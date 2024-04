Slovenští Maďaři se zbláznili a naprosto selhali. Vejde to do učebnic

Prezident Pellegrini je trochu méně než šok a mnohem více než překvapení, píše v komentáři pro slovenský deník SME Peter Schutz. Velmi nepříjemné překvapení má jedno kvazi pozitivum, které jsme v kampani pochopitelně nezmínili: Slovensko bude mít jednotnou zahraniční politiku.

Na vysvětlenou - za Klause i Zemana v Česku byla velkým problémem nejednotnost až rozporuplnost postojů a prohlášení Hradu a vlády. Pellegriniho "přínos" spočívá v tom, že proti Čaputové bude slovenská zahraniční politika znít jednotně.

Problémem - nikoli Pellegriniho voličů, ale budoucí prosperity a svobody Slovenska - je obsah tohoto jednotného znění. Metaforicky jej lze označit za definitivní tečku za půlročním vnímáním jakéhosi rozkročení mezi Západem a Východem, mezi liberální demokracií a něčím jiným (co zatím z důvodů možné nepřesnosti nechci pojmenovat).

Symbolicky jde o přechod Slovenska do tábora nedemokratických a čistých totalit, které pod vedením Ruska a Číny vyhlásily a vedou (zatím hybridní) válku "americkému" světovému řádu. Zjevné přeřazení země do civilizačního konfliktu, který se vede o globální pravidla 21. století, je nejvýznamnějším výsledkem, odkazem a vykřičníkem 6. dubna 2024.

Uvnitř státu nebude Pellegrini tak docela mocensko-politickým sekerníkem, jak naznačovala Korčokova kampaň. Pokud totiž k přehlasování nejsilnějšího "vyvažujícího" prezidenta stačí prostá většina (76), ani deset Korčoků nic nezmůže.

Nedávné "obejití" prezidenta ve věci šéfa Slovenské informační služby (SIS) je jen jedním z mnoha příkladů, že antisystémový monolit Směr-Hlas-SNS by si (téměř) vždy poradil i s Korčokem. (Pozn. red.: Poté, co prezidentka Čaputová odmítla jmenovat Pavola Gašpara, který je napojený na trestně stíhané politiky, šéfem SIS, udělala z něj současná vláda náměstka, který na sebe převzal kompetence ředitele SIS.)

Neskonale závažnější je, že zvolení Pellegriniho výrazně posiluje demokratickou legitimitu vlády Fica IV. Naopak hystericky kritické námitky opozice a následně i Evropské komise toto vítězství staví do mimořádně choulostivé pozice. Je to výstižné vyjádření, neboť komise stojí před velmi náročným úkolem argumentovat, jak může být například trestní novela v rozporu s evropskými hodnotami s takovou demokratickou podporou. (Samozřejmě, že může být a je proti, ale to lze argumentovat pouze politicky nekorektně).

Prezident Pellegrini je opoziční PR katastrofa, ze které se bude léčit rok(y). Ti, kteří tvrdili, že Korčok už nemá do závěrečného rozstřelu žádné rezervy, měli pravdu. Analýzy vyžadují čas, ale jedno se dá říct už teď.

Den 6. dubna 2024 se zapíše do učebnic jako historicky (také) totální selhání maďarské menšiny. Po 30 letech zásadního přínosu pro slovenskou svobodu a demokracii se naši Maďaři zbláznili, protože jiná diagnóza pro zamilovanost do jednoho blázna v Budapešti neexistuje.