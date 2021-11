Navzájem si ukazují zdvižený prostředník. Trumpovci a bidenovci si nemají co vyčítat

Virální slogan Let's Go Brandon, který republikáni považují za chytré vyjádření odporu proti současnému prezidentovi, není nevinný ani neškodný. Jde o další projev znesvářené, nemocné společnosti - nepřátelsky, urážlivě vztyčený prostředníček nejen směrem k Bidenovi, ale i k jeho voličům.

Stejně jako jiní novináři dostává i autor Amerického týdne zpětné reakce a podněty od čtenářů. V poslední době se sešlo několik dotazů ke stejné věci: proč na tomto místě ještě nepadlo slovo o fenoménu "Let's Go Brandon". A většina čtenářských připomínek přímo nebo mezi řádky už předem vyvozovala, že se tohoto tématu bojím nebo že by to neprošlo redakční kontrolou.

Takže jasně a pro pořádek, cenzuru v Aktuálně.cz opravdu nepěstujeme, byla to moje autorská volba. O Let's Go Brandon se mi nechtělo psát, protože je to další z příkladů současného nesmiřitelného, společensky nezdravého, politicky paralyzujícího a nebezpečného rozdělení USA. Této věci jsem se v rámci Amerického týdne už vícekráte věnoval a nechtěl jsem se jako umanutý opakovat. Ale budiž.

Pro publikum, které by nebylo v obraze, Let's Go Brandon je virální slogan, který se jako požár už několik týdnů šíří v USA a který je výrazem odporu vůči současnému prezidentovi Joeu Bidenovi.

Když na začátku října dělala sportovní reportérka televize NBC rozhovor s čerstvým vítězem automobilového závodu série NASCAR Brandonem Brownem, zněl do jejího živého přenosu pokřik fanoušků z přilehlé tribuny. Reportérka to slyšela jako "Let's Go Brandon" (Brandone, do toho) a také to tak glosovala do vysílání. Jenže fanoušci ve skutečnosti skandovali "Fu*k Joe Biden" (Jdi do haj*lu, Joe Bidene).

Lidová tvořivost republikánů

Je jedno, zda se reportérka přeslechla nebo se schválně snažila o retuš, heslo Let's Go Brandon se stalo hitem odpůrců současného amerického prezidenta. Vedle běžných občanů se toho s vděkem chytli i mnozí republikánští politici. Jeden si tímto sloganem vyzdobil roušku proti covidu, jiný tím končí své projevy v Kongresu. Senátor Ted Cruz, který v roce 2016 kandidoval na prezidenta, se s heslem vyfotil na finále baseballové ligy, guvernér Texasu Greg Abbott jej s gustem cituje v televizním rozhovoru.

Slogan už má své heslo na Wikipedii, kde si lze dále přečíst, kdo všechno se tím nechal inspirovat. Americká lidová tvořivost nezná v politice mezí. A samozřejmě, pozadu nezůstal ani Donald Trump. Jeho organizace přišla s limitovanou sérií triček (45 dolarů za kus) s příslušným nápisem. I když samotnému Trumpovi zřejmě přijde slogan Let's Go Brandon jako zbytečně útlocitný eufemismus. "Původní vyjádření mám tak nějak radši. Je přesnější," řekl před pár dny. Evidentně by se mu více líbilo, kdyby na těch tričkách byl pěkně po lopatě napsán původní pokřik.

Z opačného politického břehu zní rozhořčení, že jim urážejí prezidenta. Některé reakce jsou přitom rovněž dost pozoruhodné. Podle jednoho právníka se skandování toho hanlivého sloganu prý rovná tomu, jako by Bidenovi odpůrci vykřikovali Sieg Heil! Jiná právnička zase míní, že to je obdobné, jako by člověk schvaloval terorismus a volal Ať žije ISIS!

Těžko říct, kam na tato přirovnání vzdělaní američtí intelektuálové chodí. V každém případě najednou zapomínají, jak se naopak jejich demokratický tábor spokojeně tetelil, když jeho různé celebrity posílaly ke všem čertům Donalda Trumpa.

Až se nás děti zeptají…

Například herec Robert De Niro, který před třemi roky na předávání cen Tony Awards v živém přenosu s gustem pronesl: Fu*k Trump! "Už to není pryč s Trumpem, už je to do haj*lu s Trumpem," sdělil De Niro Americe a světu.

Citovat lze i demokratickou kongresmanku Rashidu Tlaibovou, která se po zvolení v lednu 2019 se svými příznivci nadšeně podělila o to, co by řekla (nebo možná i reálně řekla) svému potomkovi: "A když se na vás syn podívá a řekne, mami, ty jsi vyhrála, ti zlí nevyhrajou… A já řeknu, ano, dítě, nevyhrajou, protože my toho s*áče odvoláme," komentovala fakt, že "motherfu*kera" Trumpa čeká impeachment.

Někteří američtí komentátoři, a v tomto případě především ti z pravicového břehu, teď píší, že to je prostě Amerika. Divoká, hubatá, svá, se svobodou projevu. Že Američané - ani obyčejní lidé, ani politici -, si nikdy moc nebrali servítky. "Kdokoli si myslí, že zesměšňování amerického prezidenta je něčím novým, nebezpečným, neví nic o naší historii, ani o tom, co to znamená žít v této halasné kontinentální zemi. Stranické urážky k tomuto území patří," napsal například konzervativní komentátor Rich Lowry pro web National Review.

Autor Amerického týdne se nemůže a ani nechce přít s domorodým novinářem o historii a současnou realitu života v jeho zemi. Ale může sdělit svoji zkušenost z opakovaných a poměrně častých pobytů za oceánem. A z každodenního sledování tamních médií. Jedna věc je, že urážky a vulgarity jsou tam dlouhodobě přípustné. Jinou věcí ale už je, pokud se stanou svého druhu normou nebo dokonce jedinou formou, jíž spolu protivné strany v rozlomené zemi komunikují.

Nechtějte, abych se rozjel!

Pro řadu lidí v Americe je heslo Let's Go Brandon možná jen náhlou myšlenkou, která se jim prožene hlavou, když teď u benzinové pumpy platí za galon o dolar víc než před rokem. Asi jako by si na adresu Bidenovy administrativy ulevili "pěkně to vedete…". Ale to nejsou všichni, kdo ten slogan šíří. Mnozí tím ukazují zdvižený prostředníček nejen prezidentovi, ale i jeho voličům. Sice svým spoluobčanům, ale z jejich pohledu té druhé, jiné, horší části Ameriky.

Je to stejné, byť v opačném gardu, jako když sál na výše zmíněném předávání cen Tony Awards povstal a nadšeně De Nirovi za jeho "vyfuckování" Trumpa tleskal. Sice ve slavnostních oblecích a o něco uhlazeněji, než když se skanduje na sportovních stadionech. Ale v základním pocitu a principu stejně, také to byl zdvižený prst. Trumpovi a té jeho Americe.

Zkušenost a pohled autora tohoto textu jsou beze sporu trochu zkreslené tím, že se během svých cest do USA z většiny baví s lidmi, kteří jsou politicky zaujatější, občansky angažovanější, než je většinová populace. Jsou to Američané, kteří přímo pracují v kampaních, jezdí na předvolební shromáždění, zajímá je povídat si s novinářem o politice.

Někdo jen mávne rukou, jako že to ani nestojí za řeč, když se zeptáte na opoziční politiky a jejich voliče. Někdo řekne, nechtějte, abych spustil. A mnozí pak skutečně spustí. Z jedné strany řeči o socialistech, z druhé o vidlácích. V obou případech jde ovšem často o stejně popudlivé pohrdání a zaryté nepřátelství.

Další polínko pod kotel

Nedávný průzkum respektovaného politologického institutu Center for Politics při University of Virginia přinesl strašidelná, ale bohužel ne už tak úplně překvapivá čísla. 80 procent Bidenových voličů a 84 procent těch Trumpových si myslí, že zvolení zástupci druhé strany představují "jasné a aktuální nebezpečí pro demokracii v USA". A o "Američanech, kteří silně podporují druhou stranu", si to myslí 75 procent demokratů a 78 procent republikánů.

Politické rozdělení samozřejmě není nic nového, ani v USA, ani jinde. Je to přirozené i nezbytné. Jenže jen o běžné politické soupeření, rozdílnost a soutěž názorů a idejí už v USA opravdu dlouho nejde. Celá tamní společenská atmosféra je nezdravá, stále nemocnější. A slogan Let's Go Brandon je toho projevem.

Je zábavný, ale není nevinný. Má v sobě zlobu a vitriol, je jako stvořený pro džungli sociálních sítí, kde se ze zakřiknutých otců od rodin stávají neohrožení hrdinové všemožných kulturních bitev. Je to dětské šidítko, kterým se dospělí Američané snaží obelhat sami sebe, jak chytře umějí projevit nesouhlas s Bidenovou politikou.

Ve skutečnosti to ale není nic jiného než ten buransky, nepřátelsky vztyčený prostředníček současnému prezidentovi a jeho části Ameriky. Ve výše zmíněném průzkumu institutu Center for Politics se 41 procent demokratů a 52 procent republikánů vyslovilo, že situace nazrála k rozdělení Spojených států. Takže Let's Go Brandon? Opravdu? Opravdu je to tak ukrutně vtipné a naprosto neškodné? Ne, je to další polínko pod kotel.

Lukeš: Amerika je tak rozdělená, že už nehledá společný jazyk. Jen na sebe štěkáme (video z 3. listopadu 2020)