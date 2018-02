Čau lidi, máme Pelikána, takže jsme slušný. S fašistou zas makáme na referendu

před 10 hodinami

Herec Pelikán byl do role zvolen chytře, občas se vzepne k obraně demokracie, to když nejde o šéfa. Když o šéfa jde, srazí podpatky a poslouchá.

Jakou roli hraje ministr spravedlnosti Robert Pelikán v ANO? Slovo role je vhodné, protože připomíná divadlo, kde herci ztvárňují rozličné postavy a jsou do nich obsazováni tak, aby kus fungoval. Andrej Babiš tohle umí, herec Pelikán byl zvolen dobře, občas se vzepne k obraně demokracie, když nejde o šéfa, jindy však, když o šéfa jde, srazí demokratické podpatky a poslouchá, hlasuje, jak má, a klidně obviní policii z účelového stíhání. Nicméně role "toho slušného", "toho pro mladé" funguje.

Naposledy ve středu. Pelikán vypjal hruď a na otázku, jestli je v pořádku jednat o podpoře vlády se stranou, která popírá nebo bagatelizuje holokaust, pravil: "Jestli myslíte SPD, tak já bych se takové vlády neúčastnil." Super, to nám spadl kámen ze srdce. Pokud se to stane, Pelikán rezignuje (pokud si to nerozmyslí; demisí planě vyhrožoval už v roce 2016, když Milan Chovanec rozjel reorganizaci policie, jejímž cílem bylo zkrotit ÚOOZ a vypudit Roberta Šlachtu).

Ministr spravedlnosti upřesnil, že je pro něj "nepřijatelné být ve vládě, která se bude jakkoli opírat o SPD", protože se nechce dostat do pozice, "kdy budu nějakým způsobem muset korigovat svoje názory nebo postupy podle toho, co chce fašistická strana. Je to pro mě nepřijatelné."

(Hnutí SPD obratem zareagovalo: "Po komunikaci s právníky podáme na pana ministra trestní oznámení, neboť je nutné hájit půl milionu voličů SPD a tisíce našich členů před sprostotou podobných výroků.")

Pelikán se pochlapil mimo jiné po vystoupení předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského v neděli na ČT, kde o Tomiovi Okamurovi v pozici místopředsedy sněmovny řekl: "Považuji za dost vážnou situaci, že do ní byl parlamentem demokraticky v tajné volbě zvolen člověk, jehož veřejně prezentované názory jsou skutečně rasistické, xenofobní, neonacistické."

Ještě řekl: "Všechna slova na různých sociálních sítích, která Tomio Okamura a někteří další představitelé této strany v posledních letech vyslovili, všechna tato slova právě vzbuzují v celé civilizované Evropě, vzbuzují přinejmenším alarmující signál, co se to v České republice děje?" Dodal, že Okamura nikdy neměl být zvolen místopředsedou sněmovny. (Kupodivu není známo, že by SPD podávala žalobu taky na šéfa ÚS…)

Pelikán na holičkách hlasoval pro Okamuru

Postoje Rychetského jsou konzistentní. Postoje Pelikána hrc frc. On totiž předsedu "fašistické strany" do čela sněmovny osobně volil, Babiš to asi moc a moc chtěl. Proč ministr spravedlnosti zvedl pro Okamuru ruku? "… protože ty ostatní demokratické strany nás nechaly zcela na holičkách. Ony s námi prostě odmítly kooperovat tak, abychom se mohli ve sněmovně, aby vůbec byla sestavena ta sněmovna, obejít bez pana Okamury."

Ocelově pevný, charakterní postoj, Pelikán si zapláče (jako to tak rád a často předvádí jeho šéf), že je demokrati nechali na holičkách, tak holt zvolili, jak on říká, fašistu do druhé nejvyšší sněmovní funkce.

Nejen to. S SPD hnutí ANO "maká" na zákonu o referendu. Aby se Pelikán neumazal, pracuje na tom místo něj exministryně spravedlnosti Helena Válková, on má totiž "práce nad hlavu". Válkovou používá Babiš na špinavou práci, Pelikána vystrkuje jako slušňáka pro mladé. Občas dokonce jede do práce na kole (a v centru Prahy velociped jistě poslušně povede, až tam primátorka Krnáčová zakáže cyklistům jezdit).

Roli hodného hrál Pelikán i v červnu 2016, kdy kritizoval práci policie při divokých antiuprchlických demonstracích v Praze. Tehdy to chvíli vypadalo, že se policajti převlékli za neonacisty a provokovali antifu, ať se s nimi serve. Pelikán nepočkal na šetření a honem honem sdělil, že to je pro něj "nepřijatelné". Záhy se však ukázalo, že policisté nikoho neprovokovali, naopak zabránili mnohem horšímu střetu a jednali správně.

Když kriminální policie kontrolovaná státním zástupcem požádala o vydání Babiše k trestnímu stíhání, Pelikán svorně s Milošem Zemanem detektivy (tedy i dozorového státního zástupce) obvinil z účelového, politického jednání. No jistě, tady se hraje o šéfa, takže veškerá legrace a demokracie končí.

Andrej Babiš by mohl na svůj facebookový profil v klidu napsat: Čau lidi, máme Pelikána, takže jsme slušný, a s fašistou zas pilně makáme na referendu.