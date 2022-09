Piráti chystají legalizaci marihuany. Pokrok nelze zastavit ani v Česku

Byl by to posun, kterého se u nás dosahuje tak těžce. A který tak často nejen není vítán, ale je přímo zavrhován.

Piráti plní jeden ze svých předvolebních slibů, přicházejí s návrhem na legalizaci marihuany. Co bylo před dvaceti třiceti lety zcela nepředstavitelné, dnes už snad ani nikoho příliš nevzrušuje. Aby taky vzrušovalo, máme mnohem zásadnější problémy se závislostí tuzemců na alkoholu, tabáku, s domácím násilím, s násilím na ženách a s dalšími maléry.

Legalizace drog se vzdáleně podobá sňatkům homosexuálů - přístup společnosti se pomalu mění, lidé si postupně (trvá to ovšem roky) uvědomují, že to, co odmítali jako nemožné, není nic antispolečnského, ba právě naopak, má to smysl. A jistě, vždycky se najde skupina "pravověrných", zélótů, kteří budou bojovat proti do posledního dechu. A budou křičet, že tohle naši společnost zničí.

Marihuana je u nás dnes zakázaná. Přechovávat u sebe jakékoliv množství "trávy" je nelegální. Posun ovšem nastal již před lety v tom, že držení "malého množství" do 10 gramů je považováno za pouhý přestupek. Přechováváním "většího než malého množství" trávy se ovšem stále dál dopouštíte trestného činu. Před devíti lety začal platit zákon o legálním užívání konopí pro léčebné účely a od letošního ledna lze vypěstovat rostliny obsahující až jedno procento THC (tetrahydrokanabinolu, psychoaktivní látky).

V některých západních zemích už ovšem uznali jeden velmi důležitý fakt: represe nefunguje. Nefunguje ani u marihuany, ale nefunguje ani u tvrdých drog. Je to stejné jako s prohibicí alkoholu, podporuje černý trh, kriminalitu, státy na potírání nelegálního prodeje drog vydávají gigantické prostředky, ale prodává se dál a zisky pěstitelů či výrobců drog a jejich distributorů jsou obrovské.

Represe však nefunguje i v jiném, horším smyslu - dělá z lidí, kteří do toho spadli, kteří užívají drogy, kriminálníky. Zatímco užívání v Evropě mimořádně pustošivé drogy - alkoholu - je legální, být "alkoholik" je bráno jako nemoc, být "feťák" znamená stigma, které uživatele nealkoholových drog vystrkává na okraj společnosti a komplikuje cesty, jak jim pomoci.

Ocituji z pirátského programu, z kapitoly Psychotropní látky: "Padesát let po podepsání Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 jsme svědky celosvětového selhání války proti drogám. Výroba nelegálních psychotropních látek a obchod s nimi dnes představují jedno z nejvýdělečnějších světových průmyslových odvětví. Jeho odhadovaný obrat 320 miliard dolarů ročně je beze zbytku kontrolován zločinci. Psychotropní látky jsou kvůli tomu snadno dostupné na černém trhu, a to nejen dospělým, ale i dětem." To poslední, že se drogy dostávají k dětem, je samozřejmě průšvih nejhorší.

Piráti spolupracují s Vobořilem, se státem

Poslanci Pirátů návrh zákona o legalizaci marihuany připravovali ve spolupráci se státním aparátem. Pracovali na něm s národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem, tedy s expertem, kterému by měla vláda věřit. Novela drogového zákona chce, aby bylo možné legálně vypěstovat až pět rostlin a přechovávat u sebe až 1250 gramů sušiny. Předpokládá se i legalizace licencovaného prodeje, což je důležité.

Vobořil už v červnu Novinkám.cz řekl, že o této zásadní změně jedná s Petrem Fialou (ODS): "S panem premiérem jsme se shodli, že je potřeba reagovat na to, že v Německu plánují do konce roku zavést regulovaný trh s konopím. V Česku je okolo stovky firem, které by rády vstoupily na konopný trh. Tyto firmy by pak mohly konopí vyvážet." - Typické, Německo nás zase předběhlo.

Pirátská poslankyně Klára Kocmanová mluví na Seznam Zprávách o ziscích: "Zdaněním získáme miliardy korun ročně a zároveň zamezíme zbytečným výdajům na represi. Pokud se nám navíc povede regulovaný trh spustit společně s tím německým, bude to pro naši ekonomiku znamenat obrovské příležitosti v oblasti exportu." Dodejme, že výdaje na policejní represi se odhadují asi na 600 milionů korun ročně. Ty by se tedy při legalizaci ušetřily.

Pro vládu a ODS je zřejmě důležitý i daňový profit z této změny. Stát by podle Pirátů mohl po legalizaci konopí ročně získat na daních 650 milionů až 1,8 miliardy korun. Dodejme, že před rokem Pirát Mikuláš Ferjenčík odhadoval větší zisky. V iDnes.cz tehdy řekl: "Chceme zdanit a zlegalizovat konopí. Jsou tu čtyři miliardy ročně, které leží na chodníku. Umožňuje to daleko lépe hlídat, aby se drogy nedostaly k mladistvým. Když jste dealer, neřešíte občanku. Legální prodejce ale marihuanu mladistvým neprodá."

Byl by to progres, snad to poslanci zkousnou

Vládní koordinátor Vobořil mimo jiné popisuje způsob, jak by pirátská komise pro legalizaci řešila prodej: "Ta regulace, tak jak o ní přemýšlíme, by byla zcela jiná, než jak je to u tabákových výrobků. Jednalo by se o pěstování a prodej konopí lidem nad 18 let v licencovaných obchodech. Konopí byste si v Tesku prostě nekoupili."

Členka pirátské odborné skupiny pro psychotropní látky Jana Michailidu upřesňuje, jak by nákup konopných doplňků stravy nebo marihuany pro rekreační užití vypadal. Probíhalo by to podobně jako v USA nebo Nizozemsku: "Dospělý člověk, občan ČR nebo člověk s trvalým pobytem v ČR, by se mohl zaregistrovat do systému, který by mu umožnil si legálně obstarat konopí, a nemusel by ho shánět na černém trhu."

Koordinátor Vobořil legalizaci trávy vysvětluje velmi srozumitelně: "Ta látka se tu už usadila a nemá smysl jít cestou prohibice. Když zavedeme dobrý kontrolní mechanismus, tak věřím, že konopí bude pod větším dohledem, než je teď." Přeložte si to tak, že policie je na distribuci trávy krátká a represe nemá smysl.

Vobořil vyvrací i námitku, že si pak marihuanu snadno opatří i mladiství: "Děti se dneska ke konopí dostanou na černém trhu snadno. V podstatě každý ví, kde si ho sehnat. Dávám za příklad Nizozemsko, které má užívání konopí legislativně upraveno už nějakou dobu - a jeho užívání je třetinové oproti Česku, které jde zatím cestou prohibice."

Snad tedy návrh pirátské skupiny podpořený národním protidrogovým koordinátorem projde a bude přijat. Mohl by časem snížit počet především mladistvých lidí, kteří tuto "lehkou" drogu užívají. A lidé, kteří ji potřebují jako doplněk léčby, by se k ní lépe dostali.

Byl by to posun vpřed, který jde v Česku tak strašně těžce a který často nejen není vítán, ale je přímo zavrhován. Stačí si připomenout, jakou práci ve zcela jiné oblasti dalo prosadit bezpečný odstup auta od cyklisty při předjíždění a jak by ho stále část politiků ráda zrušila, ačkoliv má hluboký smysl pro bezpečnost na silnicích. Legalizace marihuany by taky posílila domácí bezpečnost, zrušila by nesmyslnou kriminalizaci uživatelů a znamenala by tvrdou ránu pro černý trh. Snad nebude části poslanců a senátorů vadit, že je to pokrok, progres…

