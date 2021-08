Prezident se Koudelkovi mstí za Rosatom, Vrbětice a agenty vyhnané z Česka

Drsné, kam až česká politika klesla. Je vysoce pravděpodobné, že Zeman Babiše vydírá a že tím vydíráním prosazuje putinovské zájmy. Hraje vysloveně, viditelně pro Moskvu.

Premiér Babiš a prezident Zeman často zdůrazňují české národní zájmy, o ty že nám má jít, ty mají mít přednost. Používají nacionalismus jako politickou zbraň. Při řešení otázky, kdo bude od 16. srpna (15. srpna končí mandát Michalu Koudelkovi) ředitelem Bezpečnostní informační služby, ukázali oba, že na české národní a bezpečnostní zájmy naprosto kašlou. Zeman sleduje ty ruské (proč, to se dá jen těžko vysvětlit, zřejmě jde o jeho nejbližší okolí a o vděčnost za podporu při zvolení).

Babiš je zbabělec, Zemana se bojí, a nakonec mu s obsazením postu ředitele BIS vyšel vstříc. Je vysoce pravděpodobné, že Michal Koudelka od 16. srpna vnitřní tajnou službu nepovede.

Nejprve řekněme proč. Protože je Koudelka schopný bránit Česko před ruskými a čínskými tajnými službami a jejich vlivem. Zopakujme tři momenty, kdy to dokázal, tři momenty, kdy BIS Putinovy tajné služby rozzuřila: blokování Rosatomu při dostavbě Dukovan (Temelína), spolupráce na odhalení vrahů z GRU, kteří vyhodili do vzduchu muniční sklady ve Vrběticích, vypovězení ruských agentů z ruské ambasády v Praze. Tři ruské prohry, které se budou zuby nehty snažit nejen pomstít, ale také zvrátit (s Rosatomem to ještě neskončilo).

Máme za sebou hnusné divadlo. Začalo v pondělí, kdy se Babiš sešel v Lánech se Zemanem. Podle dobře informovaných zdrojů byl až do pondělka rozhodnut, že vláda Koudelkovi prodlouží mandát o dalších pět let. Babiš ředitele BIS opakovaně podporoval, vláda ho šestkrát navrhla na generála (Zeman šestkrát za potlesku Kremlu odmítl). Ale po setkání s prezidentem premiér cukl. Proč?

Ve středu vyšel na serveru Lidovky.cz text nazvaný Babiš prý dostal v Lánech jasný vzkaz: Nezmění-li se jméno ředitele BIS, ztratí podporu prezidenta. V článku média, které patří do Babišova svěřenského fondu, se píše toto: "Co premiér nezmínil - leč Lidovky.cz zjistily od důvěryhodného zdroje -, bylo to, že od Zemana dostal pomyslný nůž na krk. Jestli prodloužíš mandát současnému řediteli BIS Michalu Koudelkovi na dalších pět let, nadobro ztratíš moji podporu, lze tlumočit resumé." - Dá se tušit, že onen "důvěryhodný zdroj" je pravděpodobně sám premiér Babiš.

Po schůzce se Zemanem začal hrát tyátr. Nejprve chtěl, aby o Koudelkovi de facto rozhodl sněmovní Výbor pro bezpečnost. Aby se poslanci sešli tento pátek a řekli, jestli má vláda Koudelkovi prodloužit mandát. (Výbor má však podle zákona projednat návrh premiéra, nikoli dávat doporučení.) Finta jasná, Babiš chtěl odpovědnost hodit na poslance, jenomže i část poslanců ANO Koudelku podporuje, což by znamenalo válku se Zemanem.

Čeho se bojí zbabělec

Do hry vstoupili extremisté, předseda SPD Tomio Okamura chtěl na výbor protlačit hradní pamflet proti Koudelkovi, který letos už jednou řešila Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, jež pak ovšem řediteli Koudelkovi vyslovila podporu. Předseda bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD) ale nakonec hanopis z Hradu nedonesl.

Sešel se - za zády bezpečnostního výboru a bez jeho pověření - s Babišem. Poté bylo jednání bezpečnostních poslanců zrušeno. Proč? Oč šlo? Můžeme se jen dohadovat. První věc, i přes příslovečnou poslušnost poslanců ANO Babišovi bylo zřejmě jasné, že Koudelku většina z nich podpoří. (Roli hrály mimo jiné Vrbětice.) Koten argumentoval tím, že nemá "zákonný důvod" k mimořádné schůzi výboru. (Výmluva, výbor mohl svolat předseda sněmovny Vondráček, který je z ANO.) Dá se také předpokládat, že Hrad na Babiše tlačil dál, vyhrožování mohlo pokračovat i po pondělní schůzce v Lánech.

Pojďme si popsat, čeho se zbabělec Babiš bojí. Ví dobře, jak Zeman zničil ČSSD. Pravdou je, že do voleb zbývají jen dva měsíce, na sedm procent by ANO ani Zeman nedostal. Kdyby však veřejně řekl, že ho Babiš zklamal, že ho již nepodporuje, ANO by mohlo přijít řekněme o část voličů. Ti by se mohli přestěhovat k SPD, Přísaze, jinam. Pro ANO by to byla velká rána. Navíc by po volbách Babiš nemusel dostat první šanci skládat vládu. Ve hře může být i prezidentská milost (nezapomínejme na kauzu Čapí hnízdo).

Drsné, kam až česká politika klesla. Je vysoce pravděpodobné, že Zeman Babiše vydírá a že tím vydíráním podporuje, prosazuje putinovské zájmy. Hraje vysloveně, viditelně pro Moskvu. Ta prahne po revanši a symbolem, který potřebuje srazit na kolena, je současný ředitel BIS, centra protiruského odporu.

Ředitel školy jako ředitel BIS? Vážně?

Co se bude dít dál? V pondělí se sejde Babiš s vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD), který Zemanovi zobe z ruky. Mají, jak řekl Babiš, koaličně jednat o obsazení postu ředitele Bezpečnostní informační služby.

Jak to dopadne (pokud se nestane zázrak a Babiš přece jen nenajde odvahu Zemanovi vzdorovat, což však není v povaze bývalého agenta StB)? Jasně to naznačil místopředseda výboru pro bezpečnost Jan Birke (ČSSD) v rozhovoru pro Deník N. Sdělil, že vedení BIS by měl dočasně převzít Koudelkův zástupce Jan Pavlíček: "S plnou parádou a s plnou jistotou si ho může zpátky jmenovat nová vláda. To máte to samé, jako kdybych se já jako starosta před volbami pouštěl do nějakých klíčových výběrových řízení. Já bych někomu nejmenoval měsíc před volbami třeba nového ředitele školy nebo technických služeb." - Porovnávat post ředitele tejné služby s funkcí ředitele školy nebo technických služeb svědčí o úrovni Birkeho intelektu. Je ale zřejmé, že takhle to upekli.

Poslanci ANO navíc argumentují tím, že opozice přece chtěla i u funkce nejvyššího státního zástupce, aby o něm rozhodla až příští, nová vláda. Argumentují i tím, že opozice blokuje dovolení rady ČT před sněmovními volbami.

K tomu dvě poznámky. První. Nejvyšší státní zástupce (stal se jím Igor Stříž) jmenován byl, vláda na opozici nebrala ohled. Druhá. Pokud Koudelka (nebo někdo jiný) nebude jmenován, BIS zůstane bez ředitele v době voleb, kdy pojedou naplno dezinformační proruské servery. Zároveň platí, že zřejmě nelze vedením služby pověřit zástupce. A služba bude bez hlavy k velké radosti Moskvy. Moskva dokáže, jak silný má vliv nejen v Maďarsku, ale i u nás.

Další argument. Jaká bude nová vláda? Buď ji složí opozice, ale ta Koudelku jasně podporuje, nebo Babiš, ale ten Koudelku dosud také jasně podporoval a jeho poslanci taky. Tak kde je problém? Na Hradě, který pracuje pro Rusy.

Poslední pohyb okolo BIS nastal v pátek dopoledne. Koalice Spolu oznámila, že svolá mimořádnou schůzi sněmovny, pokud Babišova vláda nenavrhne, aby v čele BIS pokračoval Michal Koudelka. Podpisy pro svolání schůze má již koalice sebrané. Uvidíme, jestli to chce Babiš hnát až tak daleko. (Mohlo by se stát, že se ANO poprvé ukáže jako nejednotné, což si premiér zajisté před volbami, které chce vyhrát, nepřeje.)

