Marihuana zabíjí 114krát méně než alkohol. Kdy se bude i v Česku prodávat legálně?

Blíží se doba, kdy se budete moct zaregistrovat a koupit si marihuanu v coffee shopu. Registrace na koupi nebezpečnějšího alkoholu se nechystá. Zákaz jeho reklamy taky ne. Suneme se vpřed, ale pomalu, pomaličku.

Změna. "Brzy to bude všude. A kdo říká, že ne, tak se mýlí. Teď máme možnosti si říct, že to uděláme po svém, včas a tak, aby to odpovídalo našim představám, nebo budeme poslední a jen přebírat modely jiných států," říká národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil o nezadržitelně se blížící legalizaci marihuany.

Na otázku, jestli bude v Česku stejně snadné koupit si cigaretu "trávy" jako lahev vodky, Vobořil v rozhovoru pro Aktuálně.cz odpověděl: "Bude to možné, ale přísnější, než jak to známe s alkoholem. Konopí se bude prodávat ve specializovaných obchodech, které nebude moci provozovat každý a nebudou všude. Takže to bude jiné, ačkoli bych řekl, že lahev vodky je o něco rizikovější než konopí."

Ještě jeden výrok národního koordinátora: "Rizika užívání (pozn. aut.: marihuany) přitom nejsou tak vysoká jako například u alkoholu, u něhož nám 400 lidí ročně zemře jen na prosté předávkování. U konopí nic takového není." Podle studie zveřejněné v časopise Scientific v roce 2015 je marihuana až 114krát méně smrtící než pití alkoholu. A přece se u nás stále jedná o nelegální drogu.

Podle rodícího se návrhu nového zákona by se "tráva" dala koupit buď v licencované výdejně, nebo v konopném klubu. Nakupujícímu bude muset být minimálně 18 let a bude se v obchodě muset zapsat do registru uživatelů. Bude se hlídat spotřeba, jedinec by si mohl koupit asi 100 až 150 gramů marihuany na měsíc, přičemž jedna marihuanová cigareta obsahuje asi třetinu gramu této látky. Počítá se i se zákazem reklamy jak obchodů, tak cigaret.

Srovnejme si to s alkoholem. Vládou uznávaný expert Vobořil tuto u nás více než zdomácnělou drogu, drogu naše lidi doslova okupující, považuje za nebezpečnější než marihuanu. Nemělo by tedy být s alkoholem nakládáno stejně přísně - nebo spíš přísněji - než s marihuanou?

Představme si to. Jdu si koupit vodku, musím do licencovaného obchodu, kde se zaregistruju, pokud už nejsem registrován, tam si koupím lahev tvrdého, nebo odpovídající množství piva či vína. Přitom si ho ale smím nakoupit jen omezené množství na měsíc, nevím, dejme tomu 30 až 100 lahví dvanáctky, nebo odpovídající baterii tvrdého chlastu.

Tím srovnání s marihuanou nekončí, zbývá ještě reklama. Ta se u nás objevuje nejen v médiích, v televizi, na serverech a všude možně, ale reklamu chlastu dělají i celebrity. Petr Fiala a šéfové Spolu se během předvolební kampaně skoro povinně musí vyfotit s pivem. Jsme v Česku. Je to obojetná, sem - tam fungující reklama - jednak propagují pivo, jednak prodávají sebe milovníkům alkoholu i alkoholikům.

Pivo coby mateřské mléko Čechů…

Nejen politici. Nedávno jsem viděl tweet dvou moderních evangelických farářů Pastoral Brothers. Hus na něm "kojí" pivem Luthera, Luther Kalvína a Kalvín (tady odvaha přece jen poklesla) dává mléko ČCE, tedy evangelické církvi. Pod tímhle obrázkem oba Pastoral Brothers pijí pivo. Je to stejné jako s politiky, obojetná reklama, "my jsme vy, vy jste my, jsme jedné pivní krve, vy i my".

Představme si, že by se toto české "mateřské mléko" nesmělo propagovat, protože je vysoce rizikové, lidi tvrdě zotročuje, devastuje jim životy, ve finále je umí i zabít. Ruku na srdce: tohle je zatím zhola nemožné. A přece Vobořil říká jasně, že alkohol je rizikovější než dosud u nás nelegální "marjánka". Proč? Alkohol je "naše" domácí, milovaná, hýčkaná, komunikaci usnadňující droga. Náš artikl. Naše zlato.

Mezi marihuanové paradoxy patří mimo jiné to, že tam, kde byla legalizována a kde je zároveň státem regulována, funguje jako méně nebezpečná, substituční droga pro lidi závislé na alkoholu. Zapřisáhlé pijany varující před konopím to musí bolet, ale je to tak.

Znovu ocituji mýty bořícího Vobořila. Ke vztahu "trávy" a alkoholu říká toto: "V Coloradu, kde je trh opravdu hodně uvolněný, část lidí, co rizikově pila alkohol, přešla na konopí. A poklesl i počet násilných trestných činů pod vlivem alkoholu. Jsem tedy přesvědčený, že konopí může být substituční možnost pro těžké alkoholiky. Pod dohledem lékaře může konopí na alkoholika fungovat jako nikotinová náplast na kuřáka. Chápu, že tohle se nelíbí části tradicionalistů. Ani jedno není ideál, ale každodenní pití je výrazně rizikovější."

Pokud se podaří regulovaně legalizovat trávu, možná se změní text známé české písně, v níž se zpívá: "Alkohol, ten všechny rány zhojí / kdybych já ho tady měl / vo sobě bych nevěděl." Alkoholici si budou pobrukovat: "Marjánka, ta mou závislost zhojí / kdybych já ji tady měl / u Skály bych neseděl."

Ne, tohle není míněno jako propagace marihuany, tohle je filipika proti její absurdní a desítky let jak u nás, tak ve světě zjevně nefungující kriminalizaci. Navíc je to rozumný světový trend podporovaný mnoha protidrogovými experty.

Vobořil připomíná další důležitý moment, naznačený v úvodu textu: "Spouští se to v několika zemích naráz. Některé už startují pilotní projekty, Německo chystá v některých městech pilotní studii, kde povolí komerční produkci a prodej. Vznikají velké skupiny, které do trhu s konopím investují." Brzy to bude všude, tak snad nám zase neujede vlak. Jen dodám, že patříme ke světové špičce v konzumaci takzvaných měkkých drog, dosud nelegálních. A že pro dealera je snadné prodat mladistvým místo "trávy" heroin…

Video: Od osmnácti a s registrací: Náš systém legalizace konopí je unikátní, říká Michailidu (15. 9. 2022)