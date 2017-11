Blokovat sněmovnu? Kalousek je pasé, chybuje, jen by Zemanovi nahrál

před 37 minutami

Protestní akce, blokace, obstrukce mají smysl, pokud Babiš skutečně bude vládnout bez důvěry, pokud se Zemanem rozjedou tuto mimoústavní hru.

Hloupě a nebezpečně působí návrh Miroslava Kalouska, stále ještě šéfa TOP 09, zablokovat sněmovnu. Chtěl s ostatními kluby vyjma ANO a KSČM vyjednat, že na ustavující schůzi nezvolí šéfa dolní komory. Bez funkční sněmovny by nemohla dosluhující vláda podat demisi.

"Pokud to všechny strany, které menšinovou vládu odmítají, myslí vážně, tak se to musí podařit," pravil Kalousek. Blokace by měla trvat, dokud šéf ANO nevrátí pověření sestavit vládu, nebo "transparentně řekne, kde má většinovou podporu pro svůj kabinet".

Panují obavy, že když Babiš nesežene podporu pro menšinový kabinet, mohli by spolu s prezidentem velmi protahovat vládnutí bez důvěry většiny poslanců. To není jen obava Kalouska, podobně se na to dívá druhá nejsilnější strana ODS i další.

Zbyněk Stanjura, předseda poslanců ODS, řekl v ČT: "Náš parlamentní systém je založen na většině v Poslanecké sněmovně, ta se zatím nerýsuje, já bych řekl, že to je až přezíravý postoj vítěze, který se vlastně ani nesnaží získat většinu. Oni už vědí, že 20. listopadu představí menšinovou vládu, 20. prosince si chtějí přijít říct o důvěru, nebo možná před 20. prosincem, ale nevyvinuli podle mě žádné úsilí, aby získali většinu, a jsou připraveni vládnout bez důvěry."

Vládnout bez důvěry odporuje ústavě. Zeman má dva pokusy na návrh premiéra, pak by přišel třetí, a pokud bude šéfem dolní komory Radek Vondráček z ANO, dá ho zase Babišovi. Zemanova - Rusnokova vláda vydržela bez důvěry půl roku. Třikrát půl roku je rok a půl a dá se to natahovat klidně až na tři roky. Reálné riziko tu tedy je, ne že není.

Jenomže návrh na blokaci sněmovny je podobný. Proběhly volby, Andrej Babiš jasně, přesvědčivě vyhrál a jasně prohrály tradiční strany. Poztrácely důvěru voličů. Vážná potíž.

Kalousek má včetně sebe sedm poslanců, hrstku. Je jedním z těch, kteří propadli. Svou kampaň postavil z více než poloviny na odporu k Babišovi a neuspěl. Voliči by nerozuměli, proč blokuje sněmovnu. Jasně odmítli, aby tu dál vládl premiér za ČSSD. Blokování sněmovny znamená vládnutí sestavy, kterou voliči škrtli.

Hledá se nepřítel lidu

Miroslav Kalousek dal hlavu na špalek, končí coby šéf TOP 09 a pokračuje coby předseda poslaneckého klubu strany. Ukazuje, jaký je machr, politický mistr, to však měl předvést před volbami a nepředvedl.

Je tu další riziko. Obstrukce by ještě víc posílily dvojici Babiš-Zeman. Prezident znovu kandiduje na Hrad, jeho kampaň vrcholí. On ty obstrukce potřebuje, jsou vodou na jeho mlýn, při nich by vystupoval jako moudrý, státotvorný politik, jako ochránce demokracie. Kalousek nedomýšlí tyto "detaily".

Přitom podle průzkumů má Zeman v prvním kole voleb převahu, soupeře válcuje a zvládá taktiku: ubral plyn, znovu se vydává za přítele EU (prý by v referendu hlasoval proti vystoupení z unie) atd.

Kalousek prezidenta se svým nápadem zjevně potěšil (bylo to vidět na tiskovce po předání pověření Babišovi). Zeman i Babiš pracují s obrazem nepřítele. Kalousek léta sloužil jako takový symbol. V nové sněmovně však nepřítel chybí. Staré terče (Sobotka, Kalousek) propadly. A nové? Předseda ODS Fiala je nepoužitelný, Klaus junior stojí na jejich straně, Tomiu Okamurovi by to jen prospělo. Proto ta Zemanova radost z Kalouskovy nedomyšlené akce.

Smysl by mělo, kdyby se strany, které odmítají podíl na vládě nebo podporu menšinové vlády, shodly na svém vlastním předsedovi sněmovny a prosadily ho. (Mimochodem na menšinové vládě není nic nedemokratického, dokáže-li veřejně deklarovat, doložit podporu většiny poslanců.)

Stejně tak má smysl nutit Babiše, ať hledá dohodu, předvede, jaký je manažer a vyjednavač, ať sestaví kabinet s podporou, ať obchoduje se stranami, ať nabízí, co za podporu dá, to je běžný postup. ANO získalo 30 procent hlasů ze 61 procent voličů, jeden a půl milionu. Nemá žádnou národní většinu, i když volby vyhrálo. Dalších sedm milionů voličů buď Babiše nechtělo, nebo se neobtěžovalo jít volit. Proto je povinen hledat dohodu.

Protestní akce, blokace, obstrukce mají smysl tehdy, pokud skutečně bude vládnout bez důvěry, pokud se Zemanem rozjedou tuto mimodemokratickou, mimoústavní hru. Pak by měla sněmovna předvést, že Babiš opravdu nemá většinu a že si v Česku nesmí dělat, co ho napadne.

Kdyby třeba půl roku či déle vládl kabinet bez důvěry, nemohl by tedy (předpokládám) ani prosadit žádné zákony, pak by snad bylo možné voličům vysvětlit, že jsou podváděni. Ale Babišovi oponenti se budou muset připravit na lavinu populismu typu "kvůli sněmovně nemáte o pětistovku vyšší důchody".

Kalousek se předvedl jako politický mastodont, který nepochopil, proč volby prohrál. Nadějné je, že mu ostatní strany neskočily na špek a do toho nesrozumitelného dobrodružství se s ním nepustily.