Kulturní snob Zaorálek se nakonec dočkal potlesku. Kéž by ho Birke napodobil

Mocenská rošáda ukázala, co si politici opravdu myslí o ministerstvu kultury: je pro ně nechtěným dítětem, tím posledním resortem. Jako by bylo za trest.

Pokud si chtěli sociální demokraté výměnou ministra zahraničí pomoci do budoucnosti, příliš se jim to nepovedlo. Ať už si o Tomáši Petříčkovi myslíme cokoliv, právě on představoval ve vedení strany jediné propojení s ideovým světem, který snad dává ČSSD naději na dlouhodobé přetrvání. Má-li tedy dostát svému názvu.

Dosavadní ministr kultury Lubomír Zaorálek, který má Petříčka nahradit, se evidentně zpět do kdysi vytouženého Černínského paláce nijak zvlášť nehrne - bere si čas na rozmyšlenou. Jako by s ním o věci staronový stranický předseda Hamáček snad ani nemluvil.

A jméno navrženého Zaorálkova nástupce, náchodského starosty Jana Birkeho, vyvolalo v uměleckých kruzích vlnu odporu hraničící až s kulturním opovržením.

Tři negativní mouchy jednou ranou, to se nepovede úplně každý den…

Ten, s kterým se alespoň dalo mluvit

Čtvrtou negativní zprávou je fakt, že na ministerstvu kultury zjevně vůbec nikomu nezáleží. V české politice je tradičně až resortem nakonec a skoro za trest: málo peněz, málo moci.

Nikdo ale nejspíš nečekal, že se za Zaorálka postaví tolik lidí z kulturní branže. A ze všech nejméně možná on sám. Jak si tu vlnu vysvětlit? Vždyť Zaorálkovo působení v Nostickém paláci lze rozsáhle a spravedlivě kritizovat za leccos. Třeba za naprosté selhání při získávání a distribuci pomoci těm z umělců, kteří byli nejdrtivěji postiženi pandemií. Nebo za nekonečné odkládání práce na důležitých zákonech (například o veřejných kulturních institucích, abychom byli konkrétní). Jedno mu ovšem vytknout nelze: zájem o rehabilitaci kulturní politiky, ba o její nové založení.

Zastání se tedy nedočkal proto, že by dělal svou práci nějak zvlášť dobře, nebo přinesl resortu peníze, vydobyl mu společenský respekt a prestiž. Většina z těch, kteří dnes Lubomíra Zaorálka na kultuře podporují, byla ochotna překousnout, že rétorika v jeho případě o hodně přesahovala praktické výsledky, protože se jim stal partnerem. Někým, s kým se dalo rozumně mluvit. Někým, kdo mimo jiné chápal, že prostor kulturní tvořivosti má pro společnost svůj význam, který nespočívá v možnosti "se po práci také trochu pobavit". Tak málo dnes stačí.

Nelze totiž přehlédnout, že Zaorálkovou velkou slabostí byl sklon ke kulturnímu snobismu, který se projevoval například v jeho rozhodnutí "budovat české kulturní značky". To lze ale nakonec přejít, neboť důležitým se stalo, že debatu o české kulturní politice alespoň otevřel. Proto se za něj dnes staví tolik jinak velmi kritických lidí.

A to tím spíše, že plánovaný nástupce Jan Birke se sám uvedl přiznáním ke svému hlubokému kulturnímu "nevztahu". K tomu, že resort pro něj víceméně začíná a končí povinností starat se o opravu památek. K tomu, že o kulturní politice nijak nepřemýšlí a zhola nic o ní neví.

Jak ponižující je pro všechny, kdo kulturou žijí, poslouchat, že resortní ministr se bude především snažit, aby dál zvládl oddávat a věnovat se drobné společenské agendě na náchodské radnici. Jako by ministerstvo kultury bylo jen nějakým vedlejším pracovním poměrem na pár měsíců. Jako by kultura byla zbytná. Pro Jana Birkeho a vedení ČSSD, které takovou figuru na tento post klidně vysílá, zjevně ano. Bohužel.

Kultura, body a peníze

Pokud se tedy nakonec náchodský starosta skutečně ministrem kultury na půl roku stane, nezbývá než se pokusit o z nouze ctnost a mluvit s ním jazykem, kterému nejlépe rozumí: řečí peněz a politických bodů. Slibuje-li teď, že finance sežene, protože to vždycky uměl, proč mu nedat šanci a nevzít jej za slovo?

Kdyby se mu opravdu podařilo na příští rok získat větší balík peněz ze státního rozpočtu a také dotáhnout Zaorálkův závazek, že pro českou kulturu obstará více než 8 miliard korun z evropského Fondu obnovy, zas tak špatný podpis by po sobě Jan Birke nakonec nezanechal. Jeho nástupce by se pak na podzim v klidu mohl vrátit k tak potřebnému utváření a formulování kulturní politiky státu. Jen doufejme, že by byl méně upovídaný a vybavený větší politickou i manažerskou obratností než muž, který je teď za potlesku na odchodu.

