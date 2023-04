Koudelka se scházel s Nejedlým. Proč to vyteklo na veřejnost?

Zemanův poradce Martin Nejedlý je a byl napojen na Rusy, proto se s pravděpodobností hraničící s jistotou předpokládalo, že pracuje pro ruské tajné služby.

Na veřejnost se dostala velmi nečekaná informace. Deník N minulý týden sdělil, že se ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka v letech 2019 až 2020 čtyřikrát sešel s poradcem prezidenta Zemana Martinem Nejedlým. Začalo to na jaře 2019, skončilo na podzim 2020. Server píše: "Nejedlý si s Koudelkou také vyměňoval zprávy, ve kterých si potvrzovali místa a čas schůzek." Informaci potvrdila jak "Biska", mluvčí Ladislav Šticha, tak Nejedlý, byť zdráhavěji. Řekl větu "o obsahu se nebudu bavit", jež setkání rozhodně nevyvrací.

O schůzkách byl informován tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) a později sněmovní komise pro kontrolu BIS. Pod podmínkou anonymity to potvrdil "tehdejší člen komise", Babiš naopak Deníku N napsal "vůbec nevím, o čem mluvíte".

Kdo byť jen okrajově sleduje bezpečnostní problematiku, ten ví, že Hrad za Zemana vedl drsnou válku s BIS, Zeman se celé roky neúspěšně snažil Koudelku připravit o post ředitele civilní tajné služby, případně tam dostat svého člověka. Bezpečnostní experti měli za to, že prezident jedná na zadání Rusů, na přání Kremlu. Civilní rozvědka pro ruské tajné služby představovala a představuje klíčového nepřítele.

Stejně dobře se ví, že Martin Nejedlý je a byl napojen na Rusy, proto se s pravděpodobností hraničící s jistotou předpokládalo, že pracuje pro ruské tajné služby. Svědčí o tom jeho kontakty s ruskými špičkami blízkými Putinovi, jako je exdůstojník KGB a poté šéf ruských železnic Vladimir Jakunin, Jurij Ušakov, Putinův poradce pro zahraniční politiku, či Alexej Lichačov, šéf státní firmy Rosatom. Nejedlého cestu do Moskvy během pandemie koronaviru musela schválit ruská vicepremiérka pro zdravotnictví Taťjana Golikovová. Pro Rusy nepochybně důležitý muž.

Odtud zjevně plyne i zájem BIS setkávat se s Nejedlým. Deník N píše, že o schůzky požádal Nejedlý, jiný, neoficiální, zdroj naopak tvrdí, že schůzky iniciovala tajná služba. Každopádně zaráží, že se s údajným agentem ruských tajných služeb setkává přímo ředitel služby. Krajně neobvyklé.

Nic na tom nemění ani fakt, že Koudelka v kontrarozvědce deset let řídil odbor kontrašpionáže, který sledoval a chytal také ruské špiony v Česku. Jinými slovy musí mít praxi, jak s těmito lidmi jednat. Pokud by však sám Nejedlý projevil zájem o kontakt s BIS, proč by s ním měl jít na schůzku ředitel? Jedině proto, že by to byla Nejedlého podmínka. Kdyby to bylo naopak, dával by Koudelka jako kontakt snad o něco větší smysl.

Proč by se BIS měla setkávat s Nejedlým? Tak logicky, aby z něj dostala maximum informací. Proč by se Nejedlý setkal s Koudelkou? Tak logicky, aby z něj vytáhl co nejvíc informací, případně aby mu nějaké zavádějící podstrčil. "Biska" by taky byla mohla stát o zavázání si Nejedlého ke spolupráci, měla by svého "Skripala", double agenta.

Double agent? Zradit Rusy, to je o kejhák, Skripal by mohl vyprávět

Předpokládám však, že člověk, jako je Nejedlý, člověk s jeho mimořádnými kontakty na ruské špičky, s jeho zjevně proruskou rolí u prezidenta Zemana, s jeho podporou pro Zemanovu kampaň před první přímou volbou, dobře ví, že nemůže Rusy, pro které dělá, zradit. Mohlo by ho to stát krk, dvojitý agent Skripal by mohl vyprávět. "Bizoni" by na Nejedlého museli mít hodně dlouhou páku, aby ho získali ke spolupráci.

Získali? Nevíme. To, že schůzky s Koudelkou ustaly na podzim 2020, nic neznamená. Ale je dost možné, že se máme ptát, jestli BIS získala agenta Nejedlého, že to je smysl celé té nové informace o stycích s Koudelkou.

Dostáváme se k podstatě věci: proč vypluly schůzky těch dvou na veřejnost. Práce BIS je ze své podstaty tajná. Její kontakty supertajné. Vědět o nich nemá nikdo, jen pár zasvěcených, je to v jejím bytostném zájmu. Odkud informace o schůzkách vytekly? Jaký smysl, jaký cíl má jejich zveřejnění?

Nevím, odkud ty informace Deník N získal. Mohou pocházet od Babiše, nepředpokládám to, od poslanců ze sněmovní komise pro kontrolu BIS. Velmi mě překvapilo, že schůzky potvrdil mluvčí BIS Štícha: "Skutečně před téměř čtyřmi lety požádal přes prostředníka o schůzku s ředitelem BIS Koudelkou, ke které přes počáteční nejasnosti opravdu došlo." Musel to udělat se souhlasem ředitele firmy (BIS). Zdrojem může být i Nejedlý. Nebo BIS.

Možné důvody, proč jsme se o kontaktech Koudelky s Nejedlým dozvěděli? BIS informaci vypustila, aby Nejedlého poškodila u Rusů. Nějaký poslanec ji anonymně vypustil, aby poškodil ředitele Koudelku, který se má stát vbrzku generálem; Miloš Zeman ho jako svého nepřítele léta odmítal jmenovat, ač to Babišova vláda opakovaně navrhovala. Nějaký poslanec informaci mohl poslat do světa, aby poškodil Nejedlého v očích Rusů, pro něž pracuje. I Nejedlý ji mohl pustit ven na přání Rusů. Může existovat i jiný důvod, o kterém nevím, který mě nenapadne.

Nesmíme taky zapomenout, že se nedávno rozpadl hradní systém, který během deseti let vybudovali lidé okolo prezidenta Zemana, hlavně exkancléř Vratislav Mynář a Jan Novák, který byl za Zemana mimo jiné pověřeným šéfem bezpečnostního odboru. I lidé z této skupiny mnohé věděli a mohli mluvit.

Jaký význam má informace o schůzkách Koudelky s Nejedlým pro nás, pro občany? Potřebujeme efektivní, neděravou, profesionální, důvěryhodnou tajnou službu. A samozřejmě i mlčenlivé poslance, kteří ji kontrolují. Někudy tečou informace ven, zdají se sexy, ale vlastně jen ukazují na hrubé chyby a slabost systému.

