Koudelka se nesehnul a porazil Zemana. Putinova přítele převálcovaly dějiny

Věci se umějí vyvíjet i k lepšímu. Ředitel BIS Michal Koudelka se nenechal zlomit exprezidentem Milošem Zemanem, neustoupil tlaku, pracoval pro republiku. Exprezident naopak pracoval proti Česku a sklízí trpké ovoce.

Dvě události, jedna větší, jedna menší. Vláda Petra Fialy ve středu navrhla prezidentu Petru Pavlovi, aby jmenoval ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku generálem. A prezident již dříve řekl, že pokud od vlády dostane návrh, jmenuje Koudelku generálem 8. května u příležitosti Dne vítězství.

Menší událost: bývalý prezident Miloš Zeman ve středu, měsíc a půl po odchodu z Hradu, otevřel svou kancelář. Hodlá v ní úřadovat jednou týdně, setkávat se s příznivci. Kancelář sídlí v pražských Dejvicích, dům má Zeman pronajatý od arcibiskupství, s nímž udržoval přátelské styky.

Koudelka byl předchozími vládami navržen na jmenování generálem sedmkrát, dlouhodobě prorusky působící Zeman návrh vždy odmítl. Nejmenoval ho ani poté, co sám otočil a v den útoku Ruska na Ukrajinu svého přítele Putina označil za válečného zločince. Zášť k řediteli BIS v Zemanovi přetrvala.

Jak to celé vzniklo, popsal Koudelka v rozhovoru pro Respekt: "Od prezidenta jsme kdysi dostali úkol, tím bylo zjistit, jestli se tu vyráběl a skladoval jed novičok, který byl použit v Salisbury při pokusu o vraždu Sergeje Skripala. BIS v té době oslovila všechny zainteresované instituce a od všech jsme dostali naprosto jednoznačnou odpověď: novičok se v České republice nevyráběl a neskladoval, a to ani v malém množství. Na základě toho jsme napsali Miloši Zemanovi odpověď. On ji zpochybnil, využila toho ruská propaganda a tím asi došlo k začátku problémů, které mezi námi byly." Z dnešního pohledu dost drsné, Zeman kopal za Putina, co to šlo.

Televize iDnes zaznamenala, jak exprezidenta vezli ke kanceláři, kde čekal nevelký hlouček novinářů, jež Zeman, jak je jeho zvykem, začal urážet. V tomto smyslu se u něj nic nezměnilo. Jen zájem o tuto tragickou postavu prudce opadl. Zeman nezakládá ani institut, jako Václav Klaus, který se zjevně cítí býti institucí, dnes institucí antizápadní a proputinovskou, ani knihovnu jako Václav Havel, který toužil lidi vzdělávat a věřil, že poznání má smysl.

O bývalou hlavu státu Zemana zjevně nemají zájem ani světoví státníci, ani světová média. Jeho lidé nás neinformovali o tom, že by byl zván na světové konference, BBC a CNN, ale ani RIA Novosti neklepe na dveře jeho nové kanceláře. Smutný konec velmi sebevědomého politika.

Naděje, že "to všecko nedopadne blbě"

Důvod nezájmu? Zeman chtěl zanechat světovou stopu, ale nezanechal ji. Jeho odhad, že v zahraniční politice nejde o lidská práva, nýbrž o kšeft s diktátory, se ukázal jako mylný. Dějiny Zemana převálcovaly. Dlouho fungoval jako "užitečný idiot" pro Putina i Si Ťin-pchinga, pak to najednou všecko začalo krachovat. Na co se ho lze ptát? Jestli lituje? Odpověď známe předem. Ptát se na maléry, jež lidé na Hradu nasekali během deseti let Zemanova panování? Odpověď známe předem.

Koudelka Zemana porazil, zůstal ředitelem "bisky" a prakticky jistě bude jmenován generálem. Těší se úctě zahraničních partnerů, v roce 2019 dostal od CIA cenu George Teneta, velká pocta. Oceňován byl i doma. V rozhovoru pro Respekt o práci BIS řekl: "Vývoj nám dal za pravdu a já jsem rád, že to služba ustála, že jsme se nesehnuli. BIS to vnitřně stmelilo a zpevnilo." Podstatné bylo, že se nesehnul Koudelka.

Poznámka na okraj. Není to tak, že Zeman je "zlo" a Koudelka "dobro". Je to jen tak, že Zeman dlouho sloužil zlu, kdežto Koudelka se snažil dělat svoji práci a bránit Česko před ruskými a čínskými špióny. A jistě je škoda, že BIS už v roce 2014 neodhalila původ vrbětických výbuchů. A jistě se Koudelka dostal do velmi složité situace, když proti němu šel nejvyšší ústavní činitel a když byl tento pán obklopen lidmi, kteří spolupracovali s Ruskem i Čínou. Sám se musel opírat o záštitu člověka, jako je Andrej Babiš. Ale nesehnul se a nám to pomohlo. Dokonce i jemu.

Žijeme v záplavě stresu a obav, kdy se zdá, že se dobré věci pomalu ani nedějí, že jde všecko k horšímu. Příběh do zapomenutí upadajícího Zemana a vládou oceněného Koudelky je opačný, dává naději, že "to všecko nedopadne blbě". A taky ukazuje, jak důležité je nesehnout se.

Video: "Vrbětice byly zlomem." Šéf BIS Koudelka promluvil spolu s premiérem nečekaně před novináři (17. 10. 2022)