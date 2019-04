„Komunista“ Hřib versus „svatý“ Pospíšil. Praha se zas hádá, trapné a ubohé

Stačí málo, a už nejde o pražské bydlení, nýbrž o spor „kdo je větší syčák“, „kdo je komouš“, „kdo horší“. Přesně tohoto jsme doufali být ušetřeni.

Co potřebuje Praha? Aby se koalice vládnoucí městu nehádala. Adriana Krnáčová by mohla vyprávět. Bez dohody, nepodrážení se, nenapadání se to v pražském zanedbaném kolosu nejde. Teď se ale do sebe pustili piráti, jejich primátor Zdeněk Hřib, a topka, její šéf a vůdce TOP 09 a Starostů do eurovoleb, Jiří Pospíšil.

Pro pražskou koalici (piráti, Praha Sobě (PS) a Spojené síly pro Prahu, jež spojují TOP 09, STAN a KDU-ČSL) je svornost základní předpoklad k tomu, aby pro nás něco udělala, aby se neutopila v blbostech, vzájemném obviňování, křiku. Je to těžké, piráti a Praha Sobě jsou mladá uskupení, zbylé trio skrývá politické matadory, velí tomu "nezkušený" Hřib.

Pospíšil a Hřib se přou o nepříliš podstatné věci. Primátor vychází z toho, že když se dohodne mimo jiné i s radními za topku, pak dohoda platí. Jenže neplatí, Pospíšil dvakrát napadl společnou dohodu a omlátil ji Hřibovi (pirátům) o hlavu: kauza elektroměrů, neboli snaha zjistit, kolik je v Praze volných bytů, a kauza dozorčí rady Pražské plynárenské, z níž chce Hřib odvolat tři "zástupce zaměstnanců" (podle primátora jde však o zástupce vedení firmy, zmínil šéfa marketingu a mluvčího firmy Miroslava Vránka, kteří pak kontrolují sami sebe).

Za nápad anonymně kontrolovat elektroměry byl Hřib onálepkován coby komunista. Nevadilo, že byl dohodnut s radními topky. Pospíšil napadl i snahu odvolat tři členy dozorčí rady Pražské plynárenské, ač na schůzce, kde se to dohodlo, chyběl a ač coby ministr spravedlnosti za ODS sněmovně navrhl, aby zástupci zaměstnanců byli v dozorčích radách zrušeni…

Hřib napsal Pospíšilovi veřejný dopis, který začíná: "… přestože s oběma radními za TOP 09 je vzájemná spolupráce velmi dobrá, Vaše aktuální pokusy zatahovat Prahu do Vaší osobní kampaně k eurovolbám považuji za zcela nevhodné. V pražské koalici nemáme prakticky žádný věcný konflikt nebo ideový problém. Jediným problémem je nedodržování dohod a Vaše snaha o předvolební zviditelnění."

Ferjenčík, vyznavač Assange a chudého NATO, ví, kdo je podrazák

Pospíšil se podle Hřiba neúčastní zásadních jednání pražské koalice a problém primátor vidí v tom, "že nepovažujete zjevně za důležitou komunikaci s ostatními představiteli koaličních klubů nebo se mnou. Závěry jednání vašeho pátečního klubu magistrátních zastupitelů ke koaličním tématům se tak nedozvídám od Vás, ale z médií." Doufá, že si Pospíšil najde při své kampani do europarlamentu "chvilku i na Prahu".

Na Facebooku vycenil zuby pirát Mikuláš Ferjenčík: "Největší a řekl bych, že jediný podstatný problém pražské koalice je to, že Jiří Pospíšil je neskutečný podrazák." To už je válečný pokřik, který nevěstí nic dobrého.

Ferjenčík taky píše o podzimním sjezdu TOP 09, "věřím, že se tam předseda topky změní, protože s takovýmhle podrazákem žádná integrace TOP 09 a STAN jednoduše není možná". (Jde o toho Ferjenčíka, který nedávno prohlásil, že 2 procenta HDP na obranu jsou nesmysl a že si Assange zaslouží respekt…)

Piráti jsou namíchnutí, Hřib píše dopis, i když má před sebou osobní schůzku s Pospíšilem. Přitom se nedá říct, že by piráti byli jednoznačně v právu. Nápad s elektroměry byl sporný, ne "komunistický", a zástupce zaměstnanců chtěli původně nahradit politickými nominanty stran pražské koalice.

Pospíšil řeší svůj úspěch v eurovolbách, svoji "viditelnost", ne Prahu. A silně levicový Ferjenčík se s tím nemaže, napálí mu podrazáka a doufá, že už nebude zvolen šéfem topky, montuje se do věcí jiné strany; hloupé, vedle. Všecko veřejně, rvačka na náměstí, známe to v Praze mnoho let, působí to trapně. Hřib nešel tak daleko jako Ferjenčík, ale mohl "zklidnit hormon" a počkat na Pospíšila, zkusit se dohodnout.

Stačí málo, a už nejde o pražské bydlení, nýbrž o spor "kdo je větší syčák", "kdo je komouš", "kdo je horší". Přesně tohoto jsme doufali být ušetřeni, máme toho v Praze i jinde plné zuby. Pospíšil si pražskou hádkou v eurovolbách nepomohl, primátor zas nepomohl Praze. Pravda je sice spíš na jeho straně, ale koho to zajímá? Hádka tohle všecko přebije, voliče ty spory vytáčí.

Pospíšil by si pomohl přesně opačně, kdyby v kampani do EP hlásil, jak pražská koalice funguje, to je přece hodnota. A Hřibovi by zase bylo stačilo (zvlášť pokud se mu dobře spolupracuje s radními za topku, jak tvrdí), kdyby byl utrousil něco jako "no jo, Pospíšil je až po uši v kampani". Chybí mu velkorysost a šéf TOP 09 má zřejmě kvůli stále mizerným preferencím své strany nervy na dranc. Ani to ale z Hřiba nedělá komunistu a z Pospíšila svatého.