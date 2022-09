Kolik českých krtků asi donáší Rusům a Číňanům?

Jsme bezpečnostně slaboučká země, která není schopna adekvátně potrestat práskače. Raději si ani nepředstavujme, kolik Jidášů zde za takové situace prodává důležité informace do Moskvy nebo Pekingu.

V hektických časech rychle zapadla značně znepokojivá informace, že zaměstnanec ministerstva zahraničí vynášel tajné informace ruské rozvědce SVR. Zprávu přinesl Deník N a veřejnost zatím ví pouze tolik, že dotyčná osoba byla propuštěna a že prakticky jistě nebude stíhána, vyklouzne. Nazvěme to přesně: člověk, který náš stát zrazoval Rusům, "krtek", který se podle všeho dopouštěl zločinu vyzvědačství s trestní sazbou osm až patnáct let, skončí bez trestu. Přišel jen o dosavadní práci.

Stíhat ho prý nebude možné, protože proti němu svědčí pouze zpravodajské informace české kontrarozvědky BIS, ty ovšem nelze použít před soudem. Nepřipouští to současný trestní řád. Kriminalisté musejí při sbírání důkazů - třeba při odposleších - úzkostlivě dodržovat přesné postupy. Pokud udělají sebemenší chybu a u soudu proti sobě narazí na schopného advokáta, důkazy se jim zhroutí. Informace BIS nasbírané tajnými agenty by tedy prakticky jistě nebyly v procesu připuštěny, z formálních důvodů by nejspíše neobstály.

O tomto vážném problému se ví už delší dobu, zatím však v české liknavé republice stále nebyla přijata novela zákona, která by jej vyřešila. Návrh příslušné úpravy byl sice v minulém volebním období sněmovně předložen, ta jej však neprojednala. A i kdyby byl prošel, není jasné, jestli by se tajné služby do podobných věcí pouštěly. Agenti BIS či vojenské tajné služby by totiž v takových případech museli chodit k soudu a svědčit v utajení, jenže jsme zemí proslulou tím, že se zde žádné tajemství dlouho neudrží…

V aktuálním případě, tedy v kauze krtka na zamini, k jeho odhalení zejvně vedly informace sbírané agenty, kteří pracují proti ruským tajným službám, jež zde působí. Lze tedy předpokládat, že jde o špičkové, velmi draze vycvičené experty, jejichž vyzrazení by se službě opravdu nevyplatilo. Agenti by byli ohroženi na životě, služba oslabena.

Na druhou stranu je pro českou veřejnost silně destruktivní vědět, že zrádce státu, který donášel nepřátelské moci - zemi, jež nás po odhalení faktu, že za vrbětickými výbuchy stojí ruská tajná vojenská služba GRU, drze zařadila na seznam nepřátel -, byl jen vyhozen z práce a jeho jméno neznáme.

Ten člověk disponoval nejvyšším stupněm prověření a podle zpráv Deníku N pracoval jak v Praze, tak na různých českých ambasádách. Kontrarozvědka ho údajně celé roky sledovala a až v první polovině letošního roku s celým případem seznámila premiéra i ministra zahraničí.

Co BIS pustila a co nepustila?

Samo sebou nevíme, jak to skutečně proběhlo, co tajná služba pustila ven a co nikoli. Odjinud ta informace jen těžko mohla uniknout. Pokud sedí, že krtka sledovala několik let, působí to dost zvláštně. Nechala ho tak dlouho předávat tajné informace Rusům? Nezapojila několik let policii, takže dotyčný nemůže být stíhán? Znamená to tedy - jak se nabízí -, že BIS nedůvěřuje polici?

Podle některých zdrojů, jež je ovšem těžké ověřit, má jít o šifrátora. Působí to však všechno podivně. O jeho činnosti byl údajně ministr zahraničí informován až poté, co se tajná služba začala obávat, že by po covidu mohl Rusům začít znovu práskat. Předtím to tedy nevadilo? Proč? Chtěla snad BIS odhalit celou síť? Jak tomu máme rozumět?

Je možné, že se BIS nechtělo za minulé vlády tuto informaci předávat bývalému premiérovi Andreji Babišovi, který byl jedna ruka s Milošem Zemanem - a ten zas jedna ruka s ruskou ambasádou. Putina prezident nazýval svým "přítelem" až do 24. února 2022, tedy do začátku války na Ukrajině, a veřejně zpochybňoval účast ruské GRU na vrbětických výbuších. Agenty BIS, "bizony", nazýval čučkaři a několik let se snažil vystrnadit z jejich vedení ředitele Michala Koudelku.

Když už padla zmínka o tom, jak destruktivní je vědomí, že krtek, který prodával tajné informace, projde bez soudu a bez potrestání, je třeba dodat, že to celé funguje také jako vzkaz ostatním krtkům, případně českým občanům, jež ruské tajné služby zkoušejí naverbovat: Nic se vám nestane, i kdyby vás odhalili. Stát ani nesmí odhalit vaše jméno, když už vás neumí zavřít, můžete být naprosto v klidu.

Uvědomme si, co se kolem nás odehrává, kolik lidí křičí "kupte levný ruský plyn, ať nám není zima", "válku rozpoutalo NATO, ne Kreml", kolik lidí dnes takto a podobně slovně zrazuje náš stát i bojující Ukrajince třeba na sociálních sítích. Kolik lidí vůbec nechápe či odmítá si připustit, že jsme už dlouho ve válce s Ruskem.

Stáváme se směšně slabými

Můžeme konstatovat, a není to zrovna pozitivní konstatování, že se to ruským agentům opravdu povedlo - tím, že o krtkovi víme, tím, že víme o jeho beztrestnosti, se stáváme směšně slabými. Vědomí, že ho bizoni odhalili, tu příliš nepomáhá. Ale ano, aspoň tajnosti nevynáší dál.

Česká proruská šlamastyka tím však zdaleka nekončí. Do tajných služeb stále není vidět, případ na zamini nikdo do detailu nezkontroluje. Od počátku roku 2018 sice existuje Orgán nezávislé kontroly zpravodajských služeb, ale pouze na papíru, v reálu ne. Stále není obsazen, vláda to zjevně vypouští. Proč? Nemá lidi, kteří by prošli příliš náročným sítem výběru? Nebo nestíhá? Kašle na vnitřní bezpečnost? Nebo na to prostě a jednoduše nemá?

A vyjmenovat můžeme i další problémy. Prezidentem je stále Zeman, hradní rozpočet si poslanci netroufli omezit, ve funkci klíčového poradce hlavy státu se stále drží Martin Nejedlý, člověk beze všech pochyb napojený na Rusy. Kancléřem je stále Vratislav Mynář, který nedisponuje bezpečnostní prověrkou a na Rusy i Číňany je nejspíš napojen také - vzpomeňme jen na jeho roli v kauze již zemřelého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS). Není jasné, jak se na Hradě nakládá s tajnými spisy BIS, viz případ "zkartované" zprávy o vrbětických výbuších a jejich organizátorech. Šla její kopie či snad originál na ruskou ambasádu?

A ještě nekončíme. Kontrarozvědka loni v létě informovala tehdejšího premiéra Babiše, že jeden z jeho nejbližších poradců Marek Hanč se schází s Martinem Nejedlým a že spolu probírají témata, která premiér a jeho tým neveřejně řeší. Bezpečnostní informační služba Babiše upozornila na podezření, že by Nejedlý tyto informace mohl předávat Rusům.

U PR poradce a odborníka na politický marketing Hanče aspoň známe jméno, takže si na něj mohou dát další strany, politici či manažeři pozor. U krtka ze zamini jméno neznáme, byť je pravděpodobné, že se časem na veřejnosti objeví. Ale znovu, člověk, který za peníze a vědomě zrazoval svůj stát nepřátelské ruské tajné službě, bude běhat po svobodě. Bylo by mnohem lepší, kdyby to BIS, ministerstvo zahraničí a premiér dokázali utajit. Takhle to působí destruktivně, jsme bezpečnostně slaboučká země. Představme si, kolik asi podobných krtků, o nichž se neví, Rusům nebo Číňanům donáší.

