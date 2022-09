Putin nabízí plyn výměnou za konec sankcí. Rusko prohrává

Ukazuje se naprosto zřetelně, že sankce, kterým se Kreml vysmíval a které zdejší proruští politici popisovali jako neúčinné, fungují.

Zapadlo to do sebe: třiadvacetihodinové divadlo, tedy "jednání sněmovny o vyslovení nedůvěřy vládě Petra Fialy", sobotní demonstrace "Česká republika na 1. místě" a pondělní vyjádření mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova. Podle britského deníku Financial Times prohlásil, že Rusko nemůže dodávat plyn přes plynovod Nord Stream 1 kvůli sankcím EU, Británie a Kanady.

Cituji: "Problémy s čerpáním plynu vznikly kvůli sankcím západních zemí, které uvalily na naši zemi a na několik společností," řekl Peskov. "Nejsou žádné jiné důvody, které by mohly způsobit problémy s posíláním plynu," dodal ještě. Rusko prý proto dodávky plynu plně neobnoví, dokud nebudou sankce zrušeny.

Moskevská taktika je naprosto jasná - buď budete v zimě mrznout, nebo zrušíte sankce. Při zmiňované sněmovní debatě jsme slyšeli, že "vláda nic nedělá" a organizátoři na Václaváku kritizovali jak vysoké ceny energií, tak jasný prozápadní kurz Fialovy vlády. Rozuměj kritizovali protiruské sankce, odpor vůči Putinovi a jeho zločinné válce. Žádali krátkodobé smlouvy s Ruskem na dodávky levného plynu a ropy. Žádali kapitulaci.

A buďme ještě o něco přesnější. Požadavek na zrušení sankcí má dva jasné, velmi dobře srozumitelné významy. První: přestanete podporovat Ukrajinu v její obraně proti ruské genocidní válce. Druhý: přestanete dělat Putinovi problémy doma, v Rusku. Neúspěchy jeho armády ve spojení se sankcemi ruskému vládci komplikují pozici před občany i silovými složkami státu. Všimněme si, že Putin zatím nepoužil jaderné zbraně. Proč? Evidentně tuší, že by mu to silové složky nedovolily.

Je dobré si uvědomit, že Rusko plyn a ropu používá nikoli pouze jako běžné obchodní komodity, ale již dlouho jako mocenský nástroj. Velmi srozumitelně to minulý pátek na Twitteru popsala Ruth Deyermondová, britská odborná asistentka na katedře válečných studií King's College London, expertka na ruskou zahraniční a bezpečnostní politiku, americko-ruské vztahy a evropskou bezpečnost.

Úvahu začala aktuálně: "Zdá se, že mnoho (normálních) lidí (ne analytiků) si myslí, že nadcházející zima donutí Spojené království / EU snížit podporu Ukrajině, aby obnovila své energetické vztahy s Ruskem před únorem. To by byla závažná chyba, kterou by vlády měly začít jasněji řešit."

Energie už mnoho let slouží jako silový nástroj moskevské politiky

Popisuje příklady, v nichž Rusko použilo energie jako silový nástroj už před únorem 2022, tedy před počátkem války na Ukrajině. Nejprve ale vysvětluje, že "vztahy mezi EU a Ruskem byly široce kooperativní a vzájemně závislé. EU potřebovala ruský plyn; Rusko potřebovalo hotovost EU. Obě strany měly velký zájem na udržení co nejstabilnějších energetických vztahů a jejich politika to odrážela."

Poté připomíná, že "energetický vztah s bývalými sovětskými sousedy byl úplně jiný příběh. Od 90. let Rusko využívá energetické závislosti těchto sousedů jako donucovacího nástroje, aby přimělo tyto státy k ústupkům v otázkách bezpečnosti nebo zahraniční politiky." Uvádí příklady.

V 90. letech ruská vláda využila velkého plynového dluhu Ukrajiny, aby jako splátku získala většinu bývalé sovětské Černomořské flotily a jejích krymských základen. To Rusům později umožnilo snadno a bez odporu obsadit Krym. - Ukazuje se tedy, že Moskva už tehdy jednala velmi plánovitě, už tehdy zřejmě plánovala poloostrov obsadit.

Ruth Deyermondová popisuje, jak Moskva v roce 2006 použila plynovod a jeden rusko-gruzínský elektrický kabel při nátlaku na Gruzii v době zhoršených vztahů s touto zemí. V roce 2007 Kreml přerušil dodávky ropy a uhlí Estonsku. Stalo se to poté, co tallinská vláda přemístila pomník Rudé armády z 2. světové války. V roce 2021 zase Gazprom zvýšil cenu plynu Moldavanům, když začali upevňovat svoji nezávislost.

Expertka vysvětluje, že "pokud se Německo nebo Spojené království nebo jakýkoli jiný západní stát pokusí omezit svou podporu Ukrajině v rámci pokusu o nápravu energetických vztahů s Ruskem, Moskva to bude brát jako známku slabosti". Demokracii a občanskou společnost vnímá jako slabinu západních zemí, infikuje ji dezinformacemi, vměšuje se do svobodných voleb.

Rozbor Deyermondové končí varováním: "Pokud strach veřejnosti týkající se nákladů na energie staví domácí vlády pod tlak, aby uzavřely dohodu s Ruskem, která zahrnuje jakékoli ústupky související s Ukrajinou, bude to pro Rusko obrovské vítězství v jeho genocidní válce." Kreml si potvrdí, že je Evropa slabá, že se s ní dá mávat. "Byla by to katastrofa pro evropskou energetickou bezpečnost."

EU musí sehnat plyn jinde

Vrátím se k práci české sněmovní opozice a tlaku sobotní demonstrace na Václavském náměstí. Nelze nevidět ten vysoce riskantní mix dvou klíčových problémů. První je strach občanů, že nebudou mít na elektřinu a plyn, že upadnou do dluhů, že pro ně stát málo dělá. Ten strach je přirozený, oprávněný a nelze ho pominout. Vláda musí jednat.

Druhý problém je tradičně silný ruský vliv v Česku a zároveň jakási velká odevzdanost české společnosti vůči státu, velké spoléhání na stát. Tak byli čeští občané vychováni za bolševika, těžko to někdo popře.

Ruský vliv má jasný cíl: aby nám bylo jedno, že Rusko na Ukrajině páchá genocidu, vyvražďuje civilisty, devastuje tu zemi, chce ji škrtnout ze světových map a zabrat pro Rusko. Abychom se starali jenom o sebe, o svoje teplo, světlo, sporáky a bazény. Abychom se stáhli do sebe a kašlali na Evropskou unii. Pak ovšem budeme zranitelní.

Pro Moskvu je důležité, aby EU neuspěla, aby nezvládla nedostatek plynu, aby se rozklížila. To se jí může podařit, pokud rozbije protiruské vlády, kde to jen jde. Proto Rusku oddaní řečníci na Václavském náměstí v sobotu volali po okamžité demisi Fialova kabinetu. Demise by, pokud jde o energie, nejen nic nevyřešila, ale situaci zhoršila. Střídání vlád během českého předsednictví EU by byla katastrofa, jednání by se neurychlila, nýbrž zastavila. To není obhajoba chyb Fialovy vlády, ale konstatování faktu.

Zpět k varování Ruska, že plně neobnoví dodávky plynu, dokud nebudou zrušeny protiruské sankce. Kreml si položil podmínku nepodporovat Ukrajinu. Nechat ji vyvraždit a anektovat. Ukazuje se naprosto zřetelně, nepochybně, že sankce, kterým se Putin vysmíval a které proruští politici u nás popisovali jako neúčinné, fungují. Přesněji začínají na Rusko tvrdě dopadat. A zároveň sledujeme promyšlenou, taktickou, neuspěchanou ukrajinskou vojenskou ofenzivu.

Rusové mají na Ukrajině obrovské problémy, invazi nezvládají, proto se pokoušejí rozbít podporu, jíž se těší prezident Zelenskyj na Západě. Dá se to shrnout do jednoho slova: prohrávají. Je dobré si tento fakt uvědomit, Putin ještě neprohrál, ale prohrává a ví to. Podvolit se jeho tlaku by byla obrovská chyba. EU musí pro všechny své země sehnat plyn jinde. Naše vláda musí za každou cenu zřetelně, výrazně pomoci lidem padajícím kvůli nezaplatitelným energiím a inflaci do krachů. Jinak Putin - nesvoboda, antidemokracie, totalita - začne znovu vyhrávat.

