Lavrov předsedá Radě bezpečnosti OSN. Podobá se Ribbentropovi, ten však byl pověšen

Během předsednictví Ruska se Rada bezpečnosti OSN stává místem pro šíření lží, kterých se pak podporovatelé Putina a Ruska v západních zemích ochotně ujímají. Jsme svědky absurdního dění, slabosti a neakčnosti Západu.

Je těžké rozumět světu, ve kterém žijeme. Je těžké chápat mezinárodní politiku, třeba fakt, že Západ nebojuje spolu s Ukrajinci proti ruské přesile, proti agresorovi. A je nepochopitelné, že Rusko celý duben předsedá Radě bezpečnosti OSN, že demokratické země tuto absurditu připustí.

Stát, který na Ukrajině páchá genocidu, vraždí, unáší, znásilňuje a mučí civilisty i vojáky, popravuje bez soudu, stát, který vyhlásil válku západnímu způsobu života, demokracii, mezinárodnímu právu, řídí Radu bezpečnosti OSN. Konkrétně to dělá ministr zahraničí Sergej Viktorovič Lavrov, Putinův blízký spojenec, který se ruské špičkové funkce ujal v březnu 2004, Putinovi tedy slouží 19 let.

Jak to může Organizace spojených národů dopustit, to víme, Rusko je jedním ze stálých členů s právem veta, svoje vyloučení může kdykoli zablokovat. Rada bezpečnosti se dnes skládá z patnácti členů OSN. Stálými členy byly při podpisu charty Čínská republika, Francie, Svaz sovětských socialistických republik (SSSR), Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Spojené státy americké.

Má pak taková organizace smysl? Ano, víme, že mnohdy ve světě pomáhá, ale to by mohla i bez Rusů. Existuje jedna cesta, poněkud směšná, ale cesta, o které se dobře ví. Po rozpadu SSSR převzalo místo stálého člena Rusko. Tehdejší prezident Boris Jelcin informoval generálního tajemníka, že práva a povinnosti SSSR v OSN přebírá Rusko. Nic víc. SSSR neexistuje, o Rusku v Chartě OSN nestojí nic.

Takto se zbavit státu, který drsně porušuje mezinárodní pravidla, vede útočnou válku, chce zlikvidovat mezinárodně uznaný stát, by možná šlo, ale ani to stálí členové a členské země neudělali. Sledujeme zoufalou slabost a nerozhodnost, zbabělost, neschopnost akce. Celé je to o to paradoxnější, že Valné shromáždění, hlavní jednací orgán OSN, už v březnu 2022 přijalo rezoluci odsuzující ruskou agresi proti Ukrajině. Pro hlasovalo 141 zemí, 5 států proti (Bělorusko, KLDR, Eritrea, Rusko a Sýrie) a 35 se zdrželo.

Lavrov přitom v OSN ze své pozice šíří naprosté lži. Ukrajina prý už roky představuje hrozbu pro ruskou bezpečnost, Kyjev nazval "zločineckým režimem". Kritizoval dodávky západních zbraní na Ukrajinu. Taky řekl, že se svět dostal do mnohem nebezpečnější situace než za studené války. To je pravda, ovšem kvůli ruské válce. Ta změnila všecko.

Mezinárodní společenství se setrvačně drží starého, dlouhodobě nefunkčního modelu, nevnímá důsledky své neschopnosti nějak se Rusů zbavit. Z Rady bezpečnosti se tak náhle stává tribuna zmaru, nebezpečnosti, tribuna světového rizika, tribuna šíření dezinformací. A těch se ihned ujímají páté kolony v západních zemích, jako je Česko. Už chodí maily, co Sergej Lavrov řekl, maily potvrzující z pozice RB OSN ruskou verzi agrese.

Je přehnané srovnávat Putina s Hitlerem?

Je vlastně s podivem, že Lavrov, který je klíčovým podporovatelem Putina a jeho zhoubné války, může cestovat po světě, může přiletět do OSN. Západ se mu "brání" jenom tak, že nedá víza ruským novinářům a že většina zástupců zemí při OSN odejde ze sálu, když Lavrov řeční. Ale to jsou přece směšná, neúčinná, slaboučká gesta, nic víc.

Někteří Lavrova srovnávají s Joachimem von Ribbentropem, který byl od roku 1938 ministrem zahraničí Adolfa Hitlera. V Norimberském procesu byl postaven před Mezinárodní vojenský tribunál a shledán vinným ve všech čtyřech bodech obžaloby: spiknutí umožňujícím spáchat zločiny, zločinech proti míru, válečných zločinech a zločinech proti lidskosti. Kladena mu byla za vinu jeho aktivní účast při většině agresivních činů od anšlusu Rakouska přes útok na Polsko až po vpád do Sovětského svazu, stejně jako například i diplomatický nátlak k okupování zbytku Československa. 1. října 1946 byl Ribbentrop odsouzen k trestu smrti, 16. října 1946 byl oběšen.

Je to přehnané srovnání? Je přehnané srovnávat Putina s Hitlerem? Nejsem historik, ale jsem přesvědčen, že v bestialitě a v plánech se politika Putina od té Hitlerovy příliš neliší. Na Ukrajině Rusko denně páchá válečné zločiny, napadlo ji bez příčiny, provádí genocidní, imperiální politiku, unáší děti i dospělé, řeže hlavy, střílí civilisty, co v tom srovnání vlastně chybí? Chce změnit světové uspořádání. A Lavrov v tom všem Putinovi dennodenně pomáhá, stal se jeho mezinárodním tlampačem, nástrojem, propagátorem, dezinformátorem.

Rozdíl tkví v jedné zásadní věci. Západní svět nechce rozpoutat světovou válku, to nechává na Putinovi a jeho týmu. Nechce zaútočit na Rusko, nic takového neplánuje. Na Putina byl vydán mezinárodní zatykač, ale nikdo nečeká, že bude pohnán před mezinárodní soudní tribunál. V tom se ty situace zásadně liší. Dále v tom, že si Lavrov v klidu cestuje po světě, aniž by mu hrozilo zatčení, ač ruské hrůzy propaguje, ač je Putinovým spolupachatelem.

Ribbentropa soudili a oběsili, Lavrova nechají mluvit do skoro prázdného sálu, nechají ho předsedat OSN. Ze strachu z Ruska. Všichni vědí, co jsou Rusové zač, i těch 35 zemí, které se zdržely. I těch pět zemí, které Rusko podpořily.

OSN se předsedáním Ruska zesměšnilo, stalo se nesrozumitelnou organizací, dalo obří prostor zlu. Nic ho neomluví, nic ho nezbaví ruské špíny. Mělo by se rozpustit a přetvořit na organizaci, která bude skutečně dbát na bezpečnost ve světě, která bude ze svých řad umět vyhodit agresora. Lavrov se Ribbentropovi bohužel v mnohém podobá.

