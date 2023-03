Cenzura v Česku? Blbost. Lídři ANO se jen snaží ulovit fandy Rajchla a voliče Okamury

To, čeho jsme svědky, je autocenzura. Lidé se bojí vyjadřovat nahlas, protože je to nikdo nenaučil. Chybí jim sebevědomí, neumí se brát za své věci, nedůvěřují si s partnerem, neumí obhájit své postoje.

Máme v Česku cenzuru jako za komunistů? Nebo snad dokonce ještě horší? Slyšet to, paradoxně, můžete na protivládních demonstracích, ať je organizuje proruský aktivista Ladislav Vrabel, nebo svolává Jindřich Rajchl. A opakují to lidé z SPD i ANO. Rádi. Nahlas. Svobodně. Necenzurovaně.

Ondřej Prokop, předseda ANO v Praze a zastupitel hlavního města ve svém pořadu Čau Praho!, napodobenině Babišova vysílání Čau lidi!, vykládal: "Echo24 minulý týden zveřejnilo článek Průzkum, který agentury nechtěly. Polovina Čechů se bojí vyjádřit názor, vrací se cenzura. Je to to, co mi neustále říkáte na pivu nebo když se potkáváme v ulicích, že dneska se pomalu bojíte nejenom v rodině, ale i na veřejnosti říct to, co si myslíte. Opravdu je to hrozné, padesát procent Čechů se bojí říkat to, co si myslí. To tady bylo v minulém režimu, já si to nepamatuju, mám to pouze z vyprávění, ale velmi mě to děsí. A co bysme neměli říkat? Co se nehodí? Já se toho nebojím, já to říkám na rovinu."

"Špatnou zprávu" si vychutnává. Není jasné, jestli si článek a průzkum vůbec přečetl, ale s radostí hlásí "to tady bylo v minulém režimu" a spokojeně dodá "velmi mě to děsí". O jeho vhledu vypovídá i věta "dneska se pomalu bojíte nejenom v rodině, ale i na veřejnosti říct to, co si myslíte", kdy logiku věci staví na hlavu, "nejen v rodině, ale i na veřejnosti", dokonce i na veřejnosti! - Myšlení bolí.

Podstatné: máme skutečně zase cenzuru jako za komunistů? Banální odpověď: kdybychom ji tu měli, Prokop by nevysílal, Rajchl neštval lidi proti vládě a systému na Václavském náměstí.

Podívejme se na onen článek a průzkum. Echo24 píše, že se nadpoloviční většina Čechů bojí otevřeně vyjádřit své názory a má pocit, že se nám do života vrací cenzura. O čem se bojí mluvit? O migraci, očkování, genderu, volbách. Průzkum provedla agentura SANEP a zadala ho Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP). Pokud navštívíte její stránky, jednak pochopíte, o jakou organizaci jde, a za druhé pochopíte, že u nás cenzura neexistuje.

SOSP založili lidé jako obhájce šíření dezinformací Daniel Vávra, Petr Drulák, který nahrává ruské propagandě, dezinformátorka Jana Zwyrtek Hamplová a další osoby. Není celkem divu, že průzkum nechtěly provést renomované agentury jako Kantar CZ, Ipsos, Data Collect, Nielsen, CVVM, MEDIAN či STEM, což server Echo24 popisuje.

STEM odmítl i proto, že "někteří zakladatelé či členové poradního sboru této instituce ve svých veřejných projevech opakovaně využívají prokremelských narativů nebo šířili nepravdivé informace v souvislosti s onemocněním covid-19. Spolupráci bychom z těchto důvodů vyhodnotili jako nepřípustnou," řekl ředitel agentury Martin Buchtík. Už to by mohlo Prokopovi stačit. Nestačí, je mu to jedno.

"to tady bylo v minulém režimu"

Průzkum stojí za to si nastudovat, pokud chce člověk vědět, jak se budí dojem, že u nás vládne cenzura. Tedy státní tlak na to, aby se pravda, fakta, pravdivé informace nesměly šířit a aby jejich šíření neslo pro lidi fatální následky.

Otázka: Z jakého důvodu se bojíte vyjadřovat? 57,9 procenta má "obavu z výpovědi nebo kárné diskriminace v práci", 51,8 z "šikany na internetu", 39,8 z "narušení vztahů s přáteli nebo kolegy", 16,7 z "narušení vztahů s partnerem", 1,6 má "obavu z porušení zákona". Údajně se bojí mluvit o migraci, o té přes polovinu, covidu, pohlaví, genderu, manželství, rodině, volbách, náboženství.

O cenzuře nemůže být řeč. Jde o autocenzuru, strach lidí vyjadřovat se nahlas, protože je to nikdo nenaučil, nemají sebevědomí, neumí se brát za své věci, nedůvěřují si s partnerem, neumí obhájit své postoje, stydí se za ně.

Není divu, že se renomované agentury nechtěly do výzkumu pustit. Je to úkol spíše pro psychologa, který pracuje s jednotlivcem, ne pro sociology. Mimořádně návodná je otázka "máte pocit, že se do našich životů vrací cenzura a omezování svobody projevu?", na niž 56,8 procenta dotázaných odvětil spíše ano nebo ano. Odpověď vypovídá v prvé řadě o kognitivní úrovni dotázaných, nikoli o cenzuře samé.

Strach vyslovit svůj názor v práci vypovídá o čem? Jaký názor? Příklad. Někdo je zaměstnancem státního úřadu. Bojí se tam veřejně vykládat, že podporuje Putina v jeho genocidním tažení proti Ukrajině. - Je to cenzura? Nebo se dotyčný bojí jít proti většině, protože většina chápe, že vraždit národ se nemá?

Dotázaní se bojí šikany na internetu. Každá šikana je odporná. Ale jak to souvisí s cenzurou? Když bude chtít unie proti násilí na internetu zasáhnout, lidé ze Společnosti pro obranu svobody projevu budou první křičet "cenzura!"

Celé je to absurdní. Titulek článku Echo24 se mýlí, když tvrdí "vrací se cenzura". Prokop lže, když říká "to tady bylo v minulém režimu". Nebylo. Minulý režim za názory zavíral, pronásledoval, využíval k tomu tajnou policii a represivní složky. Pro jistotu dodám: cenzura není, když na sítích zakazujete, případně dokonce místy i stíháte, výzvy k násilí.

Anoista Ondřej Prokop se veze na protivládní vlně. Stejně jako jeho šéf Babiš a jako celé vedení ANO i on se snaží do hnutí přilákat voliče SPD a fandy lidí jako Jindřich Rajchl a Ladislav Vrabel. Je to nejen nechutné, ale i nebezpečné.