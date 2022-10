Soud udělal z Kordysových politické vězně drogové trestní totality. Případ ayahuasca

Verdikt olomouckého vrchního soudu nad polskými manželi Kordysovými je absurdní. Ze spravedlnosti dělá nespravedlnost, odsuzuje pomoc druhým lidem jen proto, že je DMT na seznamu zakázaných látek a omylem, chybně je postaveno na roveň heroinu.

Jarosław Kordys a jeho žena pomáhali lidem. Za to jim český soud nadělil osm let vězení. | Foto: ČTK

Velké rozhořčení nejen mezi odborníky vyvolal olomoucký vrchní soud, když ve středu uložil polskému manželskému páru Jarosławovi a Karolíně Kordysovým po osmi letech vězení. Důvod: provozovali nelegální obchod s psychotropním nápojem ayahuasca. Krajský soud v Ostravě původně rozhodl, že žena dostane 5,5 roku kriminálu, muž 8,5 roku. Ayahuasca je lektvar připravovaný podle tisíce let staré receptury peruánských léčitelů. Manželé jej používali při terapeutických sezeních, která byla pořádána jako jakési obřady.

Oč šlo, popsal Respekt letos v únoru: "… rituály pomáhaly lidem zbavit se závislostí na drogách, alkoholu nebo hazardní hře, zbavovaly je úzkostí a depresí a znovu je stavěly na nohy. Zpěv, hudba, jóga, bylinné kapky do očí, terapie s pomocí směsi tabáku a bylin, speciální dýchání, tanec, hra na misky a zvuky gongu, pocit zvnitřnění i společné, Jarosławem vedené hovory, pocit sounáležitosti s lidmi i přírodou a matkou zemí, to vše dohromady mělo léčivý a očistný účinek, kvůli němuž lidé za Jarosławem jezdili z Polska, Dánska či Německa."

Už u krajského soudu vypovídali účastníci terapeutických sezení Kordysových: nestěžovali si, necítili se poškození, což je mimořádně důležitý aspekt. Zažívali těžké životní situace, hledali pomoc a dostali ji. Měli psychické problémy, byli závislí na drogách nebo alkoholu, cigaretách a s pomocí Jarosława a Karolíny přestali pít, léčili se. Nikdo se necítil být podveden nebo okraden. Místo poškozených svědčili spokojení účastníci seberozvojových workshopů.

Takže problémem nebylo poškozování, zlé následky, závislost, potíže. Jediný problém byl, že ayahuasca - ne každá, ale některá - obsahuje zakázaný halucinogen N,N-dimethyltriptamin (DMT), který se v nápoji objevuje v kombinaci s další bylinou, nejčastěji chacrunou. Jarosław Kordys soudu tvrdil, že ayahuascu s obsahem DMT pil pouze on. Soud mu neuvěřil, ale zřejmě obžalovanému ani nedokázal, že to tak nebylo.

Podstatné však není jen to, že obžaloba nenašla poškozené. Podstatný je i naprosto jednoznačný postoj odborníků. Mírný byl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil: "Ačkoliv jsme si vědomi, že ayahuasca obsahuje účinnou látku dimethyltriptamin, DMT, která je zařazena na seznam návykových látek, a tudíž je nakládání s ní nezákonné, výše trestu rozhodně neodpovídá společenské nebezpečnosti činu."

A ještě Jindřich Vobořil: "Psychedelika nejsou drogou dealerů a gangů, nejsou spojená s kriminogenními riziky nebo riziky závislosti jako alkohol nebo heroin." Pro server iDnes.cz Vobořil poznamenal ještě toto: "V porovnání s tímto například sexuální zneužívání dětí do 15 let začíná na třech letech a končí na osmi. To je na revizi systému." Míněno na revizi trestních sazeb.

DMT nevyvolává fyzickou závislost

Zásadní a doložený fakt: DMT je látka, která na rozdíl od alkoholu nebo opiátů nevyvolává fyzickou závislost. Neprojevují se u ní abstinenční příznaky, které jsou u jiných návykových látek, i těch legálních, jako je alkohol a nikotin. Poradce národního protidrogového koordinátora a drogový expert Viktor Mravčík byl velmi ostrý: "Pro mě jsou Kordysovi ‚političtí vězni drogové trestní totality‘, na jejichž případě se ukazuje zvrácenost prohibičního režimu dovedeného do krajnosti."

Celý problém je postavený na hlavu, když si uvědomíte, že se klasická psychedelika zkoumají a využívají v kombinaci s psychoterapií při léčbě úzkostných a depresivních, psychosomatických a sexuálních poruch, psychotických onemocnění či poruch osobnosti. Jindřich Vobořil jejich funkci popisuje následovně: "Umožňují náhled a změnu problémových vzorců chování, přístup k nevědomému materiálu či pozitivní změnu osobnosti a hodnotového systému."

Přidám slova ředitelky nadačního fondu pro výzkum psychedelik Psyres Vladěny Sobasové: "Po celém světě přibývá vědeckých studií i zařízení, kde jsou psychedelické látky podávány pro řadu diagnóz. Na druhé straně se setkáváme s kauzami typu Kordysových, kdy práce s psychoaktivním nápojem ayahuasca vedla k trestu odnětí svobody na osm let."

Není už potřeba pokračovat. Ayahuasca obsahující dimethyltriptamin, DMT, není návyková, při správném užívání má léčivé účinky kupříkladu proti depresím a závislostem. Manželé Kordysovi ji zjevně podávali správně, když se nenašli poškození. Verdikt vrchního soudu je absurdní, ze spravedlnosti dělá nespravedlnost, odsuzuje pomoc druhým lidem jen proto, že je DMT na seznamu zakázaných látek a omylem, chybně je postaveno na roveň heroinu.

Mohl soud rozhodnout jinak? Trestní sazba je v tomto případě nastavena na osm až 12 let. Soudce prohlásil: "Tady je to jasné, DMT je zakázaná látka a pro nás je bezpředmětné, zda jde o léčivý aparát a zda byl omyl ji na tento seznam uvést." Vážně je "bezpředmětné", že jde o omyl? To zní opravdu šíleně. Soudce argumentoval i dlouhou dobou "páchané trestné činnosti" - rozuměj tedy pomoci a léčení - a množstvím klientů. Spokojených klientů. Proto prý nepadalo v úvahu uložení trestu pod spodní hranici trestní sazby…

Celá drogová represe je obrovský omyl, nesmysl

Když to čtete, jdou na vás mrákoty. Pro soud je "bezpředmětné", že je DMT chybně zařazeno na seznam návykových látek. Bezpředmětné je zjevně i to, že Kordysovi neubližovali, neškodili, ale pomáhali. Ne, policie je přepadla jako drogový gang, Jarosław Kordys strávil dva roky ve vazbě, nejdelší možnou dobu, a bude sedět dalších šest roků, pokud ho nepustí dříve, manželka si odsedí ještě celých osm let. Soud jim zničí životy, protože pomáhali druhým. Můj názor: samozřejmě, že soud měl rozhodnout jinak, protože soudce nemáme od toho, aby jednali nespravedlivě a nesmyslně.

Těžko to k něčemu přirovnat. Srovnáváno je to s tresty za znásilnění - v polovině případů pachatelé odejdou s podmínkou, s tresty za vraždu, ty jsou podobné. Ale tady se nic zlého nestalo, ti lidé pomáhali. Změnili své životy, Jarosław skončil bankovní dráhu a chtěl dělat něco smysluplného, pomáhat lidem.

Když to domyslíme, Kordys se postavil proti systému, proti kolosu, který nemyslí, necítí, nevnímá, jen se valí a někdy drtí. Podobně se valil, když za covidu odsoudil bezdomovce, tedy nemajetného člověka, za krádež pizzahousky na 1,5 roku do vězení. Díváte se na to, nechápete. Tady taky posloucháte experty, lidi, kteří problematice drog rozumějí mnohem lépe než soudce, a říkáte si: žiju v šíleném světě.

Celé se to děje v době, kdy už i méně dovtipným začíná být jasné, že celá drogová represe je obrovský omyl. Nefunguje a nikdy nefungovala. A to se v případě Kordysových bavíme nikoli o návykových látkách, které vám zničí život, ale o psychedelikách, která návyková nejsou a jejichž případná nebezpečnost se váže především na špatné užívání, nikoli na to, že vás lapí, nepustí a zničí.

Prezident Zeman by měl Kordysovým udělit milost. Oni jsou přesně ten případ, kdy má tento prastarý institut opravdu smysl. Kordysovi nejsou odsouzený šéf Lesní správy Lány Miloš Balák. Pokud to neudělá on, měl by ji udělit ten příští. Opakuji, že rozsudek nad polskými manžely je nesmyslný, popírá spravedlnost. Každý, kdo kandiduje na prezidenta, by měl být dotázán, zda je připraven dát těm dvěma, kteří pomáhali lidem v zoufalých situacích, milost. A ministr spravedlnosti by měl bezodkladně spustit nápravu zákona. O kvalitách žalobce a soudce se tu raději nechci vyjadřovat. Jen řeknu: jsem z nich otřesen.

Roky vězení kvůli šamanskému nápoji. Je to vážně tristní, kritizuje soud adiktoložka (video DVTV ze 14. října 2022)