být zatížena vzpomínkami na spoluvládu Jany Nagyové, nyní Nečasové. A jelikož si toto trpce uvědomuji a tato spoluzodpovědnost mě trápí, dávám si stopku do jakékoliv příští vlády." Ještě to zopakuje: "Nemám právo být v jakékoliv příští vládě, protože jsem ve věci tvorby politických rozhodnutí premiéra konati měl a nekonal."

Silný moment, související s tím, že topka je konzervativní strana s hodnotami, které se nevztahují jen "na ty ostatní", ale i na její zakladatele. Porovnejme to s Babišem, který je trestně stíhán, čelí ostré kritice Evropské komise, ale ani ho nenapadne funkci položit.

Jak ANO a TOP 09 dopadnou? Kalousek se Schwarzenbergem nechtějí, aby topku dál vedl znovuzvolený europoslanec Jiří Pospíšil; logicky, strana má preference pod pět procent, s tím by neprošla do sněmovny. Kníže by rád někoho mladého, kdo by stranu řídil v duchu Václava Havla, hodnot.

ANO takové tápání nezná, předseda (majitel) je daný. Pokud by Babiš skončil, téměř jistě by šlo hnutí zu grunt. ANO ideologii nepotřebuje, je to slibovací a rozdávací mašinerie postavená na penězích. Kde bude hnutí za deset let? Záleží na vývoji ekonomiky, na trestním stíhání Babiše a na síle občanského odporu. Pokud ekonomika nepoklesne, pokud Babiše nezavřou, ANO se může držet, bude jen pomalu klesat.

Pokud však nastanou horší časy, Babišovi tu nemusí být už tolik hej. Rozhazovat nepůjde a ANO vládnout, sktečně vládnout, neumí. (Vidíme to kupříkladu na neustálém střídání ministrů, kteří jsou ve vládě za hnutí.) Neřeší zásadní poroblémy (sucho). Teprve v potížích, zabržděné ekonomice, možná voliči pochopí, jaký smysl mají hodnoty, programový nepopulismus.