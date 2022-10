Kremelská síť v Evropě končí. Putin prohrává jedny volby za druhými

Slovinský parlament v úterý schválil zákon, který stejnopohlavním párům umožní vstup do manželství a adopci dětí. Uvedla to slovinská agentura STA. V červenci ústavní soud zrušil jako diskriminační ustanovení zákona, podle kterého byly sňatky a adopce možné pouze u heterosexuálních párů. Soudci dali parlamentu šest měsíců na to, aby zákon upravil způsobem, který by byl v souladu s rozsudkem.

Zákon podpořilo 48 zákonodárců z vládní středolevicové koalice. Proti byli naopak zákonodárci z pravicových stran. Poslanci ze Slovinské demokratické strany (SDS) bývalého premiéra Janeze Janši tvrdili, že kromě manželství a adopcí měli homosexuálové v zemi stejná práva jako heterosexuálové. Křesťanští demokraté označili zákon za experiment, který připraví děti o otce a matku. Před parlamentem se shromáždili odpůrci zákona, uvedla televize RTV Slovenija.

Ústavní soud o věci rozhodoval na základě stížnosti dvou homosexuálních párů, které v souvislosti s uzavřením manželství a žádostí o adopci neuspěly u soudů nižší instance. Ústavní soudci napsali, že jejich rozhodnutí neubírá na důležitosti tradičnímu manželství. V roce 2015 uzákonění sňatků homosexuálů Slovinci odmítli v referendu.