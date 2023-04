Máme novou totalitu? Blbost. Žijeme její opak a olympionik Svoboda je toho důkazem

V Rusku panuje totalita. Tam se nesmí veřejně říkat pravda, tam umlčeli nezávislá média, tam vraždí a zavírají kritiky a politické odpůrce, tam probíhají mobilizace a mladí lidé jsou posíláni na jatka. Kolik lidí od nás odchází „za svobodou“ do Ruska? Nikdo.

Nebezpečně často dnes slyšíme, že "máme novou totalitu", že se lidé "bojí říci svůj názor". Typickým příkladem byla reakce na vystoupení vojáka, moderního pětibojaře, olympijského vítěze z Londýna 2012 Davida Svobody v ČT minulý týden. Prohlásil, že sportovci by neměli být diskriminováni kvůli svému politickému postoji. Řekl, že "první obětí v každém válečném konfliktu je pravda, máme spoustu informací, někdy protichůdných". Rezoluci Valného shromáždění OSN, které vícekrát odsoudilo agresi Ruska vůči Ukrajině, okomentoval takto: "Může to být klidně mýlka, co já vím."

Svoboda dostal za své výroky o návratu ruských a běloruských sportovců do mezinárodních soutěží důtku od ředitele Dukly Pavla Bence a sám se rozhodl skončit v čele Komise sportovců Českého olympijského výboru. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) se s ním dohodla, že spolu navštíví ukrajinské vojáky, kteří jsou u nás na výcviku. "Pojedeme za nimi na Libavou, abychom si společně vyslechli jejich příběhy o tom, čeho se Rusko na Ukrajině dopouští," řekla Černochová. Svobodovi při setkání dala plakát s portréty ukrajinských sportovců zabitých nebo pohřešovaných kvůli bojům na Ukrajině.

K tématu sportu tweetoval bývalý ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Petrovyč Perebyjnis, že "rusáci zabili 262 ukrajinských sportovců a zničili 363 ukrajinských sportovních zařízení. Sportovci jsou účinným nástrojem ruské hybridní války. Snaha prezentovat je jako ,normální kluky´ a umožnit jim účast na mezinárodních soutěžích, byť pod neutrální vlajkou, je pokrytectvím".

Jednu z reakcí na důtku pro slavného trenéra Dukly přičinil politický komentátor webu Info.cz Petr Holec: "´Trest pro Svobodu. Dostal důtku a plakát se zabitými ukrajinskými sportovci, v komisi končí´. Každý, kdo zažil komoušskou totalitu, by tenhle titulek ze Sportu datoval tak do roku 1983 a řekl by si, že to soudruzi už dlouho nepřežijí. On je ale z 31. března 2023."

Na tweet reagoval expolitik Miroslav Kalousek: "Každý, kdo zažil bolševickou totalitu, ví, že kdyby si nějaký lampasák v r. 1984 dovolil veřejně zpochybnit náš bojkot OH v Los Angeles, byl by druhý den v civilu, šel by do kotelny a jeho děti by nepustili na školu. Přestaňte urážet naše životy srovnáváním dneška s těmi časy."

Kalousek má pravdu, ty časy jsou nesrovnatelné, je levné a mimořádně hloupé dnes mluvit o totalitě nebo "nové totalitě", jak to zaznívá i na protivládních a proruských demonstracích.

Svoboda by nikdy neřekl, že olympiády se má účastnit hitlerovec

Co vlastně David Svoboda tak strašného provedl? Nic víc a nic méně než to, že zpochybnil Rusko jako viníka agrese na Ukrajině. Zároveň řekl, že má "spoustu informací". Slouží v české armádě, jejíž postoj vůči ruskému vojenskému tažení je naprosto jednoznačný. Důtku za "nedodržení předpisů" jeho nadřízený Benc odůvodnil následovně: "Voják má povinnost chovat se i mimo službu tak, aby neohrozil vážnost a důvěryhodnost ozbrojených sil." Opravdu, nedovedu si představit vojáka, který slouží v naší armádě, má bránit demokracii a buď podporuje Putina, nebo neví, že Rusko páchá na Ukrajině válečné zločiny.

Svoboda nebyl vyhozen z Dukly a armády, kde má jistě dobré živobytí. Ministryně Černochová se ho jen pokusí přesvědčit, že Rusko je agresorem, proto ho vezme za ukrajinskými vojáky. Pokouší se "prorazit bublinu", ve které Svoboda zřejmě vegetuje. A Svoboda už ze svých postojů hodně vycouval. Pověst si však stačil nemálo pošramotit.

Je s podivem, kolik lidí Rusko omlouvá, nebo dokonce tvrdí, že agresorem je "nacistická Ukrajina". Je s podivem, že někde v těchto kalných vodách se zjevně pohyboval profesionální voják. Jako by neviděl tu spoušť, kterou Rusové na Ukrajině způsobují, jako by neslyšel o únosech dětí, znásilňování, vraždách, popravách bez soudu někde na ulici či ve sklepě. Jak je to možné?

Svoboda by zřejmě nikdy neřekl, že se má olympiády zúčastnit nacista, vyznavač Hitlera. Předpokládám, že tohle do jeho rodičů a prarodičů komunisté narvali dostatečně. Putin se od Hitlera příliš neliší, je stejná chladná bestie, jen má k dispozici modernější a ještě účinnější propagandu.

Nová totalita dnes, "komoušská totalita" u nás? Pokud bychom srovnávali současný a komunistický systém, ten dnešní je svobodný až absurdně. Svobodu nijak nepotírá, Davidu Svobodovi se dostává coby olympijskému vítězi velké pozornosti a péče, zůstává v armádě, jejíž smysl zpochybnil. Dalo by se říct, že dnešní systém svobodu dokonce jen málo brání. Jako by spoléhal, že se musí obránit sama.

Jenomže to není žádná senzace. Senzace je vyprsknout, že u nás vládne nová totalita. Kdyby tohle Holec napsal v roce 1983, nestačil by se divit. Ale on by to zřejmě v tu dobu vůbec nenapsal, tipuji.

Tvrzení, že u nás máme novou totalitu, dělá z Česka Rusko. V Rusku panuje totalita. Tam se nesmí veřejně říkat pravda, tam umlčeli nezávislá média, tam vraždí a zavírají kritiky a politické odpůrce, tam probíhají mobilizace a mladí lidé jsou posíláni na jatka. Kolik lidí od nás odchází "za svobodou" do Ruska? Nikdo. Ne, totalita tady není, zažíváme její pravý opak, antitotalitu, demokracii, která se teprve učí, jak se bránit, a neumí to.

