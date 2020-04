Koněv je pro Putina něco jako Lenin pro komunisty. Symbol ztracené síly

Nacionalisté a Antievropané využívají sochy maršála Koněva jako nástroje na rozbíjení české demokracie. To přesně zapadá do ruské hybridní války. A mají zde Miloše Zemana, který stojí ne na naší, ale na jejich straně. Pátá kolona.

Zvláštní svět, je těžké pronikat pod povrch dějů. Něco se stane a vy si říkáte: Co je to za spor? Proč ty vášně? A ono to má vysvětlení, jen není vidět. Tak to je se sochou maršála Koněva. Přes třicet let stála v Praze-Bubenči, než ji nechal starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) odstranit.

Instalovali ji za bolševika, pětatřicet let po konci války. Proč? Žili jsme ve státě, který masivně falšoval dějiny, lhal o naší minulosti. V těch lžích jsme zčásti žili i po revoluci. Pro mnoho lidí je Koněv dodnes hrdina osvoboditel. Pro jiné představoval vraždění a odvlékání stovek Čechoslováků ruského a ukrajinského původu do gulagů. Byl to muž, který se podílel na teroru v Rusku 1918 až 1919. Na brutálním potlačení rebelie kronštadtských námořníků, spolupracoval s německými důstojníky, kteří v Sovětském svazu působili na základě rapallské smlouvy. Asistoval jako vojenský poradce v Mongolsku, když tam byly vražděny a popravovány tisíce lidí atd. O tom se v květnu 1980 mlčelo.

Že byl pomník Koněva odstraněn, je pochopitelné. Méně pochopitelná je zběsilá reakce Moskvy. Prezident Putin podepsal zákon, podle něhož Rusko hodlá trestně stíhat české politiky (trestní řízení vede podle článku o znesvěcení symbolů vojenské slávy Ruska). Oznámil to ministr obrany Sergej Šojgu. České ministerstvo zahraničí oznámení "striktně odmítlo". Šojgu žádá, aby byla socha maršála přemístěna do Ruska. Šéfdiplomat Tomáš Petříček (ČSSD) sdělil, že jsme připraveni jednat. Do konfliktu se zapojil i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, odstranění sochy je prý pobuřující a Česko by si mělo uvědomit rizika. Vyhrožuje.

Máte málem pocit, že Koněv žije, nejde o sochu, ale o živou bytost. Nebo dokonce ještě o něco víc, že snad maršál pro Rusy představuje něco podobného jako nabalzamovaný Lenin, nějaký zásadní symbol, na který se nesmí sahat, ale je to srozumitelné jen Rusům, nám, Čechům, nejspíš dokonce většině z nás, už tolik ne. Ikona Koněv.

Jde to dál. Nestačí souboj o pomník. Týdeník Respekt přišel v neděli s výbušnou informací, že "před třemi týdny přicestoval na Letiště Václava Havla z Ruska muž s ruským diplomatickým pasem". Má to být příslušník ruské tajné služby, prý si přivezl jed ricin (to bylo později zpochybněno) a Rusové si ho odvezli na ambasádu. "Bezpečnostní složky o příletu cestovatele věděly a muže vyhodnotily jako bezprostřední riziko pro dvojici českých politiků," píše Respekt.

Prvním politikem je starosta Ondřej Kolář kvůli odstranění pomníku Koněva. Druhým primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti). Ohrožen by měl být za to, že magistrát nechal náměstí před ruskou ambasádou přejmenovat podle zavražděného ruského opozičního politika Borise Němcova. Oba pánové plus starosta Řeporyjí Pavel Novotný (politik ODS chce stavět pomník vlasovcům) dostali policejní ochranu. Kolář je ukryt na neznámém místě. TV Prima v úterý v hlasovém záznamu zprávu Respektu potvrdil: "…je tady Rus, který mě má za úkol zlikvidovat. Nejenom mě, ale ještě pana Hřiba a pana Novotného".

Proč víme o vrahovi v Praze?

A jsme v tom zase. Je jasné, že Respekt musel mít informaci ověřenou, a dále je jasné, že nemohla přijít odjinud než z tajné služby BIS. Nevíme, jestli přímo, nebo třeba přes hlídané osoby či jejich okolí, policii.

Informace o tom, že do Prahy přijel ruský tajný agent - vrah, je každopádně šílená. Ne že by to nebylo možné. Rusové ve světě vraždí (spíš svoje lidi, ale vraždí). Nic nového pod sluncem. Jenomže proč ta zpráva unikla? Přece není normální, abychom věděli to, co tajné služby? Pokud se to máme dozvědět, tak jedině tehdy, když naši agenti Rusa spolu s policií chytí a odhalí. Jinak to nedává smysl. Vypadá to jako velmi riskantní únik informací.

Deník N přinesl text, ve kterém popisuje, že se ministr zahraničí Petříček sešel s ruským velvyslancem Alexandrem Zmejevským a varoval ho před jakoukoli akcí proti českým politikům. Údajně mu řekl, že informaci o zabijákovi máme, a pokud se oněm osobám něco stane, budeme vědět, kdo to udělal, a budeme adekvátně reagovat. Novinářům to prozradil zdroj z bezpečnostních složek.

Ruská ambasáda na Facebooku sdělila, že to jsou "nehorázné a lživé pomluvy". "Je zcela zřejmé, že se jedná o pokračování v posledních dnech narůstající informační kampaně zaměřené na diskreditaci naší země a vnucování jejího nepřátelského obrazu české veřejnosti." Českému ministerstvu zahraničí ruská strana zaslala nótu, v níž píše o nepodložených útocích na Rusko a jeho zastupitelský úřad v Praze. - Chápeme. Je jasné, že ambasáda nenapíše: Pardon, s tím profesionálním vrahem jsme to přehnali, pošleme ho domů.

Popravdě však není vůbec jasné, proč informace o údajném vrahovi, který má pomstít Koněva a potrestat Hřiba i Novotného, utekla ven. Pokud by to byla chyba tajné služby BIS, šlo by o vážné selhání. Máme si myslet, že někde v Praze pobíhá maniak z ruských tajných služeb s povolením zabíjet? Jak se asi cítí rodina Koláře, Hřiba, Novotného? A co když přijel odkráglovat někoho jiného?

Srozumitelnější je ruský boj o Koněva. Asi má více rovin, ale dvě můžeme chápat. První: vidíme menšinovou českou reakci. Část lidí, kteří uvěřili falšovaným dějinám, se bouří proti odstranění pomníku. Šéf Slušných lidí Zdeněk Pernica vyhrožuje Kolářovi na Facebooku (slušní lidé dnes nosí útočnou pušku). Nacionalisté a Antievropané využívají Koněva jako nástroje na rozbíjení české demokracie. To přesně zapadá do ruské hybridní války. Mají zde Miloše Zemana, který stojí ne na naší, ale na jejich straně. O Kolářovi prezident tvrdí, že je neschopný (nesmyslně) a že dělá "směšná a ubohá gesta".

Druhá rovina: maršál slouží jako symbol ruské válečné síly (a slávy), nejen ruské schopnosti se bránit (jsme země NATO), ale také ruské hegemonie, chuti zabírat a podmaňovat. Československo bývalo jejich a oni by nás chtěli zpátky. Budou tu dál pěstovat co nejsilnější pátou kolonu, pro niž bude Koněv něco jako Lenin pro ruské komunisty.